“Penal y roja para Aldo Corzo”: La rotunda postura de asesor FIFA tras falta no cobrada en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2024

"Penal y roja": La rotunda postura de asesor FIFA tras falta no cobrada a Aldo Corzo en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2024 - Crédito: difusión/ captura GOLPERU

Universitario de Deportes sufrió, pero consiguió derrotar por la mínima diferencia a Cusco FC en el partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura 2024. No obstante, el cotejo disputado en el estadio Monumental de Ate no estuvo exento de polémica, ya que de acuerdo al exárbitro y hoy asesor FIFA, Miguel Scime, el conjunto visitante fue perjudicado de manera evidente y no tuvo una inmejorable oportunidad para nivelar el marcador.

Te puede interesar: ¿Cuándo volverá Rodrigo Ureña en Universitario tras recibir 5 fechas de sanción por polémico gesto?

El juez central designado por la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) para dicha contienda, Diego Haro, se vio nuevamente envuelto en una situación desfavorable, pues cuando el marcador ya se encontraba 1-0 a favor de la ‘U’ y los ‘imperiales’ estaban en inferioridad numérica, no sancionó un penal del zaguero Aldo Corzo sobre el delantero argentino Juan Manuel Tévez.

La acción en cuestión tuvo lugar a los 38 minutos de la etapa inicial, cuando el extremo ‘gaucho’ Nicolás Silva se proyectó por el sector izquierdo de la defensa local y sacó un centro con pierna zurda al área contraria. Pese a su intento por despejar el esférico, el central paraguayo Williams Riveros no consiguió su objetivo y la bola siguió su curso natural hacia el segundo palo. El ‘Búfalo’ Tévez se elevó con la finalidad de conectar un testarazo a pocos metros de la portería defendida por el uruguayo Sebastián Britos. Sin embargo, cuando el ariete de 36 años se disponía a cabecear, Corzo Chávez lo movió al golpearle la espalda, por lo que su remate no fue el mejor y acabó en saque de meta.

Te puede interesar: Cómo quedó Universitario vs Cusco FC por Torneo Apertura de Liga 1 2024

El colegiado consideró que en dicha jugada no correspondía cobrar pena máxima ni mostrarle tarjeta roja al capitán de Universitario. El sistema de videoarbitraje (VAR), encabezado por César García, tampoco intervino, por lo que se dispuso la reanudación del juego.

En la recta final del primer tiempo, el defensor de la 'U' derribó de forma ilícita al delantero argentino, pero Diego Haro no cobró penal. (GOLPERU)

Se debió expulsar a Aldo Corzo y cobrar penal para Cusco FC

Si para la terna arbitral a cargo del Universitario vs Cusco FC no hubo penal, la percepción del asesor FIFA Miguel Scime fue totalmente diferente. De acuerdo con un análisis difundido en sus redes sociales, Aldo Corzo debió ser expulsado y se tuvo que sancionar la infracción. Incluso, sindicó al encargado del VAR como principal responsable de lo ocurrido.

Te puede interesar: Gol de Alex Valera, con remate cruzado y colocado, en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2024

“Carlos García, árbitro recién ascendido a la primera categoría. Incidencia en el área penal, un árbitro bien posicionado con ángulo y distancia, no observa una carga ilícita de atrás con una intensidad de baja, logrando el objetivo, que el futbolista no pueda jugar el balón, en línea con las reglas debió sancionar, penal y tarjeta roja, por encuadrarse en evitar una ocasión manifiesta de gol”, mencionó en su cuenta de YouTube.

En la misma apreciación, el profesional indicó que Diego Haro debió ser invitado por el videoarbitraje para realizar una revisión en el monitor instalado en el recinto de Ate para contemplar con detenimiento y diversidad de ángulos.

“El VAR debió invitar a una revisión en campo para analizar la disputa en el área, en el marco de las normas vigentes. El VAR debió analizar con distintos ángulos y velocidades las consecuencias, punto de contacto, objetivos e intensidad, para que el árbitro analice si hubo o no falta”.

Scime en desacuerdo con expulsión a Andy Vidal

De igual modo, Miguel Scime indicó que en la jugada del penal sobre Alex Valera tras falta del arquero Andy Vidal no se debió expulsar al futbolista de Cusco FC debido a la regla de doble castigo. “En las ocasiones manifiestas de gol, cuando es falta dentro del área en jugadas que se disputa con el balón se sanciona disciplinariamente con tarjeta amarilla. El resto de faltas (mano, empujón, etc) con tarjeta roja. Fuera del área siempre con tarjeta roja”, escribió en su cuenta de Twitter.