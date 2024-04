Milett Figueroa se compara con las hijas de Marcelo Tinelli: “No sé ellas, pero yo soy recontra celosa”

Milett Figueroa se compara con las hijas de Marcelo Tinelli | América TV

Durante su estadía en Lima, Milett Figueroa fue consultada por su relación con Candelaria, Micaela y Juanita Tinelli, las hijas del conductor argentino Marcelo Tinelli. Según la modelo peruana, las tres la han acogido con los brazos abiertos, lo cual le parece algo sorprendente, ya que en su posición ella habría sido más cautelosa.

“Yo no sé si ellas, pero yo... a mí me han recibido increíble, son re amorosas conmigo”, expresó en un principio, en diálogo con ‘América Espectáculos’, sobre su primer encuentro con las hijas del presentador de TV.

Acto seguido, Milett Figueroa destacó que el comportamiento de las engreídas de Marcelo Tinelli, con quien tiene menos de un año de relación amorosa, le resulta curioso, pues ella no habría recibido con los brazos abiertos a la nueva pareja de su padre.

“Yo, como hija, soy recontra celosa. No me imagino si tuviera un papá cómo estaría yo de celosa”, detalló la modelo peruana, días antes de que Yanina Latorre, conductora de LAM, afirmara que a las hijas de Marcelo Tinelli realmente no les agrada la nueva pareja de su padre.

Milett Figueroa afirma que las hijas de Marcelo Tinelli la recibieron de "manera amorosa".

Hijas de Marcelo Tinelli no pasan a Milett Figueroa

En medio de una supuesta crisis en la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, la conductora de ‘LAM’ destapó algunos detalles desconocidos sobre el vínculo de la modelo con las hijas del conductor de TV argentino. Según dijo en su programa de espectáculos, Candelaria, Micaela y Juanita Tinelli consideran a Milett como una “trepadora”.

“A las hijas le parece una trepadora, como que iba a usar al padre para conseguir laburo (trabajo). Él es un hombre poderoso y una chica linda y joven como Milett, que en el ‘Bailando’ estuvo bien, fue bomba, aunque tuvo algunos problemas con Salwe. Pero nunca hubo vínculo. Las chicas reticentes, viene su papá con novia joven y dices: ten cuidado. Arrancó muy rápido (el romance)”, manifestó Yanina Latorre.

Hijas de Marcelo Tinelli no quieren a Milett Figueroa: "Piensan que va a usar a su padre", afirman en LAM | América Argentina

Marcelo Tinelli se defendió diciendo que sigue en pareja con Milett Figueroa, aunque admitió que sus hijas no quieren mucho a la peruana: “Sigo de novio, lo que pasa es que Yani no la quiere a Milett. Me la re contra bocha. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas, no corto ni pincho”.

Milett Figueroa niega usar a Marcelo Tinelli

Durante una conversación con ‘América Espectáculos’, Milett Figueroa abordó las críticas que recibe en las redes sociales debido a su relación con Marcelo Tinelli. En respuesta a las acusaciones de ser una cazafortunas, afirmó que cada individuo tiene derecho a su opinión, pero ella opta por vivir auténticamente, sin preocuparse por el juicio de los demás.

“La gente puede pensar lo que quiera, cada uno es libre de tener una opinión. La gente que tiene criterio puede opinar a favor o en contra, pero yo simplemente vivo mi vida, vivo como soy y con mi esencia. Al que le guste bien y al que no puede ir conociéndome poco a poco, ¿no?”, respondió Figueroa.

Además, desmintió que su éxito profesional se deba únicamente a su relación con Tinelli: “Yo creo que no tiene nada de malo empezar una relación con alguien que es mediático allá, es un artista importante. Pero yo nunca he dejado de trabajar, yo trabajo antes y después de estar con él. Entonces, no creo que haya mucha diferencia en eso. Sí me hice un poco más famosa por estar con él, pero yo entré en el Bailando por la puerta grande. No tengo por qué avergonzarme de mi pareja”.