Hijas de Marcelo Tinelli no quieren a Milett Figueroa, afirman en LAM: “Piensan que va a usar a su padre”

La posible crisis en la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue llamando la atención y ha destapado más de un detalle de este romance. Todo explotó luego de que el argentino viajara a España para celebrar su cumpleaños con sus hijos y dejara en Perú a su actual pareja.

A raíz de ello, se ha especulado que la relación no iría más y que, incluso, serían los hijos del conductor quienes lo habrían querido pasar tiempo con la modelo. Sin embargo, recientemente Yanina Latorre, conductora de LAM, viene destapando algunos detalles poco conocidos de la cercanía de Milett con la familia de su pareja.

La conductora sorprendió en esta ocasión al afirmar que las hijas de Marcelo Tinelli no quieren a Milett Figueroa con su padre. De acuerdo a Yanina, las jóvenes la consideran una ‘trepadora’

“A las hijas le parece una trepadora, como que iba a usar al padre para conseguir laburo (trabajo). Un hombre poderoso, una chica linda y joven como Milett que vino. La verdad es que en el Bailando estuvo bien, tuvo algunos problemas con Salwe, nunca hubo vínculo”, expresó la presentadora de LAM.

Milett Figueroa no tendría una buena relación con los hijos de Marcelo Tinelli.

Por otro lado, señalaron que les habría disgustado que la novia sea muy joven y que todo el romance se diera muy rápido. “Las chicas reticentes, viene su papá con novia joven y dices: ten cuidado. Arrancó muy rápido (el romance)”, acotó.

Milett Figueroa y lo que dijo de su relación con los hijos de Tinelli

Recientemente, Milett Figueroa fue destacada en la portada de Caras, una revista significativa de Argentina. En dicha publicación, Figueroa compartió aspectos de su vida personal y de su círculo familiar. Durante la entrevista, habló abiertamente sobre su vínculo con los hijos de Marcelo Tinelli, su pareja.

Explicó que la relación con los hijos de Tinelli es muy buena, destacando una armoniosa convivencia y el afecto mutuo. “Son muy respetuosos y amorosos todos. Gente sensible e inteligente. Me encanta conocerlos. También al ‘Tirri’, que es como un hermano de Marcelo”, señaló en la entrevista para Caras.

Además, Figueroa tocó el tema de la convivencia con Marcelo Tinelli, mencionando que, a pesar de ser ambos independientes y ella no tener familia en Argentina, por ahora no planean vivir juntos. “Por ahora no, aunque compartimos casi todo. Somos respetuosos uno del otro y nos gusta sorprendernos. Aprendo mucho de él”, concluyó.

Milett Figueroa habla de su relación con los hijos de Marcelo Tinelli. (Caras/Instagram)

¿Por qué Milett Figueroa estaría molesta con Marcelo Tinelli?

La conductora Yanina Latorre comentó que resultaba extraño que Milett no acompañara a su pareja en sus viajes, destacando que él podría fácilmente adquirir un boleto de avión para ella. “Si la amara tanto le pone un pasaje de Perú. Hizo el reality en enero con ella,” señaló al comenzar.

Posteriormente, explicó que, según parece, la relación entre Milett y su pareja se habría tensado desde la boda de Candelaria Tinelli. “Aunque él lo niegue, el día del casamiento de la hija de Marcelo, hubo un quiebre, no se sabe si es que él se fue a dormir temprano porque se quedó dormido con Lolo y a ella no le habría gustado, si al otro día discutieron, todo el entorno coincide en que a partir del día del casamiento nunca más hubo onda nunca más hubo nada. Nadie vio la pelea, cuando le preguntas finge demencia”, explicó.

Marcelo Tinelli en España con sus hijos mientras Milett Figueroa se queda en espera. | captura TV/composición Infobae

Para culminar, Latorre mencionó que, según cercanos al presentador, la modelo estaría molesta porque él no la incluyó en un reciente viaje a México, y este incidente habría exacerbado la situación. “Lo que sí se sabe ahora en el entorno de Marcelo es que ella está enojada porque se fue a México y no la llevó y ahora estaría más enojada todavía porque se fue a Madrid con los hijos. Lo cierto es que con las dos hijas no hay onda”, concluyó sobre esta situación.