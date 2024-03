Andrea San Martín estalla y defiende sus fugaces romances: “Eran de una noche, no buscaba marido”

Andrea San Martín defendió sus fugaces romances | Instarándula

Andrea San Martín respondió a las críticas que ha recibido recientemente, especialmente aquellas que insinúan que ha pasado de una relación a otra desde que terminó con Sebastián Lizarzaburu. Durante una transmisión en vivo en TikTok, la exchica reality aclaró que no ha mantenido una relación formal desde el 2021, y respecto a los rumores de sus encuentros amorosos, los atribuyó a simples encuentros pasajeros que no trascendieron más allá de “una noche”.

“Personalmente, quería aclarar que yo tengo tres años separada, con eso no quiere decir que justifico porque, como les digo, siento que si yo hubiese estado con alguien a los dos meses también hubiese sido dable y viable. Pero tengo tres años separada de Sebastián, ¡tres años! Entonces, no me vengan con ‘tan grande y buscando marido’, la put***”, expresó furiosa la exintegrante de ‘Bienvenida la tarde’.

Tras ello, la expareja de Sebastián Lizarzaburu indicó que no ha estado buscando una relación formal en los últimos tres años. Por eso mismo, ha sido captada en más de una ocasión en situación cariñosas al interior de discotecas limeñas, como lo muestran algunos ampays donde se la ve besando a Elías Montalvo y Francesco Méndez.

Andrea San Martín se defendió de las críticas en su contra.

“Y si quieren contabilizar a los hombres con los que yo he chapado durante esos tres años, cuéntenos y no lo metan como si fueran mi flaco. Han sido una huevada de una noche porque me dio la gana, tengo el mismo derecho como mujer soltera [que tiene él] hombre soltero, absolutamente todos. Entonces, no digan: ‘siempre busca marido’. No, en ese momento no buscaba relación, sino simplemente pasarla bien un día y luego regresar a mis labores, a mis quehaceres, tengo todo el derecho”, concluyó San Martín.

Cabe resaltar que Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu anunciaron el fin de su relación sentimental en septiembre de 2022, después de varias idas y venidas. La ruptura se dio poco después de que se divulgaran rumores de infidelidad por parte de ambos. No obstante, los modelos indicaron que se distanciaron porque, simplemente, la relación estaba desgastada.

Andrea San Martín agradece el apoyo de Sebastián Lizarzaburu tras perder a su bebé. (Foto: Instagram)

¿Quién es la nueva pareja de Andrea San Martín?

Yerko Santiago, el chico que ha conquistado el corazón de Andrea San Martín, se destaca en el medio digital como modelo, influencer y creador de contenido en TikTok, plataforma en la que ha sumado una impresionante cifra de más de 260 mil seguidores debido a su dedicación y esfuerzo constante. Además, gestiona canales en YouTube e Instagram, donde continúa incrementando su base de fans. Yerko mantiene una amistad cercana con Elías Montalvo, conocido amigo de Andrea San Martín, lo cual se refleja en interacciones dentro de sus plataformas digitales.

Yerko Santiago, tiktoker vínculado sentimentalmente a Andrea San Martín. Instagram.

Sebastián Lizarzaburu tiene nuevo amor

Sebastián Lizarzaburu, mejor conocido en el ambiente del entretenimiento como el ‘Hombre Roca’, ha iniciado un nuevo capítulo en su vida sentimental. El deportista ahora comparte su vida con Andrea Román, una modelo y nutricionista cuya pasión por el fitness y un estilo de vida saludable resonaron con Lizarzaburu. Esta noticia ha capturado la atención de fanáticos y seguidores, quienes han visto cómo ambos comparten sus intereses y rutinas en redes.

“Cardio por la mañana: malecón, solsito, mar, meditación y recarga de energía. Rodéate de personas que te empujen hacia adelante, que tengan el mismo fuego de crecer, que te ayuden a brillar, rodéate de gente que en vez de hundirte… te haga volar”, comentó Lizarzaburu en su última publicación, donde se muestra junto a la modelo.