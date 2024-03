Magaly Medina le advierte a Priscila Mateo sobre Julián Zucchi: “Así como engañó, también lo hará a la próxima”

Magaly Medina le advierte a Priscila Mateo sobre Julián Zucchi. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En el desenlace del programa ‘Magaly TV La Firme’ del 13 de marzo, la conductora Magaly Medina no pudo contenerse y dirigió un mensaje contundente a Yiddá Eslava, quien recientemente afirmó haber sido víctima de infidelidad por parte del padre de sus hijos y expareja, Julián Zucchi.

Medina, al escuchar la defensa del argentino sobre el fin de su amistad con Eslava debido a la desconfianza desde su viaje a Argentina y su encuentro con una amiga, exintegrante de Parchís, consideró que la relación se desmoronó desde que comenzaron las mentiras sobre su supuesta buena relación, a pesar de sus desacuerdos previos.

Ante esta situación, la figura de ATV decidió aconsejar a la exchica reality a encontrar tranquilidad ahora que esa tormentosa relación ha llegado a su fin, instándola a compadecer a la actual pareja de Zucchi. Es importante recordar que el cantante argentino recientemente confirmó su relación con Priscila Mateo, reportera de ‘Magaly TV La Firme’’, después de que ambos fueran vistos besándose en un club nocturno.

Aunque Medina no mencionó directamente el nombre de Priscila, su mensaje fue una indirecta clara para su colaboradora. La periodista transmitió un mensaje de consejo y reflexión a Yiddá y le sugiere que es momento de dejar atrás una relación pasada que ha resultado ser tormentosa y llena de engaños.

“La amistad que tenían comenzó a romperse desde el momento en que terminó la relación, y los verdaderos motivos comenzaron a emerger. Las máscaras de felicidad se cayeron; toda la basura que habían escondido bajo la alfombra ahora salía a la luz. Esa relación era tormentosa porque estaban separados. ¿Cómo es posible que tu ex te esté celando con cualquiera de tus amigas? Ya no valía la pena”, dijo en un inicio.

Asimismo, la figura de ATV señaló que si hubo infidelidad por parte de Julián, es mejor alejarse de él y, además, tener consideración por la próxima mujer que pueda cruzarse en su camino, advirtiendo que es probable que repita el mismo patrón de engaño.

“Teniendo novio, ha hecho una escena de celos porque lo vio chapando a otra chica. Quiera ella aceptarlo o no, es una reacción natural. Y si ese hombre te fue infiel, pues bien, ha terminado. Deberías mantenerlo lejos y, además, deberías compadecer a la próxima mujer que se encuentre con él. Porque así como te mintió y te engañó a ti, igualmente engañará a la próxima que llegue a su vida”, aseveró.

Julián Zucchi revela su felicidad en una nueva relación con Priscila Mateo

En una reciente entrevista para el programa ‘Magaly TV La Firme’, Julián Zucchi, compartió detalles sobre su nueva relación sentimental, confirmando que ha vuelto a encontrar la felicidad con Priscila Mateo.

Ante la pregunta directa de un reportero del equipo de Magaly Medina sobre si Priscila era la única chica con la que salía y conversaba, Zucchi no dudó en confirmar: “Sí, es la única chica con la que yo salgo. Ya hace una semana, por lo menos ya nosotros dijimos que somos por lo menos exclusivos. Yo no tenía la intención de conocer a otra chica y ella no tenía la intención de conocer a otro chico”.

Además de ratificar la exclusividad de su relación con la periodista, el actor compartió sus emociones y cautelas ante este nuevo capítulo amoroso. Expresó sentirse feliz y emocionado por la perspectiva de conocer más a su pareja, después de un tiempo en el que había estado apartado de la felicidad. “Yo he vuelto a bailar, he vuelto a sentirme feliz con mucha cautela, soy un hombre de cuarenta años que solo toma con mucho cautela. Tengo muchas ganas de conocerla”, afirmó Zucchi durante la entrevista.