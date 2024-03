Richard Acuña y el contundente mensaje a Agustín Lozano tras ‘polémico’ arbitraje en debut de Paolo Guerrero con César Vallejo

Richard Acuña criticó el arbitraje del choque entre César Vallejo y Cusco FC por la Liga 1 2023.

El tan esperado debut de Paolo Guerrero en el campeonato peruano se vio opacado por diversas ‘polémicas’ durante el empate entre César Vallejo y Cusco FC por la fecha 6 del Torneo Apertura. Y es que al término del partido, tanto el delantero nacional como Richard Acuña, presidente del club trujillano, se mostraron bastante incómodos por lo sucedido.

Incluso, el directivo no dudó en arremeter contra Agustín Lozano, mandamás de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por haber asignado una terna arbitral con poca experiencia, esto teniendo en cuenta la importancia que tenía el encuentro en mención.

“Obviamente nos molesta que en este tipo de partidos la Federación Peruana de Fútbol quiera experimentar con nosotros. Yo creo que Agustín Lozano tiene miedo de que yo quiera postular a la FPF y por eso nos manda a esos árbitros”, sostuvo Acuña en diálogo con ‘60 Noticias’.

Asimismo, reveló que pese a haber intentado comunicarse con Lozano, él nunca le respondió. “Yo lo llamé a Agustín hace dos días para preguntarle por qué nos programan a la 1 de la tarde contra Alianza Atlético en Sullana (fecha 9). Ya van 3 días que no me contesta”, señaló.

Pide igualdad

Al ser consultado por los constantes reclamos del ‘Depredador’, Acuña señaló que existe un trato desigual hacia la institución que preside. “Lo único que pedimos es equidad, que nos traten igual que a todos los equipos del fútbol peruano”.

Además, agregó que “el habernos programado en horas inhumanas para cualquier deportista en una ciudad como Sullana no es algo equitativo, porque a todos los equipos los ponen a las 2:30 de la tarde. No quiero justificar, pero lamento que con Vallejo se quieran equivocar y con otros no”.

Con respecto a la posibilidad de emitir una queja ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Richard dijo lo siguiente: “Ahorita lo más importante para nosotros es entender que esa etapa de aprendizaje es clave para cualquier tipo de carrera. No es posible que en un partido con 14 personas presentes, el árbitro venga a aprender y a cometer errores imperdonables”.

César Vallejo empató 2-2 con Cusco FC por la fecha 6 del Torneo Apertura.

Recordemos que el equipo dirigido por Roberto Mosquera volverá a la acción la próxima semana cuando se mida ante Sport Huancayo. Dicho cotejo se llevará a cabo el jueves 7 de marzo desde las 19:30 horas de Perú en las instalaciones del estadio Mansciche de Trujillo y contará con la transmisión de Liga 1 Max.

Paolo Guerrero no se quedó callado

Finalizado el compromiso entre ‘poetas’ y cusqueños, Paolo Guerrero no habló de su estreno goleador y se mostró furioso. El capitán y máximo anotador de la ‘bicolor’ apuntó contra el árbitro Boris Santos y los futbolistas de Cusco FC, a quienes acusó de salir a golpear.

“Un poco indignado con el arbitraje. Este equipo salió a pegar desde el primer minuto. Me pisan, no revisa el VAR. Esta última jugada sí va a revisar. A Vélez le meten un codazo, se le hincha el ojo y no lo expulsa, le sacan amarilla”, indicó en un inicio.

Posterior a ello, instó a que el máximo ente regulador del fútbol peruano intervenga para que situaciones similares no vuelvan a tener lugar en el torneo local. “No entiendo el procedimiento de estos árbitros, es muy injusto. Espero que la Federación tome cartas en el asunto con este árbitro. En vez de que haya fútbol limpio, estos chicos salen a golpear. ¿De qué estamos hablando? Si van a golpear todo el partido, perfecto, que sea imparcial y le saque roja. Muy molesto. No es justo pasar por estas cosas”.