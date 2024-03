Dónde ver Chile vs Albania HOY: TV y cómo seguir amistoso por fecha FIFA 2024.

La selección de Chile jugará hoy viernes 22 de marzo ante Albania en un partido amistoso válido por la fecha FIFA que significará el debut de Ricardo Gareca como técnico del conjunto sudamericano. Este compromiso se iniciará a las 14:45 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Ennio Tardini situado en la ciudad de Parma.

Alineación confirmada de Chile

Chile: Claudio Bravo, Gabriel Suazo, Mauricio Isla, Paulo Díaz, Marcekino Núñez, Víctor Dávila. Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Igor Lichnovsky, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio.

Alineación confirmada de Chile para amistoso con Albania por fecha FIFA.

Alineación confirmada de Albania

Albania: Strakosha, Hysaj, Mihaj, Gjimshiti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Bajrami, Seferi, Asani, Manaj.

Alineación confirmada de Albania para enfrentar a Chile en amistoso por la fecha FIFA.

Información previa

El cuadro ‘mapocho’ no tuvo un buen 2023 lo cual provocó la salida de su entrenador Eduardo Berizzo. La ‘roja’ disputó seis fechas en las Eliminatorias camino a la Copa del Mundo 2026 y apenas pudo sumar una victoria ante Perú. Después, cayó ante Uruguay, Venezuela y Ecuador, e igualó con Colombia y Paraguay.

Estos resultados lo colocaron en la octava ubicación. Afortunadamente con el mismo puntaje de Paraguay, escuadra que está en la zona de clasificación a repechaje. Por lo que el ‘Tigre’ Gareca deberá corregir algunos errores e implantar su idea de juego para tratar de meterse entre los boletos directos a la próxima edición de la máxima competición a nivel de selecciones.

Gol de Ángel Mena para el 1-0 de Ecuador vs Chile por las Eliminatorias 2026.

‘Las águilas’ no serán un rival fácil, pues vienen de clasificar a la fase de grupos de la Eurocopa al ser primero en la misma serie de Polonia de Robert Lewandowski, República Checa, Moldavia e Islas Feroes. Su participación fue para destacar, ya que solo perdieron un compromiso y sumaron 15 unidades.

Cabe añadir que Albania se viene preparando para la competencia de la UEFA, donde competirá con grandes rivales como España, Italia y Croacia en el Grupo B. Su debut está programado para el 15 de junio ante la ‘azzurri’ a las 14:00 horas en el Signal Iduna.

Los convocados de Albania para enfrentar a Chile, entre los cuales destaca el mediocampista Kristjan Asllani, compañero de Alexis Sánchez en Inter.

Horarios del Chile vs Albania

El árbitro dará el pitazo inicial en el estadio Ennio Tardini a las 20:45 horas de Italia. En cuanto a otros países, arrancará a las 14:45 horas de Perú, Ecuador y Colombia, a las 15:45 horas de Bolivia, Paraguay, Estados Unidos y Venezuela, y a las 16:45 horas de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.

Dónde ver Chile vs Albania por amistoso FIFA

Todos los hinchas chilenos podrán ver este gran encuentro a través de la señal de Chilevisión. Asimismo, Star Plus emitirá este amistoso para varios países de Sudamérica como Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela, y toda Centroamérica.

Eso sí, la plataforma de streaming de Disney no lo pasará para Perú. Aún no se conoce el canal que pasará el Chile vs Albania para este país en mención. Sin embargo, Infobae Perú hará el minuto a minuto con todos los goles, incidencias y detalles por medio de su página web.

Posible once titular de Chile

Ricardo Gareca completó su último entrenamiento con Chile previo al partido amistoso ante Albania.

Ricardo Gareca sufrió bajas de último momento, cuatro en total. Diego Valdés, Erick Pulgar, Carlos Palacios y Javier Altamirano. Este último sufrió una descompensación durante el Boca Juniors vs Estudiantes La Plata el último fin de semana.

Por ese motivo, el técnico argentino llamó a futbolistas de emergencia. Ben Brereton, Esteban Pavez, Alexander Aravena y Lucas Assadi. El primero en mención fue convocado luego de las polémicas declaraciones del ‘Tigre’ sobre su poco manejo del idioma español.

En esa línea, el exVélez Sarsfield mandaría el siguiente once: Claudio Bravo en el arco; Gabriel Suazo, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky y Mauricio Isla en la línea defensiva; Marcelino Núñez y Rodrigo Echeverría se repartirán la mitad de la cancha; Darío Osorio y Víctor Dávila como extremos; Alexis Sánchez detrás del punta; y Eduardo Vargas como único centrodelantero.