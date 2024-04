Lucho Cáceres revela el popular personaje que rechazó en ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Más de lo mismo”

A pesar de que se le ofreció interpretar un personaje popular, Lucho Cáceres rechazó formar parte de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Lucho Cáceres no se arrepiente de haber rechazado formar parte del elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Fue Efraín Aguilar, director de las primeras ocho temporadas, quien reveló en una entrevista que se le había ofrecido al actor nacional interpretar un popular personaje en la producción de América TV, pero este se negó rotundamente en más de una ocasión.

“A Lucho Cáceres le rogué, lo llevé a tomar café. Le dije «Quiero que entres a Al Fondo Hay Sitio, quiero que entres». Me dijo: «No Efraín, yo quisiera, pero tengo una película y lo otro. Al final no pude convencerlo y tomamos a otro actor, no diré el nombre para que no haya conflicto. Me quedé sin un gran actor como es Luchito Cáceres, que apropósito hace tiempo que no jugamos póker… o ya no quiere regalar su plata”, comentó Aguilar en conversación con diario Trome.

La repercusión de las declaraciones de Efraín Aguilar llevó a que Lucho Cáceres se pronunciara en redes sociales, dejando en claro que no lamentaba no haber ingresado a ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Uno construye un camino no solo por lo que hace, sino también por lo que rechaza. Hay que aprender a decir que no”.

Lucho Cáceres habló sobre 'AFHS' en redes.

“Para nada [me arrepiento]. De no haber tomado esa decisión no hubiese hecho cine”, añadió Cáceres en los comentarios, donde también expresó su desagrado por el hecho de que los finales de temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ suelan concluir con una boda frustrada o un velorio, lo que calificó como “terrible”.

Lucho Cáceres habló sobre 'AFHS' en redes.

Por otro lado, Lucho Cáceres resolvió las dudas de sus seguidores sobre por qué rechazó la teleserie dirigida por Efraín Aguilar, pero aceptó años más tarde entrar al elenco de la telenovela ‘De Vuelta al Barrio’.

“Se inauguraban los estudios de Pachacamac. El hacerlo de época me pareció una propuesta arriesgada. Lamentablemente terminó siendo más de lo mismo”, explicó el artista peruano sobre ‘De Vuelta el Barrio’, teleserie que inició ambientada en los años setenta, pero que luego cambió su línea temporal debido a la pandemia del coronavirus.

Lucho Cáceres explicó su ingreso a 'De Vuelta al Barrio'.

¿Qué personaje iba interpretar Lucho Cáceres en ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Según admitió el mismo Lucho Cáceres en la caja de comentarios, él iba a interpretar el personaje de Pepe Gonzales en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Sin embargo, debido a que rechazó formar parte de la teleserie, este papel terminó cayendo en las manos de David Almandoz.

“Pepe, más de lo mismo [...] Para lo que yo venía haciendo, era más de lo mismo. Tal vez para otros actores no”, expresó.

Lucho Cáceres no quiso interpretar el papel de 'Pepe Gonzales' en 'Al Fondo Hay Sitio'.

Lucho Cáceres y su dura opinión sobre ‘Al Fondo Hay Sitio’

Aunque el regreso de ‘Al Fondo Hay Sitio’ ha emocionado a los televidentes, no sucede lo mismo con Lucho Cáceres. A través de sus redes sociales, el destacado actor criticó duramente el final de la décima temporada de la teleserie, que concluyó en el matrimonio frustrado de Joel Gonzales y Patty; además de la supuesta muerte de Alessia Montalbán. “¿En serio hay alguien que le cause curiosidad, intriga o suspenso, el final de alguna ficción nacional?”, se preguntó.

Ante la respuesta de Erick Elera, quien le agradeció por estar pendiente de la serie, Cáceres continuó arremetiendo contra la producción de América TV: “Jamás se me ocurriría desperdiciar un solo segundo de mi tiempo frente a una historia que se repite por más de 20 años. No tiene absolutamente nada de suspenso, es totalmente predecible y absurda en el peor de los sentidos, de hecho, creo que más que entretener... estupidiza”.