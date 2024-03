Marcelo Tinelli coquetea con su expareja en vivo y alimenta rumores de su crisis con Milett Figueroa

El actor argentino Marcelo Tinelli no toleró que en el programa LAM se asegurara que pronto se casaría con Milett Figueroa. Bastante incómodo, el presentador llamó para aclarar en vivo que eso no estaba en sus planes. Pese a que recalcó que no había crisis en su relación con la modelo peruana, llamó mucho la atención que coqueteara tan abiertamente con su expareja Marixa Balli.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa siguen juntos: la pareja sale a desmentir los rumores de una posible ruptura

La intervención de Marcelo Tinelli empezó en medio de inesperados comentarios de parte de Ángel de Brito, quien reveló que el conductor argentino se había acercado ese mismo día a saludarlo a él y a sus panelistas, en las que se encontraba Marixa Balli, a quien supuestamente dio un beso muy cerca a la boca.

Bastante nerviosa, la expareja de Marcelo Tinelli indicó que el presentador besó a todas las mujeres que estaban en el set, no solo a ella. De pronto, se escuchó a la pareja de Milett Figueroa opinando sobre el tema a través del hilo telefónico.

“Perdón, no entiendo, por qué no puedo darle un beso. ¿Dónde? Donde quiera darle un beso, ella es mi amiga. Yo fui a saludar a todos”, dijo Tinelli, causando revuelo en el set.

Después de hacer esta intervención, Marcelo se enfocó a la razón de su llamada, desmentir los rumores de matrimonio con la modelo peruana. Cabe señalar que no es el único canal donde el artista se pronunció sobre este supuesto casamiento. También usó sus redes sociales para mostrar su disconformidad.

“No entiendo, ¿qué casamiento de Tinelli? Yo no me voy a casar ahora, no tengo pensado casarme. No entiendo. ¿Qué es esto, por Dios?”, dijo Marcelo para luego llamar al conductor de LAM y hacer la aclaración en vivo.

Marcelo Tinelli alimenta rumores de crisis con Milett Figueroa tras coquetear con expareja.

Ángel de Brito también aprovechó para consultarle cómo estaba su relación con Milett. Recordemos que tras el final de ‘Bailando 2023′, han circulado diversas especulaciones acerca de un posible deterioro en la relación de la pareja.

Te puede interesar: Milett Figueroa niega separación de Marcelo Tinelli y explica por qué no suben fotos: “Recién comenzamos”

“(Estamos) Perfecto. (¿Ya no viven juntos?) Nunca vivimos juntos”, indicó Tinelli, quien señaló que ya no publican fotos juntos porque ella es muy perfeccionista con las imágenes, mientras que él es más instantáneo. Es por ello que él suele actualizar más sus redes en comparación de su novia.

Marcelo Tinelli coquetea con Marixa Balli

El argentino juró y perjuró que su relación seguía. Sin embargo, Ángel de Brito y sus panelistas no le creyeron. Más aún después de la inesperada frase que expresó el artista cuando las cámaras poncharon a Marixa Balli, su expareja.

“Acabo de ver un plano que me tienta para ir (visitar el programa”, dijo Tinelli, generando impacto en los presentes y una risa nerviosa en Balli.

“Está separado, si no no dice esas cosas”, dijo una de las panelistas bastante sorprendida. Es esta expresión la que ha hecho que se acrecienten los rumores de una crisis en la relación de Milett Figueroa.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli desmintió los rumores de crisis con Milett Figueroa a través de un contundente posteo

Marixa Balli y Marcelo Tinelli siempre han resaltado el aprecio que se tienen después de haber tenido una relación bastante sonada en la prensa argentina. En muchas oportunidades, la figura de TV señaló que el conductor fue un antes y después en su vida.

“Tengo excelentes recuerdos de él. Tengo que reconocer que si soy una figura pública es porque él me da la oportunidad de grabar el video de La Diosa, que lo elige como primer video. Fue un antes y un después para mí. Le voy a estar eternamente agradecida”, dijo Marixa.