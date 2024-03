Yiddá Eslava arremete contra reportera de ‘Magaly TV’ por beso a Julián Zucchi: “Ahora entiendo todo, tenían a la informante cerca”

Yiddá Eslava arremete contra reportera de ‘Magaly TV’ por beso a Julián Zucchi. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la última emisión de ‘Magaly TV La Firme’ del 12 de marzo, Yiddá Eslava se pronunció sobre la relación entre su ex pareja Julián Zucchi y la reportera del programa, Priscila Mateo. Eslava compartió sus primeras impresiones después de que se confirmara que una reportera de Magaly Medina era la mujer que aparecía muy cariñosa en un ampay con el padre de sus hijos.

En una entrevista con la producción de ATV, Yiddá expresó lo siguiente: “Ahora entiendo todo… deberían de preguntar bien, porque tenían a la informante cerca. Ahora entiendo por qué nunca le sacaban ampay a Julián. Todos sabemos que ellos se conocen desde hace mucho antes que le hagan la nota, me da risa, yo digo: ‘Ah, es ella. Ah, bueno, ahora entiendo todo’”.

Durante la conversación vía telefónica, la artista abordó las imágenes que muestran al argentino con la comunicadora, y reveló que aún no ha sido presentada oficialmente a esta persona. “El muchacho no me la ha presentado, ya me la presentará si es que es una relación. Uno no sabe”, comentó.

Asimismo, la exchica reality no desaprovechó la oportunidad de hacer comentarios irónicos sobre el tema después de que se confirmara que la mujer en cuestión era la reportera de ‘Magaly TV La Firme’. En sus declaraciones, señaló que ahora entendía por qué se habían registrado varios ampays sobre ella. “Ahora entiendo por qué me sacaban tantos ampays a mí. Jaaa”, añadió con un toque de humor.

Por otro lado, Eslava insinuó que la reportera de Magaly podría tener información relevante sobre su vida personal. En ese sentido, la reconocida actriz hizo un llamado al reportero del programa para que investigue a fondo lo que está sucediendo dentro de la producción, especialmente en lo referente al manejo de los recursos.

“Yo no creo, yo supongo que eso no es un beso de una noche, claramente ¿no?. ¿Tú realmente quieres saber algo más?, pregúntaselo a tu amiga que ella bastante información tiene de mí”, acotó la exintegrante de ‘Combate’.

Además, Yiddá Eslava fue más allá en su conversación con el periodista al asegurar que la reportera de su programa tiene bastante información sobre ella. “Bastante información y eso te lo puedo firmar, más bien yo te digo que revises bien lo que está pasando en tu casa, en tu producción y si se está usando bien los recursos de la producción de forma correcta”, finalizó.

¿Quién es Priscila Mateo?

Priscila Mateo ha capturado la atención del público tras protagonizar un ampay junto a Julián Zucchi en el programa ‘Amor y Fuego’. La reportera trabaja actualmente para el popular programa de espectáculos ‘Magaly TV, La Firme’, generando un gran interés sobre su persona entre los espectadores.

Graduada de la Universidad San Ignacio de Loyola, la comunicadora de profesión cuenta con una sólida formación periodística que ha sido respaldada por una amplia experiencia en el ámbito de los espectáculos en diversos medios de comunicación. Su habilidad para cubrir noticias del mundo del entretenimiento y su estilo profesional la han destacado en el competitivo panorama mediático del Perú.

En sus propias palabras, Priscila Mateo revela su enfoque en seguir creciendo profesionalmente: “He tenido el privilegio de trabajar en los medios escritos y televisivos más importantes de mi país (Perú). En este momento, estoy enfocada en seguir creciendo profesionalmente. Me gustaría explorar nuevas oportunidades en el mundo corporativo y ampliar mi visión en una red global”, compartió en su perfil de LinkedIn.

Con su participación en ‘Magaly TV, la firme’, Priscila Mateo se ha convertido en una figura reconocida en el mundo del entretenimiento, y su presencia en los medios continúa generando interés y expectativas sobre su carrera futura.