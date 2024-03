¿Cuándo volverá Rodrigo Ureña en Universitario tras recibir 5 fechas de sanción por polémico gesto?

¿Cuándo Rodrigo Ureña volverá a jugar con Universitario tras sanción por polémico gesto?

Universitario ha utilizado poco o nada al mejor futbolista de su plantilla en lo que va de la Liga 1 2024. El chileno Rodrigo Ureña, quien brilló en el mediocampo durante la temporada pasada, solo ha podido disputar dos compromisos del Torneo Apertura a raíz de una fuerte sanción.

El volante, que estuvo en la terna para MVP del campeonato peruano en 2023, completó los 90 minutos en la goleada de la ‘U’ ante Carlos A. Mannucci en Trujillo. Posteriormente, repitió el titularato ante Atlético Grau en el estadio Monumental de Ate. En dicho encuentro, ocurrió el hecho que lo ha alejado de las canchas por un tiempo considerable.

A los 43′, el ‘Pitbull’, como lo conocen, le aplicó tremendo codazo en el rostro a Neri Bandeira y, después de la revisión del VAR, el árbitro decidió expulsarlo. Eso no fue todo. El futbolista de 31 años realizó un gesto polémico asociado a “arreglo” o “robo”, que fue grabado por las cámaras de transmisión, cuando se marchaba del campo.

Gesto polémico de Rodrigo Ureña tras ser expulsado en Universitario vs Atlético Grau por Liga 1. (GOLPERU)

La Comisión de Disciplina le abrió una investigación por el ademán en mención y días después dio a conocer su resolución. “Suspender por cuatro (4) partidos al señor Rodrigo Ureña por haber infringido el artículo 55° del RUJ-FPF”, se pudo leer en el documento difundido en redes sociales. Estas se le sumaron a la otra jornada de inhabilitación por su expulsión contra Grau.

Es así como el mediocampista extranjero se perdió los siguientes cotejos, incluida la primera edición del clásico peruano ante Alianza Lima. Asimismo, no estuvo ante Melgar, Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) y Sport Huancayo, siendo reemplazado por Jorge Murrugarra.

¿Cuándo regresará Rodrigo Ureña en Universitario?

A poco del nuevo choque de Universitario ante Deportivo Garcilaso, los hinchas hicieron tendencia a Rodrigo Ureña en Twitter. Y es que los fanáticos tenían duda acerca del retorno del chileno con el conjunto ‘crema’. El pivote cumplirá su castigo en la jornada 8 cuando la ‘U’ enfrente a Cusco FC.

La vuelta del nacido en Conchalí está programada para el martes 12 de marzo a las 20:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. El entrenador Fabián Bustos lo podrá utilizar en dicho partido y lo más probable es que alinee junto a Martín Pérez Guedes y Jairo Concha, quienes vienen siendo titular.

Rodrigo Ureña disputó 42 partidos con Universitario en la temporada pasada.

Las cuatro expulsiones de Rodrigo Ureña con Universitario

El volante deberá medir sus comportamientos dentro del campo con el objetivo de no perjudicar a su club. Hasta el momento, ha sido expulsado en cuatro ocasiones. El año pasado se fue a los vestuarios antes del pitazo final en tres oportunidades: ante Carlos A. Mannucci, Alianza Atlético y César Vallejo.

Universitario no desentonó con ausencia de Ureña

Rodrigo Ureña fue una importante pieza en la obtención del título de la ‘U’ después de casi una década, pero su ausencia no se ha reflejado en los resultados en las primeras fechas del Torneo Apertura. Jorge Murrugarra no desentonó en la volante y se consolidó rápidamente a pesar de que no contaba con muchos minutos en el último tiempo.

Con ‘Murru’, Universitario se mantiene invicto (5 victorias y 1 empate) y en la cima de la tabla con 16 puntos, compartiendo el primer lugar con Sporting Cristal. Ahora, irá en búsqueda de su primer triunfo en la altura cuando enfrente a Deportivo Garcilaso este viernes 8 de marzo a las 20:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.