Rafael Cardozo no confía en la relación a distancia de Cachaza y André Bankoff: “No va a funcionar”

Rafael Cardozo no confía en la relación a distancia de Cachaza y André Bankoff | América TV

Rafael Cardozo y Carol Reali, más conocida como Cachaza, fueron una de las parejas más sólidas de la televisión peruana y su amor se mantuvo intacto por más de una década, por lo que más de uno esperaba que pronto lleguen al altar. Es así que en medio de tantas presiones, a inicios del 2022, el chico reality se animó a pedirle matrimonio a su pareja y se esperaba que se dieran el sí.

Pero, lamentablemente, en cuestión de meses, el amor terminó muriéndose. De un momento a otro se vio como es que Cachaza retiraba todas sus cosas de la casa que compartía con Cardozo y al poco tiempo confirmaron que su romance no iba más, aunque en redes sociales parecían estar muy bien juntos.

Es así que, en unos meses, Carol Reali sorprendió al lucirse en una nueva relación con el brasilero André Bankoff. Ambos trabajaron juntos en más de una campaña publicitaria y viajaban constantemente para verse, pues la modelo residía en Perú y su pareja en Brasil.

Hasta el momento, ambos continúan firmes y todo parece indicar que su amor va viento en popa. A través de las redes sociales, comparten parte de su día a día y exponen su amor, pese a que la distancia sigue marcando que no puedan estar juntos todo el tiempo.

Rafael Cardozo asegura que el romance de Cachaza y André no tiene futuro

Recientemente, Rafael Cardozo fue consultado sobre la actual relación de su expareja Carol Reali con el modelo André Bankoff. Cuando le mencionaron que ambos no están físicamente juntos debido a que viven en países diferentes, Cardozo evidenció su descontento y lanzó un comentario.

Sin pensarlo dos veces, el garoto aseguró que este romance no tendría futuro porque considera que una relación a distancia no va para buen puerto.

“No creo que una relación de lejos funcione. Yo tener una relación de lejos, que yo esté en Perú y mi pareja esté en Estados Unidos o España no va a funcionar”, expresó al inicio.

Rafael Cardozo no confía en la relación a distancia de Cachaza y André Bankoff. (América TV)

Por otro lado, aseguró que parte de una relación es compartir tiempo y experiencias juntos, por lo que si esto no sucede es bastante probable que el amor vaya enfriándose. “Vuelvo a repetir, la relación es compartir todo juntos, el momento, no puedes dejar enfriar eso. Hacer lo que las parejas hacen”, acotó.

Incluso, mencionó que no ha conocido a alguna pareja que haya logrado continuar junta pese a la distancia. “No funciona para nadie un amor así, de lejos en diferentes países te da la libertad o facilidad de acabar conociendo a alguien o de sentirte sola. No conozco una relación que ha funcionado de lejos”, agregó al respecto.

Finalmente, recalcó que el compartir tiempo y experiencias juntos es la esencia de una relación. “Yo creo que una relación es poder despertar juntos, poder compartir juntos, ver películas, escuchar música, juntos, salir a cenar y si no hay eso en una relación no hay relación”, expresó Cardozo.

Por otro lado, contó que se distanció de la mujer con la que estaba entablando un romance y a la que no oficializó. Mencionó que no le gusta cambiar de pareja a cada momento y prefiere consolidarse con relaciones largas, tal cual lo hizo con Carol Reali en su momento.

“Estaba conociendo a una persona interesante, pero no llegamos a una relación a oficializar. No estoy en eso, todavía no me gusta verme que estoy con una y con tora persona. Así como tuve años de relación, espero que mi próxima relación sea larga”, finalizó sobre el tema.