Cachaza responde a los rumores sobre un presunto embarazo a Amor y Fuego

Cachaza responde a los rumores sobre un presunto embarazo. |Fuente: Amor y Fuego

¿Será cierto? La modelo y exchica reality Carol Reali, mejor conocida como ‘Cachaza’ sorprendió a más de uno de sus millones de seguidores al compartir una curiosa foto en sus redes sociales en donde luce un vientre abultado. Como se sabe, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ ha iniciado un romance con el actor André Bankoff al terminar su relación con el modelo Rafael Cardozo.

Como era de esperarse, dicha foto generó diferentes tipos de reacciones en su cuenta de Instagram, es por ello que las cámaras del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ fueron en su búsqueda para consultarle sobre los presuntos rumores de un posible embarazo del actor. La modelo no dudó en responderle al programa de Gigi Mitre y Rodrigo González.

Así lo dejó entrever el adelanto presentado en el programa de Willax Televisión, en donde el reportero le cuestiona directamente sobre el crecimiento de su abdomen a la modelo brasileña, lo que causa risas en Cachaza mientras señala muestra su barriguita. ¿Qué fue lo que dijo Carol Reali?, pues eso y más lo sabrán en el programa de espectáculos en su nueva edición del 7 de agosto.

Carol Reali respondió a rumores de embarazo. (Composición: Infobae)

¿Qué dijo Carol Reali de romance entre Rafael Cardozo y Rosángela Espinoza?

Gran expectativa ha generado el repentino gusto entre los chicos reality Rafael Cardozo y Rosángela Espinoza, compañeros ambos en el reality ‘Esto es Guerra’ y que habrían iniciado un supuesto romance para las cámaras del espacio de telerrealidad de América Televisión. Como se sabe, ambos asistieron a una reunión y a una cena romántica, la misma que forma parte del programa, pues se ve por capítulos.

Sin embargo, muchos de los seguidores del programa aplauden que ambos comiencen un romance, mientras que otros consideran que solo estarían haciendo contenido para el espacio. Ante ello, la modelo Carol Reali fue consultada por este nuevo ‘romance’ y también cuestionó la rapidez que ambos está comenzando una supuesta relación. Esto fue lo que dijo la brasileña.

“Ojalá que sí, con los sentimientos no se juegan. Me gustaría que sea algo real”, fue la declaración de la brasileña, quien insinuó que la relación entre su ex y Rosángela Espinoza en “Esto es Guerra” es solo para la pantalla. Pese a todo, la modelo subrayó su anhelo de que Rafael Cardozo descubra de una vez por todas el amor verdadero, ya sea junto a Rosángela Espinoza u otra persona. De la misma manera en que ella encontró esa felicidad al lado de otro hombre tras su separación del brasileño hace un año.

“Pues nada que les vaya bien (...) De todo corazón que le vaya bien, que sea feliz, pues eso, y si es con ella, que sea con ella o si no con otra persona”, aclaró la brasileña sobre la supuesta relación que hay entre su expareja, Rafael Cardozo y Rosángela Espinoza. Vale indicar que, Cachaza también ha encontrado el amor en su compatriota André Bankoff.

Carol Reali respondió a su expareja Rafael Cardozo en 'Amor y Fuego'.

Rafael Cardozo afirma que debió darle antes el anillo de matrimonio a Cachaza

En una entrevista con Giancarlo Granda, el chico reality Rafael Cardozo afirmó que debió darle antes el anillo de matrimonio a Cachaza, y que su relación llegó a su fin mientras él todavía seguía profundamente enamorado de ella.

“Tenía que haber entregado el anillo antes, eso sí. Eso sí, demoré mucho”, aseguró el integrante de ‘Esto es Guerra’, quien ahora intenta una relación con la popular ‘Chica Selfie’, Rosángela Espinoza.