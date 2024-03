¿Qué fue de Andrea San Martín, exchica reality y modelo que estuvo en ‘Bienvenida la tarde’ y ‘Esto es Guerra’?

Andrea San Martín dio sus primeros pasos en la televisión peruana en el programa 'Bienvenida la tarde'. Composición Infobae Perú

Nacida el 5 de octubre de 1989, Andrea San Martín es una modelo, influencer y exconductora de televisión de nacionalidad peruana. Ingresó al mundo de la farándula al ser presentada como la novia oficial de Deyvis Orosco—líder del Grupo Néctar—, a quien conoció durante una entrevista que formaba parte de un proyecto universitario. Su relación sentimental duró cuatro años y terminó porque, según el cumbiambero, el amor que se tenían “se acabó”.

Te puede interesar: Rosángela Espinoza protagoniza peligrosa caída al ser derribada por Karen Dejo en EEG: “Ha sido bien fuerte”

Gracias a su romance, Andrea San Martín logró formar parte de los tres reality de competencia más populares del país: ‘Bienvenida la tarde’, ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’. En el primero de ellos conoció a Sebastián Lizarzaburu, apodado como el ‘Hombre Roca’, con quien empezó a salir. Su relación se enfrió cuando el deportista se fue a las filas de América TV y Andrea tuvo una breve participación en ATV.

Andrea San Martín en su primera aparición televisiva, en el programa 'Lima Limón'. Captura/América TV

Vania Bludau confesó en su momento que se besó con Sebastián Lizarzaburu, su entonces compañero de trabajo en ‘Esto es Guerra’, cuando este aún mantenía una relación con Andrea. “Él mostraba descontento en la relación y hablaba negativamente de ella”, expresó en el sillón rojo.

Te puede interesar: ‘Esto es Guerra’ anuncia una nueva secuencia que tiene como objetivo cambiar el formato del reality

Aunque la ojiverde y Sebastián finalizaron su romance, decidieron darse una segunda oportunidad, la cual sellaron con un apasionado beso cuando San Martín ingresó a ‘Esto es Guerra’ en el 2014.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu en el set de 'Esto es Guerra'. América TV

El desempeño de Andrea San Martín como competidora de ‘EEG’ pasó desapercibido debido a la exposición de su relación con Sebastián Lizarzaburu. La pareja se separó en el 2015 en medio de acusaciones de faltas de respeto, celos y agresiones por parte del ‘Hombre Roca’. En octubre de ese mismo año, la modelo dio a luz a su primera hija, alejándola de los reality de competencia para siempre.

Te puede interesar: Ducelia Echevarría llora al recordar que anabólicos perjudicaron su voz y casi dañan a su hija: “Agradezco que nació bien”

San Martín no le cerró las puertas al amor y empezó una relación con Juan Víctor Sánchez, un expiloto alejado del mundo de la farándula y padre de segunda hija. La pareja, una vez separada, llamó la atención de la prensa por sus constantes conflictos legales. Todo esto mientras la ojiverde se reconciliaba con Sebastián Lizarzaburu.

Andrea San Martín salió embarazada a los 20 días de salir con Juan Víctor Sánchez. Facebook/Archivo

¿Qué pasó con Andrea San Martín?

Luego de participar en los principales reality de competencia, Andrea San Martín orientó su carrera hacia la conducción, destacándose en programas como ‘Fama TV’ y ‘La Banda del Chino’. Además, se ha consolidado como una influyente en temas de maternidad a través de su cuenta de Instagram @mamaporpartidadoble. Paralelamente, comenzó a estudiar maquillaje para dedicarse al rubro de la belleza de manera profesional.

Andrea San Martín fue una de las figuras principales de 'Bienvenida la tarde', formando parte del equipo de 'La brigada'.

Pero Andrea San Martín no destacó en el medio artístico por su talento en la conducción, sino por los escándalos que protagonizó con los padres de sus hijas. La exchica reality demandó varias veces a Juan Víctor Sánchez por pensión de alimentos. Como respuesta, el expiloto la denunció por maltrato psicológico en agravio de su menor hija y, como parte de sus pruebas, difundió unos delicados audios en el programa ‘Andrea’, donde se escuchaba a San Martín gritando a la niña. Dicho proceso legal terminó siendo archivado.

En septiembre de 2022, después de varias idas y venidas, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu confirmaron su separación definitiva. La ruptura se dio poco después de que se divulgaran rumores de infidelidad por parte de ambos. No obstante, los modelos indicaron que se distanciaron porque, simplemente, la relación estaba desgastada. Hoy en día siguen en comunicación por el cuidado de la menor que tienen en común.

Actualmente, San Martín mantiene una relación sentimental con Yerko Santiago, un joven tiktoker de Trujillo.

Andrea San Martín tiene 34 años y está saliendo con el tiktoker Yerko Santiago. Instagram/@mama.porpartidadoble

¿Cuál es el estado de salud de Andrea San Martín?

En el transcurso del año 2024, Andrea San Martín se sometió a una biopsia después de detectar un bulto en su seno. Este hecho ocurrió durante los exámenes previos que debía realizar antes de someterse a una intervención quirúrgica para reducir el tamaño de sus pechos.

“Me dijeron que efectivamente tenía que hacerme una biopsia y ahí me desmayé y arrugué, tenía muchas cosas en la cabeza, huí de la situación. Hace como una semana me hice la biopsia... El día de ayer recibí mis resultados, el doctor me escribió y me dijo que era benigno y que tenía que ir a mis revisiones”, sostuvo Andrea en su plataforma.