Evelyn Vela celebra candidatura de su hija en ‘Miss Perú La Pre’: Qué estudia y cuántos años tiene la joven modelo

Hija de Evelyn Vela se convierte en candidata de 'Miss Perú La Pre' y la señalan como la favorita a llevarse la corona. Ella fue 'Reina de la Vendimia 2023'. | Instagram

Anne Thorsen, hija de Evelyn Vela, la popularmente conocida como la ‘Reina del Sur’, se encuentra en la competencia por la corona del Miss Perú La Pre, evento organizado por la destacada Jessica Newton, directora de la organización del Miss Perú.

Tras su coronación en el Festival de la Vendimia de Ica, en el 2023, la joven modelos está representado a la ciudad de Ica en este certamen de belleza nacional y se perfila como la favorita a ganar el concurso.

El certamen supone un nuevo desafío para ella, quien deberá enfrentar diversos retos junto a las otras candidatas. La final del evento está programada para el próximo 14 de abril, prometiendo una competencia reñida entre las participantes.

Anne Thorsen, hija de Evelyn Vela, es candidata a 'Miss Perú La Pre' y se posiciona como la favorita a ganar el concurso de belleza. | Instagram/Evelyn Vela-Anne Thorsen

¿Qué estudia la hija de Evelyn Vela?

En declaraciones a un medio local, la exbailarina compartió su entusiasmo y orgullo hacia su heredera, destacando no solo sus logros en concursos de belleza sino también su dedicación académica.

“Estoy muy contenta y orgullosa de mi hija porque es muy estudiosa, saca buenas notas en la universidad”, mencionó Vela.

Además, subrayó el cambio de carrera universitaria que realizó Anne, pasando de diseño de interiores a comunicación y marketing, mostrando su versatilidad y compromiso con su formación profesional.

Publicación de Evelyn Vela apoyando a su hija. | Instagram

“Estaba estudiando diseño de interiores, pero no le gustó mucho y ahora está en la carrera de comunicación y marketing”, agregó la figura pública a Trome.

Evelyn Vela invitó al público a apoyar a su hija en esta competencia, destacando la importancia de la votación a través de las redes sociales del certamen. La participación de la comunidad en este proceso es crucial para el avance de las candidatas en el concurso.

“Les pido a todos que voten por ella a través de las redes sociales del certamen. Ella se está esforzando mucho”, finalizó.

Anne Thorsen visitó el Congreso de la República tras ser coronada Reina de la Vendimia 2023. | Instagram

La ostentosa fiesta de la hija de Evelyn Vela

Para celebrar los 18 años de su hija Anne Thorsen, la empresaria Evelyn Vela invirtió más de 100 mil soles en una fastuosa fiesta sin canje alguno. El evento tuvo lugar en un local de Pachacámac, destacando por su lujosa decoración temática de Barbie, costeando solo en este aspecto alrededor de 40 mil.

Este acontecimiento captó la atención de Magaly Medina y, a través de ‘Magaly TV La Firme’, se difundieron imágenes exclusivas de la celebración el pasado 7 de agosto del 2023.

La fiesta no solo se caracterizó por su opulento escenario, sino también por la presencia de reconocidas figuras del espectáculo y la música. Entre los invitados figuraron las hermanas Klug y los hijos de Jefferson Farfán, además del espectáculo musical a cargo de Son Tentación, JP El Chamaco y A Conquistar.

Evelyn Vela gasta casi S/ 100 mil en fiesta de cumpleaños por los 18 años de su hija | Fuente: Magaly TV La Firme

Yunko Dos Santos, renombrado planificador de eventos, fue el cerebro detrás de la ambientación, destacando que todo el despliegue se financió sin recurrir a intercambios publicitarios, debido a experiencias previas desfavorables.

La exclusividad se extendió al vestuario de la cumpleañera, quien lució un atuendo ricamente adornado con piedras Swarovski, valorado en más de 4 mil soles. La grabación del agasajo, la iluminación y otros dispositivos técnicos adicionaron cerca de 18,300 soles a la ya elevada factura.

En un gesto emocional, Evelyn Vela compartió un mensaje en Instagram dedicado a su hija, manifestando su orgullo y felicidad por verla crecer.

Evelyn Vela tira la casa por la ventana al celebrar el cumpleaños número 18 de su hija Anne. (Composición: Infobae)

“Como olvidar el día en que te tuve entre mis brazos por vez primera, eras tan pequeñita y parecías tan frágil que tenía miedo lastimarte y hacer algo que te hiciera llorar. Ahora que eres mayor solo me das alegrías y motivos para sentirme orgullosa. No tengo palabras para expresar lo feliz que me hace estar a tu lado y verte crecer rodeada de amor y de felicidad”, expresó.