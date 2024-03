Paolo Guerrero llegó con la familia completa: Ana Paula y sus hijos se encuentran en Lima para acompañar al futbolista peruano. América Tv.

Paolo Guerrero llegó con la familia completa a Lima. Atrás quedó un distanciamiento entre la pareja porque el futbolista peruano arribó al aeropuerto Jorge Chávez la mañana del jueves 14 de marzo con Ana Paula Consorte y sus tres hijos.

Con un semblante alegre, el futbolista llegó no solamente con la bella modelo brasilera sino con su hija mayor Manuela y los dos pequeños que tiene en común; Paolo André y José Paolo.

Como se recuerda en su momento, algunas figuras de TV comentaron que ya era una realidad la llegada de la familia del capitán de la selección peruana de fútbol. Brunella Horna comentó en su programa de ‘América hoy’ que Ana Paula y Paolo estaban esperando que la salud del menor de los bebés mejore para que pueda subir a un avión.

De acuerdo a la esposa de Richard Acuña, la modelo brasilera estaría esperando que su hijo de un mes de nacido se recupere de una delicada situación que afectó su salud para luego viajar hasta el Perú. “(Paolo Guerrero) anunció que Ana Paula y sus bebés van a llegar al Perú, está esperando que el bebito recién nacido, se recupere y vienen a Trujillo”, comentó la presentadora de TV.

Paolo Guerrero viajó a Sao Paulo a ver a Ana Paula y sus hijos, a pesar de haber terminado lesionado luego de su encuentro con Sport Boys. Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero habrían tenido una larga conversación y superaron sus diferencias.

El popular ‘Depredador’ se encontraba preocupado por la salud de su bebé de un mes de vida, José Paolo, porque su niño habría nacido con algunos problemas respiratorios, los cuales los llevó a ser internado en una clínica de ese país.

“Estoy esperando a mi familia también, espero que vengan pronto, mi hijo está un poco delicado de salud, un poco preocupado, pero ojalá que se mejore luego”, compartió el futbolista con sinceridad ante de salir de viaje.

Paolo Guerrero llegó con la familia completa: Ana Paula y sus hijos se encuentran en Lima para acompañar al futbolista peruano.

Ana Paula y los motivos por los que se peleó con Paolo Guerrero

Como se recuerda, la influencer carioca se disgustó con Paolo Guerrero porque el futbolista peruano terminó cambiando de decisión y optó por cumplir el contrato que firmó con el club Universidad César Vallejo, quedándose en Trujillo.

Ana Paula Consorte no solamente se disgustó por la decisión que tomó su pareja, sino por no darle su espacio y dejarle en un hotel en Lima. El distanciamiento entre ellos habría sido tal que la brasilera no pudo recuperar su maleta con la que había llegado a Lima y se fue con la misma ropa a su país natal.

Consorte expresó su descontento mediante mensajes en redes sociales. “¿Hay otras personas en esta historia que también se sienten así? O solo la brasileña aquí”, escribió en sus historias de Instagram, destacando una foto suya con filtro de payaso.

Además de enviarle otro mensaje a la madre del deportista, Doña Peta, sobre las expectativas que se tienen hacia el comportamiento y lealtad de las mujeres en circunstancias de engaño. “Una buena mujer permanece al lado del hombre, incluso sabiendo que él miente, que engaña y que traiciona, y esa mujer es su madre, ¡mi amor! ¡Nosotras no! ¡La trampa está ahí, cae quien quiere!”.

Ana Paula Consorte y su peculiar forma de expresar cómo se siente después de decisión de Paolo Guerrero,

Ana Paula Consorte y el tierno video que le dedicó a Paolo Guerrero

Un emotivo gesto llamó la atención de los seguidores de la pareja en redes sociales. Ana Paula Consorte compartió un video donde captura el momento en que Paolo Guerrero presencia el nacimiento de su hijo menor en Brasil.

En las imágenes se observa al ‘Depredador’ visiblemente emocionado y comprometido durante este momento familiar significativo. “José significa ‘El que añade, añade de Dios o Dios multiplica’”, se lee en la descripción del clip.

“Tu esposo estará siempre contigo, aunque sea a la distancia en su trabajo con el cual sostiene a todos sus hijos. Espero entiendas”, “Es su trabajo, Paulita. Vente a Perú con tus hijos. Familia es familia. Él provee con su chamba. Los esperamos”, fueron las reacciones de algunos usuarios.