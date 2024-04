Gianella Neyra habla de cómo enfrentó su divorcio de Segundo Cernadas: “No quería que mi hijo sufra”

Gianella Neyra cuenta cómo enfrentó su divorcio de Segundo Cernadas | Romina Castro - Youtube

Gianella Neyra recordó su proceso de divorcio del actor argentino Segundo Cernadas, de quien se separó en el 2011 tras siete años de matrimonio. La actriz peruana resaltó que uno de sus mayores temores era que su hijo Salvador, de ahora 16 años, fuera afectado emocionalmente por la ruptura, por lo que ambos llevaron terapia psicológica.

“Yo soy mucho de buscar ayuda y creo que uno tiene que buscarla, uno tiene que preguntar y hablar de las cosas, ya sea con amigos o con un terapeuta. No hay necesidad de cargar con todo solo. Entonces, cuando él [Segundo Cernadas] se fue… cuando nos separamos, yo automáticamente puse a Salvador en terapia. Mi más grande miedo era que le doliera, uno como padre no quieres que sufra”, relató en entrevista con Romina Castro.

Según recuerda Neyra, las sesiones psicológicas la ayudaron a entender que, independientemente de lo que le dijera a su primogénito, Salvador igualmente llevaría su propio proceso de duelo. “La psicóloga me dijo algo liberador: «Es imposible hacer que a tus hijos no les duela algo, en este caso mi divorcio. Es imposible evitar el dolor, solo puedes enseñarle a transitarlo de la mejor manera». Tenía razón”, complementó.

Gianella Neyra se casó con el actor argentino Segundo Cernadas en el 2004 y como fruto de su amor tuvieron un hijo.

Gianella Neyra también acudió al psicólogo

Gianella Neyra detalló que no buscó ayuda profesional únicamente para comprender cómo manejar la situación con su hijo, sino también para enfrentar el dolor de su separación de Segundo Cernadas. Explicó que, como madre, no se permitió prolongar su tristeza por mucho tiempo.

“Yo también llevé terapia, todos los estábamos. Pero el hecho de ser padres te hace sacar una fuerza sobrehumana de no sabes dónde. Te levantas, resuelves y lo haces. Creo que cuando fui madre mis prioridades cambiaron completamente, no me puso a mí detrás, sino a mí primero para ser mejor para ellos. Te da un sentido de responsabilidad, entonces no te puedes abandonar, no te puedes dar por vencida. Sí puedes llorar y estar triste, pero no te puedes destruir ni dejar ganar porque tienes gente que depende de ti. Eso te da otra perspectiva de todo, te hace más fuerte”, aseveró la artista.

Gianella Neyra recordó su mediática separación de Segundo Cernadas, con quien protagonizó la telenovela “Bésame tonto”.

¿Cómo es su relación actual con Segundo Cernadas?

En la entrevista, Gianella Neyra indicó que lleva una “relación cordial” con Segundo Cernadas, quien inició una relación sentimental con la abogada Sofía Bravo —hoy su esposa y madre de sus otros dos hijos— un año después de separarse de la actriz peruana.

Segundo Cernadas (51) y la peruana Gianella Neyra (45), el día de su boda en 2004. Vivieron juntos hasta 2011 y, juntos, educan a Salvador, el hijo de ambos nacido en 2008

“Nosotros hemos puesto siempre a Salvador como prioridad. En eso los dos hemos sido muy específicos y claros, muy coordinados: nuestro hijo va primero, no importa lo que haya pasado ni que nos estemos reconstruyendo, no importa lo que pase. Por suerte, los dos hemos pensado igual. Nos hemos mantenido amigos, hemos podido conversar, lo ama, se aman, tienen una relación sana de patas porque Salvador ya está grande. Creo que es importante que sea así porque un ser humano es mamá y papá, energía femenina y masculina. Y si alguna de las dos cosas no está del todo bien, se desbalancean [...] Creo que tu responsabilidad como padre es criarlo de la mejor forma posible, y eso no significa que no te vayas a equivocar”, mencionó.

Cabe resaltar que, actualmente, Gianella Neyra mantiene una sólida relación amorosa con Cristian Rivero, actor y presentador de TV nacional. Ambos tienen un hijo juntos, llamado Gaetano.