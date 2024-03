Carlos López, el colombiano consolidado en Liga 2 que pasó directamente a Millonarios y hoy es uno de los estandartes de Los Chankas

Carlos López es uno de los referentes de Los Chankas en Liga 1. - Crédito: carloslopezv.11

Carlos López (Colombia, 1994) llegó a Perú hace más de un lustro instalándose en el ascenso al fichar por Unión Huaral. En su primera experiencia aplastó todos los registros marcando 24 goles y brindando 6 asistencias en 27 presentaciones. Su impacto hizo eco en su país natal, sobre todo en el poderoso Millonarios que no dudó en llevárselo a sus filas. Sin embargo, su productividad estuvo lejos a lo demostrado en suelo inca. Dos años más tarde retornó a la Liga 2 con Alianza Universidad y luego con Los Chankas. Extremo de mucha habilidad reconoció en Infobae Perú que en su último equipo siente el cariño de todos y confía en volcar toda su experiencia -sobre todo la ganada en los ‘millos’- para ser un futbolista diferencial con los suyos en su primera incursión en Liga 1.

- Siendo colombiano, su primera experiencia como profesional fue en Perú debutando con Unión Huaral.

Sí, fue en el 2017. Llegué por parte de unas personas de Colombia que me dieron la oportunidad en Perú. Vine a hacer pruebas en Unión Huaral. Gracias a Dios pasé y me fue muy bien allá.

- En su primera temporada concretó números sensacionales: 24 goles y 6 asistencias en 27 presentaciones. ¿Vio venir tal irrupción goleadora?

Sí, creo que esa temporada fue la mejor y la que me dio el salto a un equipo muy grande en Colombia. La verdad que los sueños se hacen realidad. Jugar en Millonarios fue una experiencia única.

- Por esos registros convenció a Millonarios. ¿Cómo recuerda aquella etapa?

La verdad que fue un tiempo en que la vida me cambió mucho. Pasar de Unión Huaral a Millonarios fue un cambio muy grande. Sabemos lo que implica jugar en un equipo tradicional de Colombia. Disfruté mucho esos años y aprendí mucho. También me hizo crecer bastante como futbolista y persona. Son recuerdos muy bonitos.

Carlos López logró el ascenso con Los Chankas luego de superar la llave de repesca. - Crédito: Liga 2

- ¿Contó con propuestas de Perú en aquel entonces?

Sí, sí. Me acuerdo que en ese tiempo nos llamaron algunos equipos. También cuando estuve en Millonarios, en el primer año, me llamaron de Perú. Cuando me fui al principio me llamó Deportivo Municipal.

- ¿Por qué no terminó de asentarse?

Bueno, fue un cambio demasiado grande y estaba un poco más joven. Creo que no tuve las oportunidades que hubiera querido para demostrar. Jugar poco es difícil, porque nunca puedes exhibir lo que tienes y sabemos que en un equipo como Millonarios tiene la exigencia al máximo.

- Coincidió con Wuilker Faríñez, arquero que supo hacerse un nombre en Colombia. ¿Aún mantienen amistad?

Sí, tuve la posibilidad de compartir un buen tiempo con Wuilker Faríñez. A veces nos saludamos y lo saludo en su cumpleaños con mensajes. Es una gran persona.

- ¿Qué valoración hace de su paso por Millonarios?

La verdad creo que no es muy buena por lo comentado respecto a las oportunidades y minutos. Sí, jugué muy poco. Pero a pesar de eso aprendí bastante y maduré mucho volviendo al Perú con otra manera de jugar. Siempre estaré muy agradecido con Millonarios porque me dieron la oportunidad de pertenecer a la institución.

Carlos López se mantuvo durante dos temporadas en Millonarios. - Crédito: Difusión.

- ¿Y notó alguna progresión a su juego tras su experiencia allá?

Soy un jugador que pisa mucho el área y me gusta estar cerca aunque juego de extremo. A veces es un poco difícil, pero me gusta hacer demasiadas asistencias. La verdad que cuando estoy cerca al arco trato de rematar o definir. Gracias a Dios puedo hacer buenos goles.

- Le tocó volver a Unión Huaral. ¿Conectó especialmente con el equipo?

Sí. Con Unión Huaral creo que hay algo especial. Sabemos que me dio la posibilidad de debutar como profesional y cuando regresé lo tomé con muchas ganas y responsabilidad, porque sabía que tenía que dar lo mejor de mí. Recuerdo que en ese año se hizo una grandiosa temporada y me fue muy bien en lo personal.

- Ascendió en la Liga 2 con Los Chankas. ¿Se esperaba ese desenlace?

Sí. Sabíamos que sería un partido muy difícil, pero el equipo tenía confianza y había seguridad de que lo daríamos vuelta. Es cierto que en el segundo tiempo se nos complicó por un gol rival, pero nosotros teníamos mucha jerarquía en su momento y sabíamos que podíamos remontar y ganar.

- Y ahora está en la Liga 1 por primera vez. ¿Qué metas se ha trazado?

Uno siempre quiere marcar goles, brindar asistencias y dejar al equipo en lo más alto posible. Sabemos que es un campeonato muy difícil, pero tenemos un muy buen equipo. Creo que podemos pelear muchas cosas como un torneo internacional. Ese es el sueño de Andahuaylas. Y en lo personal quiero destacar y sueño con eso: destacar en la Liga 1.

Carlos López destacó como el máximo asistidor de América del Sur con 26 pases en Los Chankas. - Crédito: Transfermarkt

- ¿Cómo es la reacción de la ciudad de Andahuaylas con el club y tu persona?

La verdad que el trato es muy especial. La gente me ha demostrado mucho cariño en los partidos y en el día a día. Son muy cariñosos y muy agradecidos. Yo también soy muy agradecido de que me traten de esa manera, sabiendo que soy un extranjero.

- ¿Considera que alcanzará su máximo rendimiento en el 2024?

Eso es lo que sueño cuando me preparo. Sé que con la ayuda de Dios haré una buena temporada tanto en lo personal como en lo grupal.

- ¿Qué nos puede decir de Los Chankas?

Es un club que el año pasado se armó de una manera increíble y sabíamos que desde el primer día que llegamos teníamos que ir por el campeonato. Es un club que me ha apoyado mucho y me ha dado todas las cosas que he querido. Estoy muy agradecido con Los Chankas por el buen trato.

- Termino. ¿Se considera uno de los referentes del plantel?

No lo tomo así, trato que ser igual que mis compañeros aunque soy un jugador que le gusta asumir responsabilidades. Si me toca ser referente, lo tomaré. Se ha armado un buen plantel este año y esperamos cumplir todos nuestros sueños y metas.