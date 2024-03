Bomberos reportan un incendio forestal en la Escuela Militar de Chorrillos

Bomberos reportó un incendio forestal en la Escuela Militar de Chorrillos. Video: Twitter

Los internautas reportaron, a través de videos en las redes sociales, acerca de un humo negro que se expandía sobre la Escuela Militar de Chorillos a donde llegó rápidamente el personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para apagar las llamas.

De acuerdo con la página oficial de los hombres de rojo, este incendio forestal ocurrió a las 2:38 p.m. y, según se detalla en el portal web, todavía están intentando controlar este siniestro.

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni víctimas mortales, por lo que se espera más información en los próximos minutos por parte de las entidades oficiales.

Los usuarios reportaron, mediante redes sociales, el incendio - Créditos: @bufalojuridico.

Ante un incendio, es crucial mantener la calma y actuar rápidamente. En primer lugar, alertar a los demás ocupantes del lugar y llamar a los servicios de emergencia y proporcionar información clara sobre la ubicación y magnitud del incendio. Si el fuego es manejable y se tiene a mano un extintor, usarlo.

No obstante, en caso la situación es incontrolable, evacuar de forma inmediata el área por las rutas de seguridad preestablecidas, cerrando puertas y ventanas a su paso para evitar que el fuego se propague. No usar ascensores y cubrirse la boca y nariz con un paño húmedo para filtrar el aire. Una vez fuera, permanecer en un lugar seguro y no intentar regresar al edificio hasta que los servicios de emergencia lo autoricen.

Los bomberos todavía atienden el siniestro - Créditos: Cuerpo General de Bomberos.

Incendios forestales

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dispone de una herramienta denominada Índice Meteorológico de Incendios (FWI), la cual es esencial para localizar áreas dentro del territorio nacional donde existe una mayor predisposición a incidentes de incendios. De acuerdo con este sistema, la entidad ha señalado a la región Tacna como el área con el más alto potencial para el desarrollo de estos siniestros.

Específicamente, es en la parte sur de la región, en las cercanías de la costa limítrofe con Chile, donde el Senamhi ha detectado niveles de riesgo que fluctúan entre moderado y extremo, siendo las áreas próximas a la ciudad de Tacna, la capital regional, categorizadas con un nivel de riesgo particularmente alto.

Además, la herramienta de esta entidad subraya que estas predicciones poseen una validez temporal limitada a una ventana pronosticada de 10 días, período durante el cual un incendio forestal tiene la potencialidad de expandirse influenciado por condiciones meteorológicas adversas, siempre que el fuego ya haya comenzado.

Cabe mencionar que, en los últimos tiempos, incendios forestales han amenazado nuestras áreas naturales protegidas, comprometiendo la biodiversidad y los ecosistemas. Ante esto, el Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado han implementado medidas preventivas y de respuesta a tales desastres, destacando la importancia del rol ciudadano en la prevención.

Para mitigar estos eventos, se recomienda la organización comunal y el establecimiento de medidas preventivas, como evitar la creación de fuegos al aire libre cerca de vegetación, no quemar residuos vegetales, extinguir completamente las fogatas, formar brigadas de prevención, construir barreras de protección, y establecer rutas de evacuación y zonas seguras.

NOTICIA EN DESARROLLO...