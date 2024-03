Magaly Medina arremete contra Vanessa López: “Su dignidad vale unas cuantas carteras”. (Captura: Magaly TV La Firme)

La periodista Magaly Medina no dudó en expresar su opinión sobre la conducta de Vanessa López, quien recientemente exhibió en redes sociales las costosas carteras de diseñador que su pareja, Jhonny Silva, le compró por un valor total de 35 mil soles en apenas un mes.

Todo esto ocurrió después de que las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ ampayaran a Silva en su departamento con una mujer desnuda, y posteriormente el joven empresario se presentara en vivo en una entrevista con la comunicadora para disculparse ante su pareja.

Ante ello, Medina cuestionó directamente la postura de López, planteando si su dignidad realmente tiene un valor equivalente al costo de las carteras exhibidas, junto con un anillo también de gran valor monetario. La urraca enfatizó que esto podría sugerir que López valora más el dinero de Silva que su propia dignidad.

(Captura: Magaly TV La Firme)

La periodista manifestó: “Y mostró unas carteritas como diciendo que le obligó a comparte más de 35 mil soles en carteras en tan solo un mes. ¿Y? Su dignidad vale unas cuantas carteras, un anillo. No importa el precio. La dignidad no debe valer ni carteras ni viajes, ni relojes, no debe valer ningún tipo de joya, nada”.

Medina continuó su crítica directa hacia la expareja de ‘Tomate‘ Barraza, quien al parecer ha decidido perdonar a Jhonny Silva a pesar del ampay público que reveló su infidelidad.

“Ella parece que está más interesada que le compre cosas que la humillación pública. El tipo estuvo con una calata. Eso es no amarse nada, no quererse nada o querer más la billetera de ese tipo”, concluyó la figura de ATV.

Vanessa López presume los costosos objetos que le compró su novio. (Captura de IG)

Jhonny Silva Romero, la controvertida pareja de Vanessa López: detalles y polémica

En medio de la reciente polémica generada por las imágenes de Jhonny Silva Romero, pareja de la modelo Vanessa López, junto a otra mujer desnuda en la piscina de su edificio, han surgido preguntas sobre quién es realmente este personaje y cuál es su relación con la reconocida figura de la farándula, sus excentricidades, y sus negocios.

Según las revelaciones de Magaly Medina, el ahora popular Jhonny tiene 33 años y ha estado involucrado en incidentes anteriores, como una intervención policial en 2018 por conducir en estado de ebriedad. Hasta el momento, se desconoce la profesión exacta de Silva Romero, pero se sabe que tiene un buen estatus económico.

Esto se evidencia en los lujosos regalos que ha hecho a la expareja de ‘Tomate‘ Barraza, incluyendo pulseras valoradas en 35 mil soles, viajes a destinos como Miami y, más notablemente, la organización de una ostentosa fiesta para la hija dee López, evento que habría superado los 15 mil soles en costos.

En diciembre pasado, la urraca provocó otra polémica al comentar: ‘’Qué gringo va a ser ese... porque gana un poco más de plata y vaya uno a saber cómo la gana, porque una persona que amenaza con que vas a morir... qué cosa es, narco, delincuente, criminal, secuestrador, a qué se dedica, tiene un negocio lícito, ¿legal? O es criminal, delincuente, secuestrador porque ahora, gente que maneja esa cantidad de dinero en efectivo, yo no conozco mucho”, dijo la periodista en diciembre del 2023.

Este incidente ocurrió después de que Magaly difundiera las imágenes completas de la ex de Tomate Barraza y sus amigos insultando y amenazando a su reportero a las afueras de una discoteca de Barranco.