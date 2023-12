La última del ‘Dr. Rock’: Iván Noguera viajó a Argentina con permiso de Fiscalía y ya no regresó

Exconsejero del CNM dice que no ha vuelto a Perú porque recibió la amenaza de muerte de un "hombre de tez morena". Foto: Congreso

El exconsejero del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Iván Noguera, no regresó a Perú en el plazo que le autorizó la Fiscalía para viajar a Argentina y se niega a brindar su ubicación exacta. Por ello, el fiscal Isidoro Prado, de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, solicitó al Poder Judicial revocar la comparecencia con restricciones y, en su lugar, dictar 36 meses de prisión preventiva contra el investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Te puede interesar: Marita Barreto presenta recurso de apelación ante su cese dispuesto por Patricia Benavides

El representante del Ministerio Público formuló el requerimiento de prisión preventiva, ya que Noguera incumplió la regla de conducta de no ausentarse del lugar donde reside sin permiso de la Fiscalía.

Antes de sustentar su pedido en la audiencia, Prado consultó a Noguera dónde se encontraba, a lo que el exconsejero reconoció que no se encontraba en su domicilio. “Pero quiero regresar”, indicó. El exCNM asegura que no ha retornado al país porque teme por su vida tras supuestamente haber recibido amenazas de muerte de “un hombre de tez morena”.

El viaje sin regreso

De acuerdo con el fiscal, el 21 de setiembre, Iván Noguera solicitó permiso para viajar a Argentina del 14 al 17 de noviembre. El exconsejero había sido invitado para dar una conferencia sobre delitos sexuales en la Universidad Nacional de La Matanza, en Buenos Aires.

Te puede interesar: Marita Barreto denuncia reglaje y seguimiento ante investigación contra Patricia Benavides

La Fiscalía autorizó el viaje de Noguera, pero se le ordenó que se presente el 20 de noviembre para que informe sobre sus actividades en Buenos Aires. El fiscal Isidoro Prado precisó que en ninguno de los documentos presentados por el exconsejero —ni en la citación presencial del 13 de noviembre— se hizo mención alguna de amenazas de muerte.

La Superintendencia de Migraciones confirmó al Ministerio Público que el exmiembro del CNM salió del país en la fecha indicada, pero no regresó.

Te puede interesar: Patricia Benavides no acudió a citación del Congreso en la que se buscaban esclarecer imputaciones de corrupción

Recién el 27 de noviembre la Fiscalía tuvo noticias de Noguera: mediante un escrito solicitó que no se pida prisión preventiva por incumplimiento de regla de conducta y que las audiencias ya no sean presenciales porque “lo quieren matar”.

Noguera admite incumplimiento

La abogada de Iván Noguera, Fiorella Cuya, reconoció que el exconsejero no cumplió con presentarse presencialmente en la fecha indicada por la Fiscalía, pero, afirma que “no está no habido”, ya que, de acuerdo con su argumento, sí tenía autorización para salir del país. La letrada también admitió que el exconsejero está en Buenos Aires, Argentina, sin precisar la dirección exacta.

Además, Cuya indicó que su cliente está “apto” para regresar a Perú cuando este considere que tiene garantías para su integridad.

El fiscal Isidoro García expresó su preocupación por los argumentos de la abogada e indicó que estaría pretendiendo que “todos los procesados van a inducir una amenaza de muerte y se van del país”. “¿Se va a hacer una justica por delivery? Como está sucediendo con el imputado César Hinostroza. ¿El hecho de presentarse virtualmente a las audiencias significa que hay que levantarle la detención que tiene?”, dijo.

“(Iván Noguera) está procesado. Tiene procesos penales ad-portas de emitir el pronunciamiento final por hechos muy graves, con sanciones punitivas muy altas. En un concurso real, las sanciones punitivas, en caso de que se le acuse, no van a bajar de 20 años. Frente al incumplimiento de una regla de conducta y que acaba de comprobarse. No está en el Perú, no está en su residencia. ¿Qué hacemos? Tiene que aplicarse la ley. Definitivamente, es renuente a volver”, alegó el representante del Ministerio Público.

Iván Noguera conectado en la audiencia del último viernes, desde Argentina, en algún lugar de Buenos Aires, supuestamente. Foto: Justicia TV

Habla el Dr. Rock

Iván Noguera —fiel a su estilo— dijo que la decisión que tomará el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Prepratoria, será “histórica” y reveló que “en un acto heroico” renunció a su derecho a la presunción de inocencia y aspira a ser colaborador eficaz.

Pese a que la colaboración eficaz implica reconocer los delitos imputados, Noguera Ramos insistió en que es inocente. “Yo sé toda la verdad, a diferencia de (Walter) Ríos y todos los demás que se han acogido, yo sí he presentado audios y documentos. Eso me diferencia de Ríos y los demás, aparte de ser inocente”.

Sobre las supuestas amenazas de muerte, que viene denunciando desde por lo menos 2019, afirmó: “En lugar de protegerme, me abandonan porque la vida en el Perú no vale nada”.