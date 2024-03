MEF cede a presión del alcalde Rafael López Aliaga y le autoriza endeudar a Lima por casi el cuádruple de sus ingresos

Gobierno emitió decreto que beneficia a López Aliaga para operación de sobreendeudamiento. Foto: composición Infobae/Aarón Ramos/Andina

Luego de presionar al Gobierno con una ordenanza que le allana el camino para sobreendeudar a la Municipalidad de Lima, el alcalde Rafael López Aliaga finalmente obtuvo luz verde de parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Así, a través de normas legales del diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo publicó una disposición que autoriza operaciones de financiamiento a los gobiernos regionales y locales (municipalidades) por hasta 3,5 veces de sus ingresos corrientes, norma que beneficia principalmente al líder de Renovación Popular.

“Hasta el 31 de diciembre de 2024 y solo hasta un límite de 3,5 veces el porcentaje, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que cuenten con un nivel de calificación crediticia vigente igual o superior a BBB+, extendida por dos empresas calificadoras de riesgo inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), pueden gestionar operaciones de endeudamiento directas o garantizadas, en el marco de la normatividad vigente”, se lee en el decreto.

El presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, exhortó al ministro de Economía José Arista a explicar las razones de este retroceso que le da la posibilidad a la Municipalidad de Lima sobreendeudarse. “Estas idas y vueltas no ayudan a la credibilidad del MEF”, criticó en conversación con Ojo Público a la cabeza de dicha cartera, quien ha comenzado a pregonar una política de austeridad.

Gobierno publica decreto que permite a la Municipalidad de Lima seguir endeudándose. Foto: captura El Peruano/Infobae

Para el jefe del Consejo Fiscal, es incoherente que el Gobierno permita a la Municipalidad de Lima endeudarse con un “límite” de 3,5 veces sus ingresos, porque la norma vence en diciembre y en enero de 2025 la comuna de la capital igual podría retomar su intención inicial de endeudarse hasta los S/4.000 millones previstos, los cuales comprometen las arcas fiscales por hasta más de dos décadas.

Por su parte, el titular del MEF, José Arista, indicó que han revisado los estados financieros de la comuna que preside López Aliaga, los cuales justifican la razón de dicha decisión.

“Luego de idas y venidas, y revisando sus estados financieros hemos flexibilizado el límite a S/ 1,400 millones de bonos para este año, y ahí no más. Es para no comprometer las posibilidades de repago frente a sus bonistas y evitar que, si la municipalidad no honra su deuda, no demanden al estado peruano. Tratamos de cautelar estos niveles de endeudamiento”, dijo Arista en RPP.

Rafael López Aliaga busca endeudar a Lima por más S/4.000 millones

Recordemos que el objetivo del alcalde de Lima es buscar financiamiento de proyectos (obras) por S/4.000 millones con una operación de tres emisiones de bonos sin el aval del Gobierno nacional. Para ello, se tomaría como garantía los impuestos municipales de alcabala y vehicular. En diciembre del 2023, se concretó la primera emisión de endeudamiento por S/1.205 millones, un hecho calificado como histórico por el propio alcalde López Aliaga.

Rafael López Aliaga. Foto: composición Infobae/Andina

Proyectos sin expediente técnico

En entrevista con Infobae Perú, el regidor Aron Espinoza, reprochó la falta de debate en el Concejo Municipal ante una mayoría que le permite al burgomaestre aprobar proyectos sin expediente técnico solo para justificar la emisión de bonos de deuda y obtener apresuradamente financiamiento.

“Los regidores que tenemos algo de experiencia le hemos hecho saber del sobreendeudamiento que va a comprometer no 20 años, sino las seis próximas gestiones. El alcalde Rafael López Aliaga, en el caso de los bonos, no va a pagar ni un solo céntimo durante su gestión porque tiene cinco años de periodo de gracia. Le hemos advertido esta forma irresponsable”, indicó a este medio.

Además, criticó al ministro de Economía José Arista por no frenar con mayor determinación al burgomaestre, pese a que dicha deuda podría recaer en el Gobierno central ante cualquier incumplimiento del municipal.

Ministro de Economía rechazó el impulso de un nuevo retiro de fondos de pensiones. | Infobae Perú (Camila Calderón) / MEF

“El Ministerio de Economía publica su decreto de urgencia, el alcalde, una ordenanza que le saca la vuelta a este, y ¿qué hace el ministro de Economía? Nada. Lo hace en plena vigencia del decreto del MEF. Tenemos un ministro que tiene que poner un alto, pero no lo hace. ¿Será porque tiene una bancada en el Congreso que respalda al Gobierno actual? Porque no entiendo cómo no le puedes poner un alto. No existe ningún gobierno regional, provincial, distrital que haya sobre endeudado la gestión en seis periodos”, apuntó.

MEF: Si la municipalidad no puede pagar esa deuda, pagará el gobierno central

Antes de retractarse, el titular del Ministerio de Economía, José Arista, había asegurado en una conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo interviene en la gestión financiera de la Municipalidad porque “si estas no pueden hacer frente a sus deudas, la responsabilidad recae sobre el gobierno central”.

“Los acreedores no demandarían solo a la municipalidad, sino al país en su conjunto, lo que afectaría a todos los ciudadanos”, indicó tras pedirle cautela al alcalde López Aliaga con la toma de deuda, por la salud fiscal del país.