César Hinostroza e Iván Noguera se presentan ante el PJ para apelar prisión preventiva pese a estar prófugos

Iván Noguera y César Hinostroza se encuentran prófugos, aún así, buscan anular la prisión preventiva en su contra. Composición Infobae.

El exjuez Supremo, César Hinostroza Pariachi, y el exconsejero, Iván Noguera, ambos integrantes del ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y también prófugos de la justicia, reaparecieron ante el Poder Judicial a fin de ejercer su derecho a la defensa. Ambos exfuncionarios implicados en el Los Cuellos Blancos del Puerto buscan que se retroceda en la decisión de prisión preventiva por 36 meses que pesan en su contra.

Te puede interesar: Juicio contra Keiko Fujimori en peligro por remoción de jueces que resolverán el ‘Caso Cócteles’

La audiencia de este martes se concentró en el requerimiento de desistimiento de medidas cautelares en contra de César Hinostroza, Iván Noguera (más conocido como ’Dr. Rock’), y Guido Águila, por la imputación del presunto delito de tráfico de influencias que sea en contra de los tres en el marco del caso Cuellos Blancos. La solicitud fue acogida y atendida por el juez supremo César San Martín, quien dispuso de un tiempo adecuado para los alegatos de cada uno de los implicados.

César Hinostroza pidió que no se le implique en el delito de tráfico de influencias

Desde la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado San Martín escuchó los alegatos de Hinostroza, quien se encuentra en condición de prófugo de la justicia luego de que se dispusiera en su contra una orden de prisión preventiva por 36 meses que hasta la fecha no ha cumplido. Según lo que se sabía de su paradero, Hinostroza se encontraría radicando en el país de Ginebra, luego de que el Gobierno desactivara la orden de alerta roja de la Interpol.

César Hinostroza pide a César San Martín que revoque la medida cautelar en su contra

En su intervención, el exjuez supremo, representado por él mismo, requirió a César San Martín que se deje sin efecto la solicitud de prisión preventiva, pues la imputación del delito de tráfico de influencias no correspondía a los actos que habría cometido dentro de las acusaciones realizadas por la Fiscalía de la Nación en el marco de las investigaciones.

Te puede interesar: Poder Judicial levanta secreto bancario de Rosío Torres, congresista ‘mochasueldo’ de APP

Hinostroza buscó que no se amplíe la denuncia por un total de cuatro hechos adicionales en los que se le vincula directamente con Iván Noguera, otro investigado por el Ministerio Público que no ha regresado al Perú tras haber pedido permiso para viajar a Argentina alegando que “era víctima de una persecución política”.

La intervención del ‘Dr. Rock’, Iván Noguera

Fiel a su estilo, el exconsejero de la CNM se presentó ante la audiencia de César San Martín alegando que la imposición de medida cautelar de prisión preventiva de 36 meses por el delito de tráfico de influencias correspondía a una acción en su contra impulsada por sus enemigos políticos.

Iván Noguera pide que se revoque la decisión de prisión preventiva en su contra. Justicia TV

“Desde lejos de mi tierra, producto de una persecución política disfrazada de proceso penal, vengo a informar un atropello más de la Fiscalía, del Ministerio Público, contra mi persona”, alegó Noguera en la audiencia. Según él, lo precisado por la Fiscalía, que detalló el registro de más de una veintena de llamadas con Pablo Sánchez y Elmer Ríos, correspondía a una serie de solicitudes para establecer convenios con la CNM.

Te puede interesar: PJ admite a trámite demanda de amparo de la Junta Nacional de Justicia para detener su inhabilitación ante el Congreso

“Era mi obligación como profesor, buscar convenios para mis alumnitos de derecho, ese presunto patrocinio, la fiscalía sin ningún tipo de vergüenza lo recalifica y pide que se convierta en una figura de cohecho. El convenio es gratuito que yo estoy obligado como profesor a preocuparme por mis alumnos, buscar prácticas pre profesionales”, justificó el exmagistrado.

Respecto al delito de patrocinio ilegal que posteriormente pasó a ser tráfico de influencias, Noguera alegó que “no es ni patrocinio ilegal en el que yo converso con el doctor Hinostroza respecto a un exalumno mío de San Marcos, que quería una práctica, quería ser jefe de práctica, quería apoyar en la universidad y yo no podía porque yo ya tenía jefe de práctica”.

“Ninguna de las dos procede, ni la imputación de tráfico ni de cohecho, porque no se cumplen los presupuestos de ambos y tampoco se cumple el principio de legalidad. ¡Le pido justicia, le pido justicia! No sigamos permitiéndole a esta fiscalía que está siendo tomada por gente cuestionada en corrupción, que sigan a los que somos verdaderamente honestos como yo y que denunciamos fuera del Perú. Pero esto no se va a quedar así, porque yo tengo el teléfono y algún día se va a saber”, alegó el exjuez a fin de intentar insistir en su inocencia, pese a encontrarse fuera de la ley desde noviembre del año pasado.