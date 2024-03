Gobierno limitará “gastos excesivos” en viajes, consultorías, publicidad y más, para reducir déficit fiscal

El Gobierno busca recuperar los ingresos fiscales y revertir el resultado del 2023 donde se incumplió la regla del déficit fiscal. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/MEF/andina/Freepik

El año de la recesión en Perú, el Gobierno, por primera vez en 22 años, no cumplió con la regla del déficit fiscal, la que dicta que este no puede superar el límite de 2,4% del PBI. El 2023, este fue de 2,8%, y para el 2024, con un 2,0% de límite, el Instituto Peruano de Economía (IPE) alerto que hay un riesgo de que esta meta no se cumpla para este año tampoco.

Asimismo, para este año el déficit fiscal anualizado a febrero ya ascendió a 3,0%, “en un contexto en el que los ingresos fiscales continúan reduciéndose de manera imprevisible y muestran un débil proceso de recuperación, y en el que el gasto público continuó incrementándose”. Esto dificultaría revertir el incumplimiento de la meta que dejó el 2023.

Por eso el Ejecutivo ha aprobado este sábado 23 de marzo un decreto de urgencia con que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para asegurar la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto público. ¿Qué implica esto?

El déficit fiscal del Perú en 2023 fue de 2,8% del PBI. - Crédito Composición Infobae/AarónRamos/Andina

Gobierno aprueba medidas para reducir el déficit fiscal

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) José Arista es claro en su política económica, lo que se configura como un cambio de lo que venía realizando el exministro Alex Contreras, quien fue el principal protagonista durante la recesión de 2023, cuando, además, el Perú incumplió por primera vez en 22 años la regla del déficit fiscal.

En conversación con RPP, Arista resaltó que, con este decreto de urgencia, “lo que se ha tratado de hacer es corregir todas las restricciones y cuellos de botella que le impiden una correcta gestión de los recursos por parte de los titulares de los pliegos y de los presidentes de los gobierno regionales y las alcaldías”.

“[Además], se ha tratado de restringir algunos gastos excesivos que no le hacen bien a la gestión pública. Ahí vemos gastos en vehículos, algunas contrataciones, combustibles, ceremonias, viajes. Estas cosas se ha tratado de reducir al mínimo. (...) Por ejemplo, en los gobiernos regionales, solamente el titular del pliego tiene derecho a usar un vehículos, los demás no, algo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Hemos retomado esa restricción“, aclaró.

Josér Arista muesntra una política de austeridad en el Ministerio de Economía. - Crédito Composición Infobae/Camila Calderón/ MEF

Estos son los gastos que limitará el Gobierno en 2024

El Ejecutivo ha aprobado una serie de medidas que definirán el horizonte económico del país en este 2024, entre las cuales destacan el límite de gastos “no críticos” en que el Estado ya no destinará recursos, así como el uso eficiente de los estos en las entidades y empresas de este.

Así, el Gobierno ha dispuesto que el gasto ejecutado para el año 2024 no podrá incrementarse en más del monto devengado para el 2023 en todas las entidades nacionales, con respecto a estas materias: