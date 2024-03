Brunella Horna celebra los 4 meses de su hijo Alessio con baile de Richard Acuña y una tierna foto familiar

Fiesta por los 4 meses del hijo de Richard Acuña y Brunella Horna. | Instagram

Brunella Horna, conocida empresaria y conductora de ‘América Hoy’, celebró recientemente los 4 meses de vida de su bebé, Alessio, en compañía de su esposo, Richard Acuña, y su familia extendida. La ocasión fue perfecta para compartir una sesión de fotos que capturaba la unidad familiar de la pareja.

Ambas figuras públicas aprovecharon las redes sociales para exhibir momentos especiales e instantáneas del agasajo. El empresario trujillano, político e hijo de César Acuña, no escatimó en mostrar su aprecio por la relación que la joven mantiene con sus herederos de relaciones anteriores.

En una de las instantáneas se puede apreciar a la presentadora de televisión junto al presidente de la César Vallejo, su bebé, y los otros descendientes de este.

Publicación de Brunella Horna por los meses de su hijo. | Instagram

Otra imagen significativa es la que incluye a César Acuña, patriarca de la familia, posando junto a sus hijos, entre ellos Richard, mostrando el fuerte vínculo

La sesión y celebración no solo conmemoró los 4 meses de vida de Alessio, sino que también sirvió como testimonio del amor y la unidad que prevalecen en la familia Acuña-Horna.

El baile de Richard Acuña con su hijo

La pareja, acompañada de su familia, disfrutó de una amena reunión para celebrar esta fecha importante en la vida del pequeño Alessio, creando recuerdos inolvidables en esta etapa de su crecimiento.

En un acto que demostró no solo alegría, sino también mucha ternura, Richard Acuña protagonizó un adorable baile sosteniendo a su hijo en brazos. La conductora de ‘América Hoy’, Brunella Horna, se encargó de capturar cada momento de la celebración, asegurándose de que estos recuerdos perduren a lo largo del tiempo.

Fiesta por los 4 meses del hijo de Richard Acuña y Brunella Horna. | Instagram

Las redes sociales se llenaron de emoción este domingo 24 de marzo tras compartirse imágenes y videos de la tierna escena. Brunella compartió su alegría por los “4 meses de amor infinito” a su descendiente, en un mensaje de Instagram.

¿Brunella y Richard planean otro bebé?

Brunella Horna y Richard Acuña, reconocida pareja de la farándula peruana, se pronunciaron sobre la posibilidad de darle un hermano a Alessio, su hijo que nación a finales del 2023. Según comentaron, por el momento no tienen planes de ampliar su familia con un segundo bebé.

Publicación de Richard Acuña con sus hijos. | Instagram

Esta decisión llegó tras la celebración del tercer mes de su primogénito, un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en sus vidas. La noticia fue compartida por la joven en una entrevista concedida al programa ‘Más Espectáculos’.

Durante la charla, Horna expresó cómo la maternidad ha transformado su día a día, abordando los retos y satisfacciones que ha encontrado en esta nueva etapa, entre ellos, las complicaciones relacionadas con el sueño de Alessio.

“Mi espalda ya no la siento, la siento rota en mil pedazos. Me ha tocado un bebito al que le cuesta mucho dormir, pero ahí estamos Richard y yo dándonos la mano en la madrugada. Pensar en otro bebé por ahora, no hay forma”, comentó.

Alessio, hijo de Brunella Horna y Richard Acuña, cumplió 4 meses. | Instagram

La también empresaria ha retornado a sus actividades profesionales en la conducción, sin embargo, subraya que su prioridad sigue siendo el bienestar de su niño, dedicándole todas sus horas hasta conseguir que descanse por las noches.

Además, abordó las consultas de sus seguidores sobre la decisión de la pareja de no mostrar aún el rostro de su bebé en redes sociales, indicando que, hasta el momento, no han tomado una decisión al respecto.

“Nosotros somos los públicos, no sé si a él más adelante le vaya a gustar. Entonces, es una decisión que la vamos a tomar más adelante. Por ahora, estamos bien así, mi bebé está sanito y con toda la familia. No hay necesidad, a veces la gente se altera y la verdad que tienen que respetar la decisión de los padres”, dijo.