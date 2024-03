Padre de Julián Zucchi lo defiende y asegura que Yiddá Eslava sigue enamorada de su hijo: “Necesita llamar la atención”

Guillermo Zucchi, padre de Julián Zucchi, se pronunció por primera vez sobre la situación que enfrenta el actor con la madre de sus hijos. Para el argentino, Yiddá Eslava está actuando por impulso, más no de forma racional.

Te puede interesar: Yiddá Eslava reprocha a Julián Zucchi por besar a reportera: “Nunca se me ha visto haciendo tonterías en la calle”

Como se recuerda, la actriz confesó que su relación terminó porque le fue infiel. Incluso, aseguró que le descubrió la infidelidad, pero cayó para no dañar a sus hijos.

“Para mí es un impulso, no tan racional, más emocional que lo puede haber generado algún enojo, vio algo que no le prestó atención y ahora dice que fue infidelidad, pero dónde están las pruebas, quién es la persona. Es un enojo, una fantasía”, indicó Don Guillermo en comunicación con América Hoy.

Padre de Julián Zucchi se pronuncia sobre la ruptura de su hijo con Yiddá Eslava.

En otro momento, la periodista le consultó sobre la decisión de Yiddá Eslava de no querer contar su verdad desde un principio por sus dos hijos.

“Los bebes siguen siendo bebes, antes no porque eran bebes. Ahora sí.. y ahora sí por qué. No será que está en una decisisón que necesita ser protagonista, llamar la atención”, contestó.

Asimismo, indicó que considera que Yiddá Eslava aún está enamorada de Julián Zucchi. “Sí creo.. y también puedo creer lo mismo de Julián, ah”, sentenció.

Julián Zucchi pide disculpas a Yiddá Eslava

Por su parte, Julián Zucchi usó sus redes sociales este jueves 14 de marzo para emitir un extenso comunicado donde acepta que vivió muchas crisis con Yiddá Eslava a lo largo de su relación. Asimismo, pidió disculpas a la madre de sus hijos por afectarla con sus palabras y acciones.

Te puede interesar: Yiddá Eslava arremete contra reportera de ‘Magaly TV’ por relación con Julián Zucchi: “Eso no es un beso de una noche”

“Comprendo que cada historia tiene más de una cara y es más complicada de lo que parece. A quienes me creen y me apoyan, gracias por estar ahí. Por todo el tiempo compartido y el gran cariño que aún le tengo, intentaré como hasta el día de hoy que mi relación con la madre de mis hijos siempre esté marcada por el cariño y el respeto. Deseo lo mejor para ella, siempre. Si alguna de mis acciones o palabras la ha molestado, ofrezco mis sinceras disculpas. Mi intención ha sido, y siempre será, actuar en beneficio de nuestros hijos y arreglar los temas personales en privado. Como artistas, nuestro enfoque está en crear, actuar y entretener, no en alimentar controversias”, se puede leer en la publicación.

Julián Zucchi revela que su relación amorosa con Yiddá Eslava atravesó por varias crisis.

Yiddá Eslava quería que ampayen a Julián Zucchi desde hace tiempo

La actriz Yiddá Eslava confesó que desde hace mucho hubiera querido que ampayen a Julián Zucchi, pues mientras él mostraba una imagen de padre soltero enfocado en sus hijos, a ella la lapidaban por haber iniciado una relación con el fotógrafo Ángel Fernández.

Te puede interesar: Julián Zucchi protagoniza apasionado beso con reportera que trabaja con Magaly Medina

“Yo hubiese podido salir desde el día uno a decir me fue infiel y quedar como la mamá luchona. Yo todo el tiempo que callé, callé y callé por mis hijos más que nada, y porque no quería un escándalo”, indicó la actriz en enlace telefónico con América Hoy.

Asimismo, resaltó que ya no podía tolerar más los insultos y ataques de los detractores.

“Llega un punto que yo ya no podía. O sea, a mí me estaban haciendo ****. Yo me enamoré de una persona que me encontró totalmente desarmada, con su amor y con su paciencia estuvo a mi lado, soplándose tantas **** de una separación. Mientras que Julián me hacía ****. El ***** seguía saliendo **** con una, con otra. Y yo decía, ¿por qué no lo ampayan?”, preguntó.

Yiddá Eslava recalcó que esa es la razón de su enojo contra el padre de sus hijos, no porque esté haya iniciado una relación con la reportera de Magaly Medina, Fiorela Mateo.