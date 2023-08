Evelyn Vela gasta casi S/ 100 mil en fiesta de cumpleaños por los 18 años de su hija | Fuente: Magaly TV La Firme

La empresaria Evelyn Vela tiró la casa por la ventana para celebrar los 18 años de su hija, Anne Thorsen acompañada de sus familiares, y sus amistades. Según el programa de Magaly Tv La Firme, emitido el 7 de agosto, mostró las imágenes inéditas de la celebración, que habría tenido un costo de alrededor de 100 mil soles, y sin canje.

De acuerdo al informe presentado por Magaly Medina y al que estuvieron invitados sus ‘urracos‘, al evento acudieron alrededor de 200 niños, entre ellos, las hermanas Klug y los hijos de Jefferson Farfán. Además, tres conjuntos musicales estuvieron presentes en la celebración, Son Tentación, JP El Chamaco y A Conquistar. Sumando los gastos en decoración, aperitivos, vestuario, aspectos logísticos, mobiliario, el lugar y el personal, la suma invertida superó los 100 mil soles, una cifra que quedará registrada en la historia de chollywood.

La fiesta fue con temática de la Barbie, desde la entrada fue de color rosa la decoración que se habría gastado unos 40 mil soles y estuvo a cargo del reconocido planificador de eventos, Yunko Dos Santos. El ‘Event Planner’ afirmó que nada habría sido por canje, ya que ha tenido malas experiencias, por eso ya no haría mano de obra por cambios publicitarios. Dicha celebración se realizó en un local de Pachacámac, por un costo de 15 mil soles.

Evelyn Vela tira la casa por la ventana al celebrar el cumpleaños número 18 de su hija Anne. (Composición: Infobae)

Pero la lista de gastos no termina ahí, pues se estima que los equipos técnicos, incluyendo iluminación y otros dispositivos, habrían demandado un desembolso de 18,300 soles, mientras que la temática de la famosa muñeca elegida para la fiesta de la autoproclamada ‘Reina del Sur’ habría supuesto un gasto adicional de 3,800 soles.

La joven cumpleañera no se podía quedar atrás y llevaba puesto un hermoso vestido de diseñador exclusivo en plagado en pedrería Swarovski, valuado en más de 4 mil soles. Asimismo, Evelyn también destinó aproximadamente 2,300 soles para la grabación del evento, y otros 3,500 soles para la variedad de bocadillos, entre otros gastos contemplados.

Evelyn Vela dedica emotivo mensaje a su hija Anne

A través de Instagram, Evelyn Vela no dudó en dedicarle algunas palabras a su primogénita Anne, quien acaba de cumplir sus 18 años. La publicación, iba junto a una fotografía de su hija en un vestido color rosado. Como se sabe, la empresaria ‘tiró la casa por la ventana’ para celebrar el onomástico de su retoña, en donde no pudo faltar la familia de su mejor amiga Melissa Klug y los hijos de Jefferson Farfán.

“Como olvidar el día en que te tuve entre mis brazos por vez primera, eras tan pequeñita y parecías tan frágil que tenía miedo lastimarte y hacer algo que te hiciera llorar. Ahora que eres mayor solo me das alegrías y motivos para sentirme orgullosa. No tengo palabras para expresar lo feliz que me hace estar a tu lado y verte crecer rodeada de amor y de felicidad. Espero que la vida te conceda momentos de gran alegría y que logres alcanzar todo lo que te propongas”, se lee en un inicio.

“Mi orgullo y mi felicidad infinita se basan en la sonrisa de mi linda princesita. ¡Siempre estaré contigo para protegerte y guiarte! Ya tienes 18, eres toda una mujer lista para comerse el mundo y ser la mejor en todo. ¡Te adoro hijita y te deseo un feliz cumpleaños!”, acotó.