Marcelo Tinelli y Milett Figueroa siguen juntos: la pareja sale a desmentir los rumores de una posible ruptura

Marcelo Tinelli habló de los rumores de separación de Milett Figueroa

Marcelo Tinelli, popular figura del entretenimiento en Argentina, y la reconocida modelo peruana Milett Figueroa se han encontrado recientemente en el ojo de la tormenta debido a fuertes especulaciones sobre una posible separación. Estos rumores surgieron, según comentó el conductor argentino Ángel de Brito, luego que se evidenciara una notable disminución en la actividad que la pareja solía tener de ellos en las redes sociales.

A pesar de los fuertes rumores, Tinelli se ha encargado de desmentir dichas afirmaciones, asegurando que su relación con Figueroa sigue siendo sólida. Este asunto ha sido abordado en distintos medios, incluyendo menciones en el programa LAM de Argentina.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre su relación con Milett Figueroa?

Marcelo Tinelli asistió al cierre del Bafweek 2024, evento de moda que tuvo como final a la marca de ropa de su hija Micaela Tinelli, Ginebra, donde además se presentó su hijo Francisco como DJ y su otra hija, Juanita, como modelo.

Lo que más llamó la atención del público y de los medios fue ver que Tinelli llegó al evento de la moda solo, sin Milett Figueroa, con quien suele asistir a todo tipo de ceremonias. Esto también hizo que creciera el rumor de una separación. Por ello, las cámaras de LAM se acercaron al argentino para consultarles si su relación estaba pasando por una crisis y si era por eso que Figueroa no asistió al evento.

“Vine solo, sí. Me preguntó (antes) Ángel (de Brito) si me separé y le dije que no. Entonces no entiendo por qué me preguntas de nuevo”, dijo Marcelo Tinelli, quien se mostró bastante incómodo por la pregunta y las insinuaciones.

“Milett está con amigos. Termino acá y la voy a buscar. No me separé, para nada. Cuando chequeas con la fuente y te dicen que no, es no. Yo no voy a mentirles a ustedes, ahora la voy a buscar a San Isidro a Milett. No estoy separado, para nada”, afirmó de forma tajante el animador, pero se notaba que estaba visiblemente fastidiado.

Milett Figueroa desmiente rumor con detalle de Marcelo Tinelli

Frente a estos rumores, Milett Figueroa tomó la iniciativa de desmentir las insinuaciones a través de un gesto significativo. En el Día Internacional de la Mujer, compartió en sus redes sociales el detalle de Tinelli: un generoso ramo de flores blancas.

Este acto se interpretó como una muestra clara de la solidez de su relación. La modelo peruana compartió la foto del arreglo, etiquetó al conductor argentino y le puso un corazón.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa desmienten rumores de separación.

Por otro lado, Marcelo Tinelli acaba de publicar una imagen en sus historias de Instagram donde se le ve a la pareja disfrutando de un fin de semana juntos en ropa de baño. “Sábado con Milett (y un corazón rojo)”, dice el mensaje. La modelo lo compartió en sus redes y colocó: “Mi amor”, desmintiendo así cualquier tipo de crisis o ruptura entre ellos.

La especulaciones acerca de las tensiones entre la pareja alcanzó un punto álgido luego de la boda de Cande Tinelli, momento en el cual se comentó que Tinelli habría dejado a Figueroa sola durante la celebración. Sin embargo, según se explicó luego el tema, la ausencia del conductor argentino se dio porque debió acompañar a su hijo Lolo a dormir, lo que ocasionó que Tinelli también se quedara dormido.

Esta situación fue aprovechada por algunos para alimentar rumores de una ruptura inminente, sobre todo porque después de ese evento no se le vio compartir ningún otro detalle a la pareja.

Ángel de Brito no le cree a Marcelo Tinelli

El conductor de televisión argentino, Ángel de Brito, comentó previamente al desfile de moda, las especulaciones en torno a la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. En su programa LAM, emitido por América, De Brito compartió que se había comunicado con Tinelli para consultarle directamente sobre su situación sentimental tras los persistentes rumores de crisis con Figueroa. Tinelli le confirmó que no se han separado.

“Había muchos rumores y me pedían información sobre la pareja de Marcelo Tinelli y Milett, que no se mostraron nunca más juntos desde el casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin. Y si no están las redes, para nosotros pasa algo enseguida”, dijo De Brito.

Ángel de Brito comenta acerca de la situación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa y los rumores de una ruptura. (Video: LAM América Argentina).

El conductor comentó que se encontró con Tinelli para conversar sobre algunos temas y aprovechó la ocasión para preguntarle sobre los rumores que giraban en los medios sobre su relación con Milett Figueroa.

“Le pregunté ‘¿estás separado?’. Y me dijo ‘no, para nada’. (¿Y le creíste?) No, para nada. Pero bueno, yo voy a la fuente y pregunto. Si me dice ‘sí’, digo ‘sí’. Si me dice ‘no’, digo ‘no’”, fue lo que dijo Ángel de Brito, generando las risas y dudas en el set de televisión.

Además, añadió: “Estamos en el móvil donde esta Marcelo que está en el desfile de la marca de ropa de la hija. Si no va con Milett, está separado. Veremos”. Y fue así, Marcelo llegó sin Milett, pero le respondió a su reportero y volvió a negar que esté pasando por una crisis de pareja con la modelo peruana.