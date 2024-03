Jessica Newton hace aclaración sobre candidatas trans en el Miss Perú 2024: “Hay un requisito indispensable”

Jessica Newton respondió si habrá mujeres trans en el Miss Perú 2024.

La organización Miss Perú, encabezada por Jessica Newton, está en proceso de selección para encontrar a la digna sucesora de Camila Escribens, quien representó a nuestro país en la última edición del Miss Universo, quedando en el Top 10. A punto de revelarse a las candidatas oficiales, la empresaria fue consultada sobre la participación de mujeres trans en el concurso de belleza nacional.

Como se recuerda, en 2013, el Miss Universo revolucionó sus tradiciones al abrir sus puertas a las candidatas transgénero, un hito que marcó un antes y después en el certamen. Esta decisión cobraría aún más importancia en 2018, cuando Ángela Ponce se convirtió en la primera mujer transexual en competir. Aunque no obtuvo el título, la participación significó un avance significativo en cuanto inclusión se refiere.

Ahora bajo la dirección general de Anne Jakapong Jakrajutatip, magnate y activista transgénero tailandesa, el Miss Universo ha ampliado aún más su enfoque inclusivo. Además de permitir la participación de mujeres transgénero, también se acepta la inscripción de mujeres casadas y/o con hijos, y de cualquier edad a partir de los 18 años.

Angela Ponce, de España, desfilando en la competencia de trajes de baño del Miss Universo 2018. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

¿Habrá cantidadas trans en el Miss Perú 2024?

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Jessica Newton fue abordada sobre la posible participación de candidatas trans en la próxima edición del certamen Miss Perú. La directora aclaró que, hasta el momento, no se han inscrito mujeres transexuales en el concurso de belleza, no necesariamente porque no estén interesadas en participar, sino porque muy pocas cumplen con un requisito crucial.

“Hasta el momento no hay ninguna para el 2024. Recuerden que en nuestro país no es fácil cambiar la identidad de género en el DNI y ese es un requisito indispensable para participar”, comentó.

Jessica Newton anuncia que, de momento, no hay candidatas trans en el Miss Perú 2024.

Miss Perú 2024 tendrá candidata plus size

Después de varios años, una modelo de talla grande competirá por la corona del Miss Perú. Nayaj Gámez Pumarada, quien anteriormente se desempeñaba como ingeniera ambiental, ha dejado su carrera para incursionar en el mundo de las pasarelas y en los concursos de belleza. Pese a las críticas que recibe en redes sociales, la peruana está segura que su participación en el certamen servirá para visibilizar la diversidad de cuerpos.

“El real motivo de mi participación es y será la presentación. Cuando una niña crece viendo que hay otra persona con la que se identifica crece amando y respetando su cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro templo por lo tanto debemos de cuidarlo no desde el odio, no comparándonos con otros sino desde la aceptación. No es normalizar la obesidad, es normalizar que nuestros cuerpos están constantemente en cambio, esa es la única certeza del cambio”, escribió.

Nayaj Gámez Pumarada es una modelo plus size y reina de belleza. Instagram/@nayajoficial

Camila Escribens se despide del Miss Perú

En la reciente edición del Miss Universo 2023, celebrada el 15 de diciembre en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de El Salvador, Camila Escribens se destacó entre más de 80 concursantes de todo el mundo, logrando ubicarse entre las diez finalistas. La representante de Perú, tras tres intentos previos en el Miss Perú, finalmente obtuvo el honor de competir en este prestigioso certamen de belleza, el cual fue ganado por la nicaragüense Sheynnis Palacios.

En los próximos meses, Camila Escribens deberá entregar su corona a la nueva representante nacional.