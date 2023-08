Andrea San Martín sorprendió con una confesión: “No me molestan las infidelidades”

Andrea San Martín confiesa que no le molestan las infidelidades sino las injusticias. América TV. América Hoy.

Andrea San Martín llegó como invitada al magazine de ‘América Hoy’, la mañana del 29 de agosto, para dar su opinión sobre los acontecimientos recientes en la farándula peruana, pero hizo una revelación que sorprendió a los conductores de América TV.

Luego de que denunciaran al futbolista Ángelo Campos por haber agredido física y psicológicamente a su expareja Yharif Figueroa. Y después de ello, apareció dos videos en redes sociales, donde se le puede ver a la exesposa del futbolista atacando a una mujer y ser detenida por el jugador de Alianza Lima, la producción de GV Producciones invitó a la ‘Ojiverde’ y a un especialista en psicología para que brinden sus opiniones.

Cuando, Janet Barboza recordó el caso de una mujer que pintó unos mensajes con aerosol en el carro de su esposo que le habria sido infiel. Las conductoras de América Hoy le consultaron a Andrea San Martín si ella también podría actuar así ante una deslealtad de una pareja.

Andrea San Martín comentó que no actuaría de manera impulsiva ante una infidelidad, porque para ella esta situación no vale la pena perder los papeles.

La expareja de Sebastián Lizarzaburu comentó que ha tenido que sobrellevar varias infidelidades en su pasado, pero no es una mujer de hacer escándalos, sino de conversar con ellos hasta que le digan la verdad.

“A mí me gusta escuchar y preguntar porque ellos solitos se queman... Yo no tomaría este tipo de acciones (pintar el carro de la expareja). Yo lo he vivido y nunca en mi vida haría eso ... Me he sentado a conversar con esa persona, he preguntado para entender las razones o que ha pasado, porque a mí me ha dado curiosidad”, explicó en un inicio.

Ante la incredulidad de los conductores, Janet Barboza aseguró que en una situación extrema, no cree que San Martín actúe así.

Ante ello, San Martín confesó que para ella es más ofensivo una injusticia que una infidelidad. “A mí, más que una infidelidad, me molesta las injusticias. No me molestan las infidelidades, yo tengo un concepto aparte. Si hay algo que me lleva a mí a niveles altos de furia reales, son las injusticias, nunca este tipo de cosas, la infidelidad no”, aseguró.

“¿Cómo que no te molesta la infidelidad, Andrea?... Yo creo que como espectadores puede decir yo nunca lo haría, eso no pasa cuando uno realmente está viviendo la situación”, indicó Janet Barboza.

Por otro lado, comentó que ella no podría juzgar o criticar a las mujeres u hombres que actúan así porque es propio de su naturaleza.

“Lo más importante es que no podemos juzgar la reacción inmediata de estas personas, pero tampoco podemos normalizar que haya sido la correcta, lo importante que la persona se dé cuenta de que no actuó de la mejor manera”, dijo.

Janet Barboza asegura que videos salvaron a Ángelo Campos de la cárcel

Luego de que el arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, fue puesto en libertad por orden del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Surco, Ethel Pozo y Janet Barboza se pronunciaron al respecto y quedaron sorprendidas por el giro que habría dado el caso de Ángelo Campos, debido a que mientras se daba la audiencia del futbolista de Alianza Lima, comenzaron a circular unos videos donde Yharif Figueroa agredía a una mujer en un departamento.

En su programa América Hoy, la hija de Gisela Valcárcel comentó que el caso del arquero de Alianza Lima habría cambiado y que debido a filtración de videos, Ángelo habría actuado en legítima defensa, aunque no descartaron si esas imágenes responden al mismo día de la denuncia.

“Increíble el giro que ha dado el caso porque en horas de la tarde se filtraron unas imágenes, en los cuales se veían a la esposa del arquero de Alianza Lima agrediendo a otra mujer, no sabemos su identidad. Se filtraron dos videos. La audiencia se dio, él ha tenido que comparecer y finalmente fue liberado porque el médico legista dijo que las lesiones eran leves y que no ameritaba lo que denunciaba la esposa”, expresó.

Por su lado, Janet Barboza comentó que los videos que circularon en las redes sociales salieron en un momento oportuno porque el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria pudo comprobar que no solo sería agresión de parte del futbolista, sino también de su expareja y podría ser parte de una pelea.

“Esos videos fueron filtrados en el momento oportuno porque cuando sale la Ministra de la Mujer a pedir que sea un proceso célere, es decir, que se puede juzgar de inmediato para que se pueda tomar prisión preventiva. Salen estos videos y nos demuestra que no era lo que ella había denunciado, que no era agresión física, al menos en estos videos. Lo ha salvado por un pelito de ir a la cárcel”, señaló.