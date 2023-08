Magaly Medina se pronuncia sobre fallo a favor de Nadeska Widausky: “Ni recordaba, mis abogados ya apelaron”

Magaly Medina habla tras fallo a favor de Nadeska Widausky (Composición: Infobae)

La periodista Magaly Medina se pronunció sobre el reciente fallo a favor de Nadeska Widausky, quien demandó a la figura de ATV por difamación en el 2020. Todo esto, luego que la comunicadora compartiera una nota en el que señalaba que la modelo había sido vista saliendo de un hotel con un hombre, además de recordar sus apariciones en las secciones policiales de los diarios debido a problemas en los que estuvo involucrada.

Ante ello, la ‘Urraca’ no dudó en responder a un medio conocido sobre la condena que recibió de un año y ocho meses de prisión suspendida, además de una orden de pagar 30 mil soles como reparación civil, en primera instancia.

Según la líder de Magaly TV La Firme, ni siquiera recordaba la demanda que Nadeska había presentado en su contra y aseguró que su equipo legal ya apeló a dicha decisión. “Los abogados se están encargando de eso y tengo entendido que ya apelaron. Lamentablemente, el sistema judicial tiene sus fallas y la sentencia está como para quejarse”, sostuvo la comunicadora al diario Trome.

Nadeska Widausky ganó juicio a Magaly Medina. (IG/Nadeska Widausky)

Recordemos que, Nadeska Widausky decidió entablar una demanda a Magaly Medina por difamación al relacionarla con el asesinato de Antonio ‘Chino’ Saucedo Mendoza, un homicidio que tuvo lugar en una discoteca de San Isidro en 2015.

En aquel entonces, la modelo era una de las personalidades más conocidas en la televisión, pero después del fallecimiento del delincuente, decidió mantener un perfil bajo y alejarse de la exposición mediática.

Nadeska Widausky agradece a su abogado tras ganar juicio en primera instancia a Magaly Medina

La modelo Nadeska Widausky se mostró muy feliz por ganar el juicio en primera instancia a la conductora de Magaly Tv La Firme, Magaly Medina. Widausky agradeció al abogado Julio Gagó por su cuidado y protección, y enfatiza que esta victoria es compartida entre ellos.

“Quiero iniciar este día agradeciéndole a Dios, porque me envió al mejor abogado de Lima y Perú como amigo, protector y guía en todos estos 12 años que nos conocemos. Gracias, doctor Julio Gagó”, se lee en un inicio.

“Muchas gracias por el compromiso que siempre tuvo conmigo, por defenderme con tanta convicción y por creer en mí. Hoy ganamos un caso muy importante contra una persona demasiado influyente en Perú. Hoy ganamos los dos, mi doctor. Usted es el mejor abogado que tiene el Perú. Mi respeto y mi admiración por siempre, mi doctor. Lo quiero muchísimo. Gracias por protegerme. Ganamos”, sostuvo la modelo en su cuenta oficial de Instagram.

Nadeska Widausky comunicó que ganó juicio a Magaly Medina. (IG/Nadeska Widausky)

Nadeska Widausky festeja su éxito en el juicio contra Magaly Medina en primera intancia

Por otro lado, la modelo Nadeska Widausky compartió su satisfacción al conocer que había ganado la demanda por difamación contra de Magaly Medina. En una entrevista con el portal La Noticia Perú, declaró estar muy feliz con los resultados.

“Estoy muy contenta con la sentencia, más ahora que tengo mi hijo, tengo mi familia. Me vincularon con gente que jamás he conocido, como el señor Oropeza al que jamás he conocido”