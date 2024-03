Efraín Aguilar quiso a Lucho Cáceres en las primeras temporadas de ‘Al Fondo Hay Sitio’: “No pude convencerlo”

Efraín Aguilar quería a Lucho Cáceres en las primeras temporadas de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Efraín Aguilar, reconocido director de las primeras ocho temporadas de la exitosa serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, ha revelado que intentó sin éxito incorporar a Lucho Cáceres al reparto de la conocida producción de América TV. A pesar de sus numerosas reuniones con el actor, el acuerdo no se llegó a concretar.

En una reciente entrevista, Efraín Aguilar admitió que quiso que Lucho Cáceres ingresara al elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’ debido al talento actoral que había demostrado en anteriores telenovelas como ‘Mil Oficios’ y ‘Así es la vida’, también dirigidas por el productor. Por ese motivo, no dudó en proponerle un papel estelar en la serie.

“A Lucho Cáceres le rogué, lo llevé a tomar café. Le dije «Quiero que entres a Al Fondo Hay Sitio, quiero que entres»”, reconoció el popular ‘Betito’ en diálogo con diario Trome.

Lucho Cáceres ha estado en teleseries como 'Mil Oficios' y 'Así es la vida', pero nunca en 'Al Fondo Hay Sitio'. Captura/Youtube

Según Efraín Aguilar, el intérprete rechazó la atractiva oferta porque tenía otras propuestas laborales en esa época, particularmente proyectos cinematográficos. “Me dijo: «No Efraín, yo quisiera, pero tengo una película y lo otro»”, recordó el director de teatro.

“Al final no pude convencerlo y tomamos a otro actor, no diré el nombre para que no haya conflicto. Me quedé sin un gran actor como es Luchito Cáceres, que apropósito hace tiempo que no jugamos póker… o ya no quiere regalar su plata”, complementó Aguilar, entre risas.

Lucho Cáceres no aceptaría ingresar a ‘AFHS’

En abril de 2023, Lucho Cáceres reveló que no ha recibido una invitación para participar en las nuevas temporadas de ‘Al Fondo Hay Sitio’, ahora dirigidas por Gigio Aranda. Además, el actor aseguró que, incluso si se le extendiera una oferta, no estaría interesado en unirse al elenco porque ya “cumplió su cuota” en cuanto a teleseries de comedia.

“Ya he estado en ‘Mil oficios’, ‘Así es la vida’, ‘De vuelta al barrio’ y en la única que no he estado es en ‘Al fondo hay sitio’. No aceptaría en concreto. Son los mismos guionistas, los mismos guiones y yo ya cumplí mi cuota. Les deseo lo mejor, pero ahí ya no. No es bueno decir nunca, pero creo que no estaría ahí. Ya he estado mucho tiempo en esas series y estar en un solo sitio para un actor... mata al artista, yo sobreviví”, dijo a Trome.

Lucho Cáceres no desea formar parte del elenco de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Lucho Cáceres se peleó con Erick Elera

El final de la décima temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ desató un enfrentamiento público entre los actores Lucho Cáceres y Erick Elera. Todo empezó cuando Lucho se mostró decepcionado por el desenlace de la teleserie, señalando en sus redes sociales: “¿En serio hay alguien que le cause curiosidad, intriga o suspenso, el final de alguna ficción nacional?”; a lo que Erick respondió: “Lo bueno es que estás pendiente, un abrazo, compañero”.

“Estoy pendiente, Erick querido, con el cine, teatro y televisión, trabajo en eso. Pero jamás se me ocurriría desperdiciar un solo segundo de mi tiempo frente a una historia que se repite por más de 20 años. No tiene absolutamente nada de suspenso, es totalmente predecible y absurda en el peor de los sentidos, de hecho, creo que más que entretener... estupidiza”, fueron las duros palabras de Cáceres.

En un intento de apaciguar la rencilla, Irma Maury, la recordada ‘Doña Nelly’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y quien ha trabajado anteriormente con ambos artistas, comentó: “Esto de las redes es rechistoso leerlos”, dijo la reconocida actriz, por lo que Lucho Cáceres evitó confrontarla: “Viejita querida, se te extraña. Un beso muy grande y que pases unas felices fiestas”.