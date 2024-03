Julián Zucchi pide perdón a Yiddá Eslava y admite varias crisis en su relación: “Nos hacíamos daño”

Julián Zucchi revela que su relación amorosa con Yiddá Eslava atravesó por varias crisis.

Ante las acusaciones de infidelidad en su contra, Julián Zucchi negó haber engañado a Yiddá Eslava durante un viaje a Argentina. En un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, el exchico reality pidió disculpas a la actriz peruana y reconoció que su relación amorosa había atravesado por varias crisis en los últimos tres años.

“En estos últimos días, a raíz de unas imágenes mías, los medios han vuelto a centrar la atención en mi vida personal. Esto me ha llevado a abordar temas bastante íntimos relacionados con mi expareja, la madre de mis hijos, que aún estoy en proceso de aclarar en detalle. Quiero enfatizar que compartir aspectos negativos de mi vida personal no es algo que disfrute en absoluto en este momento”, señaló en un principio.

Seguidamente, Julián Zucchi reveló que él y Yiddá Eslava llevaron terapia de pareja desde el 2021. Aunque no quiso entrar en detalles, el argentino admitió que el tratamiento no dio resultados, pues se separaban continuamente. La ruptura oficial se dio en septiembre.

“La separación después de 11 años, con los últimos 2 o 3 años en terapia de pareja, es compleja. Hay muchos detalles y aspectos que la gente desconoce pero que la madre de mis hijos y yo conocemos perfectamente. La relación llegó a su fin varias semanas antes del anuncio público en octubre. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, atravesamos varias rupturas durante el último año y tratamos de seguir adelante cada uno por nuestro lado. A pesar de nuestros intentos, inconscientemente nos estábamos haciendo daño. No niego que entramos en un ciclo de idas y vueltas que no fue saludable para ninguno de los dos”, enfatizó.

En otro punto, Julián Zucchi indicó que tiene la “conciencia tranquila”, pues su entorno cercano sabe cómo se dieron las cosas. “Los eventos relacionados con una amiga en Argentina solo nuestros seres queridos y familiares están verdaderamente al tanto de los altibajos que enfrentamos. Durante 11 años, con errores como todos, di lo mejor de mí, trabajando tanto en lo personal como en lo laboral en pro de mi familia”, se lee.

Julián Zucchi pide perdón a Yiddá Eslava

En la siguiente parte del comunicado, Julián Zucchi dejó en claro que su intención jamás fue “hablar mal de la madre de sus hijos” cuando compartió su versión de la historia al programa de Magaly Medina. En caso de haberlo hecho, se mostró arrepentido de sus acciones.

“Comprendo que cada historia tiene más de una cara y es más complicada de lo que parece. A quienes me creen y me apoyan, gracias por estar ahí. Por todo el tiempo compartido y el gran cariño que aún le tengo, intentaré como hasta el día de hoy que mi relación con la madre de mis hijos siempre esté marcada por el cariño y el respeto. Deseo lo mejor para ella, siempre. Si alguna de mis acciones o palabras la ha molestado, ofrezco mis sinceras disculpas. Mi intención ha sido, y siempre será, actuar en beneficio de nuestros hijos y arreglar los temas personales en privado. Como artistas, nuestro enfoque está en crear, actuar y entretener, no en alimentar controversias”, precisó.

Finalmente, Zucchi afirmó que no dará más detalles de su ruptura por respeto a Yiddá Eslava.

“Entiendo y respeto el papel de los medios, pero les pido por favor que no insistan en buscar declaraciones mías, ya que no estoy pasando por un buen momento. Es hora de cerrar este capítulo y enfocarme en lo más importante: mis hijos y mi carrera. No volveré a hablar sobre este tema; es tiempo de avanzar y enfrentar lo que viene con fuerza y dedicación”, sentenció.