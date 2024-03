Milett Figueroa niega separación de Marcelo Tinelli y explica por qué no suben fotos: “Recién comenzamos”

Milett Figueroa aclara rumores de separación de Marcelo Tinelli | Kuuu by Giancarlo Cossio. Youtube

Desde que hicieron público su romance, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no han dejado de asistir juntos a eventos sociales y de compartir fotografías juntos en sus respectivas redes. Ahora que la pareja se ha mostrado distanciada, pues cada uno está haciendo actividades por separado, mucho se ha dicho sobre una presunta crisis en su relación. Sobre esto, la modelo peruana hizo una importante aclaración.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa siguen juntos: la pareja sale a desmentir los rumores de una posible ruptura

En entrevista con Giancarlo Cossio, la exconcursante de ‘Bailando 2023′ afirmó estar profundamente enamorada del conductor de TV y que su relación permanece sólida, a pesar de las especulaciones que sugieren lo contrario. Milett Figueroa también resaltó que, dado que llevan poco tiempo como pareja, continúan explorando y conociéndose mutuamente.

Milett Figueroa rechazó estar separada de Marcelo Tinelli. Captura/Youtube

“Tratamos siempre de aprender del otro, él aprende y yo también. Desaprendo también un montón de cosas. Siento que estamos en una etapa de la relación que recién estamos comenzando, aunque tenemos ya bastante meses. Yo siento que todavía se sigue aprendiendo”, manifestó la actriz nacional.

Te puede interesar: Janet Barboza asegura que Milett Figueroa se hizo “retoquitos” y doña Martha llama en vivo para desmentirla

Por otra parte, Figueroa explicó que la razón por la cual no ha compartido contenido junto a Marcelo Tinelli en los últimos días es por su deseo de preservar la privacidad de su relación amorosa.

“Siempre trato de no comentar cosas. Estos días no hemos subido cosas, y es como que te dicen: ¿Sigues con Marcelo? ¿Estás con él? ¿Por qué no publican? Adoro que los fans siempre estén pendientes, pero yo no soy una persona que comparta mi vida todo el tiempo, pero sí trato de estar conectada a mis redes sociales”, manifestó la exchica reality.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa continúan juntos, pero han dejado de subir fotos para proteger su privacidad. Instagram/@marcelotinelli

Milett Figueroa desea casarse y formar una familia

Durante la conversación, Milett Figueroa no vaciló en mostrar el anillo que Marcelo Tinelli le entregó cómo símbolo de su amor. “Es un detalle, es hermoso. Me lo dio después de Navidad. Él siempre tiene detalles conmigo, le encanta verme feliz, es una persona que comparte mucho lo que me gusta, y a mí me gusta ser tratada bien, con amor. Me gusta sentirme apreciada”, sostuvo la modelo.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli llegó sin Milett Figueroa al desfile de sus hijos y habló de los rumores de separación

Luego, indicó que, aunque no sabe si se casará con Marcelo Tinelli a futuro porque “no es adivina ni pitonisa”, sí está entre sus planes contraer matrimonio y formar una familia.

Milett Figueroa orgullosa del anillo que le dio Marcelo Figueroa. Captura/Youtube

“¿Con el amor de mi vida? Obviamente me gustaría casarme. Es mejor que te sorprendan antes de decir ‘me quiero casar’ porque luego le preguntan a la otra persona. Más adelante me encantaría (tener hijos), pero primero tengo unos proyectos en mente. Antes de ser mamá, quiero sentirme completa en todos los sentidos, no solamente con mi pareja. Quiero sacar unos proyectos y ahí recién pensar en ser mamá”, mencionó Figueroa.

Marcelo Tinelli también negó separación

Marcelo Tinelli asistió al cierre del Bafweek 2024, evento de moda que tuvo como final a la marca de ropa de su hija Micaela Tinelli, Ginebra, donde además se presentó su hijo Francisco como DJ y su otra hija, Juanita, como modelo. En el marco de este evento de moda, el presentador de TV aprovechó para aclarar los rumores acerca de su relación con Milett Figueroa, ya que ella fue la gran ausente.

“Vine solo, sí. Me preguntó (antes) Ángel de Brito si me separé y le dije que no (...) Milett está con amigos. Termino acá y la voy a buscar. No me separé, para nada. Cuando chequeas con la fuente y te dicen que no, es no. Yo no voy a mentirles a ustedes, ahora la voy a buscar a San Isidro a Milett. No estoy separado, para nada”, señaló Marcelo, visiblemente incómodo por las insistentes preguntas de los reporteros.