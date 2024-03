Brunella Horna revela sus planes para tener un segundo bebé con Richard Acuña: “No hay forma”

Brunella Horna revela sus planes de tener un segundo hijo con Richard Acuña. (Video: Más espectáculos / América TV).

Brunella Horna y Richard Acuña no tienen planes de buscar un segundo hijo, al menos por el momento. La pareja, que recientemente celebró el tercer mes de vida de su primogénito Alessio, ha decidido tomar un descanso antes de pensar en expandir la familia.

Horna, quien alcanzó la fama luego de su paso por la televisión como chica reality y actualmente es conductora de “América Hoy”, compartió sus sentimientos y las razones detrás de esta decisión durante una entrevista para el programa Más Espectáculos, de América TV.

La presentadora aprovechó la ocasión para hablar sobre su experiencia como madre, detallando cómo ha sido este nuevo capítulo en su vida y los desafíos encontrados, especialmente relacionados con el sueño de su bebé.

Después de alejarse temporalmente de sus deberes profesionales para dedicarse de lleno al cuidado de Alessio durante sus primeros meses, Horna ha retomado su trabajo en la conducción del programa de GV Producciones. Sin embargo, enfatizó en su compromiso continuo hacia la crianza de su hijo, compartiendo que dedica todo el día a su bienestar hasta lograr que se duerma.

La decisión de posponer la llegada de un segundo hijo se debe en gran medida a los retos enfrentados durante estos meses iniciales, incluyendo el esfuerzo físico que esto ha implicado. “Mi espalda ya no la siento, la siento rota en mil pedazos. Me ha tocado un bebito al que le cuesta mucho dormir, pero ahí estamos Richard y yo dándonos la mano en la madrugada. Pensar en otro bebé por ahora, no hay forma”, comentó Brunella Horna.

¿A quién se parece el bebé de Brunella Horna y Richard Acuña? | Instagram @brunehorna

¿Por qué Brunella Horna no muestra el rostro de sus bebé?

La joven empresaria también respondió a los usuarios y seguidores que consultan por qué aún no se anima a compartir en sus redes sociales el rostro de su bebé. Según explicó, aún no lo ha conversado bien con su esposo, Richard Acuña, pero enfatizó en el tema de que los personajes públicos son ellos y no el pequeño.

“La verdad es que algo que no hemos conversado todavía, nos gustaría más adelante, no hay ninguna necesidad. Nosotros somos los públicos, no sé si a él más adelante le vaya a gustar. Entonces, es una decisión que la vamos a tomar más adelante. Por ahora, estamos bien así, mi bebé está sanito y con toda la familia. No hay necesidad, a veces la gente se altera y la verdad que tienen que respetar la decisión de los padres y de la familia en general, no queremos mostrarlos todavía”, puntualizó Horna.

Richard Acuña sorprende a Brunella Horna en su cumpleaños con cantante

El 6 de marzo Brunella Horna cumplió 27 años y ha sido una semana llena de sorpresas y celebraciones. El fin de semana, Richard Acuña organizó una fiesta íntima con los mejores amigos y amigas de la conductora, así como miembros de la familia.

Durante el festejó, Acuña sorprendió a la empresaria trayendo al cantante español Dani Ubeda, quien festejó el amor de la pareja y un año más de vida de Brunella Horna. El artista cautivó al público y puso a cantar a todos interpretando algunos de sus éxitos como “Pídeme”, “Bésame”, “Te he dicho que te quiero”, entre otros.

Richard Acuña sorprendió a Brunella Horna por su cumpleaños con cantante Dani Ubeda. (Video: Instagram Brunella Horna / Dani Ubeda).

¿Por qué Richard Acuña se molestó con Brunella Horna?

Brunella Horna reveló que Richard Acuña, en ocasiones, se ha molestado con ella por olvidar fechas importantes en su relación. La empresaria compartió que, a diferencia de lo que suele pasar en muchas parejas, en su matrimonio es ella quien suele olvidar aniversarios y momentos significativos, lo cual ha sido motivo de disgusto para Acuña, quien es descrito por ella como “súper detallista”.