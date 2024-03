Juan Manuel Tévez criticó al árbitro Diego Haro y reclamó por penal de Aldo Corzo en Universitario vs Cusco FC: “Era soberbio”

Juan Manuel Tévez criticó arbitraje tras no cobrar penal de Aldo Corzo en Universitario vs Cusco FC.

Una nueva polémica se generó tras la victoria de Universitario ante Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Y es que el defensor Aldo Corzo chocó al delantero Juan Manuel Tévez y lo derribó dentro del área, pero el árbitro Diego Haro decidió no cobrar penal.

El delantero argentino, en conversación con Ovación, declaró que sí fue falta. “Una carga sobre la espalda, si uno la hace en la mitad de la cancha, siempre se cobra, esta era más brusca. Y afirmó que pudo anotar el empate en caso el capitán de la ‘U’ no lo empujaba. “Si llego cómodo, por ahí que era gol”.

Tévez siguió cuestionando el arbitraje en el estadio Monumental de Ate. “Hay otra jugada en la que Corzo (Aldo) se tira de atrás y le da en el tobillo a un compañero, yo considero que pudo ser una amarilla, pero no lo hace. En nuestras pequeñas jugadas, nos saca amarilla”.

En seguida, el ‘nueve’ del elenco imperial sorprendió al revelar cómo fue el compartamiento de Haro cuando le reclamó por no cobrar la infracción. “Era soberbio y no te dejaba hablar, te ignoraba, no quería que nadie le hable, quería hacer su partido y que nadie lo interrumpa”.

En la recta final del primer tiempo, el defensor de la 'U' derribó de forma ilícita al delantero argentino, pero Diego Haro no cobró penal. (GOLPERU)

¿Fue penal de Aldo Corzo?

Miguel Scime, asesor FIFA, analizó dicha polémica y afirmó que sí fue penal de Aldo Corzo sobre Juan Manuel Tévez en Universitario vs Cusco FC. El exárbitro argentino, a través de su cuenta de Youtube, argumentó que la acción del defensor ‘crema’ evitó el tanto de la visita.

“No observa una carga ilícita de atrás con una intensidad de baja, logrando el objetivo, que el futbolista no pueda jugar el balón, en línea con las reglas debió sancionar, penal y tarjeta roja, por encuadrarse en evitar una ocasión manifiesta de gol”, explicó.

Asimismo, el exdirector de árbitros AFA manifestó que el VAR debió llamar a Haro para que vea la repetición y analice con “distintos ángulos y velocidades las consecuencias, punto de contacto, objetivos e intensidad”.

DT de Cusco FC explotó contra Diego Haro

Desde el lado de Cusco FC consideraron que el arbitraje de Diego Haro no fue el correcto en el duelo por la fecha 8. En esa línea, el entrenador Miguel Rondelli explotó contra el juez peruano por expulsar a su portero Andy Vidal y dejarlo con 10 hombres a los 23 minutos.

El estratega argentino expresó que sí fue falta de su guardameta contra Alex Valera por el manotazo, no obstante, no mereció recibir la cartulina roja. “Cuestiono de manera enérgica que desconozcan el reglamento porque desde el 2016 se cambió la regla del triple castigo, no puede haber un penal, una expulsión y encima al arquero”, declaró en DEnganche.

El entrenador del cuadro 'imperial' cuestionó la expulsión de su arquero Andy Vidal por parte del árbitro Diego Haro. (Denganche)

Próximo partido de Universitario y Cusco FC

La Liga 1 se paralizará por la fecha doble FIFA de selecciones, en la cual Perú se medirá ante Nicaragua y República Dominicana. En ese sentido, la ‘U’ volverá a tener acción en el campeonato local el próximo 30 de marzo cuando visite a la Universidad César Vallejo a las 20:00 horas en el estadio Mansiche de Trujillo.

El conjunto cusqueño, por su parte, chocará ante Unión Comercio en condición de local por la fecha 9 del Torneo Apertura. Este compromiso se llevará a cabo el 29 del presente mes a las 19:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.