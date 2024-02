Laszlo Kóvacs arremete contra el fútbol peruano: “La liga es mediocre y corrupta, ten amor propio”

El actor Laszlo Kóvacs hizo dura crítica contra la liga peruana de fútbol.

El actor Laszlo Kóvacs, reconocido por su papel como ‘Tito’ en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, criticó duramente a la Liga 1 en sus redes sociales. Describiéndola como “corrupta” y “mediocre”, sugirió a los seguidores dirigir su atención hacia torneos más relevantes y con mejor reputación a nivel internacional.

“Si te gusta ver fútbol, ¿por qué interesarte por una liga tan mediocre y corrupta como la peruana? Ten un poco de amor propio y no le des bola. El fútbol es un deporte bello y hay ligas maravillosas como la inglesa o la española. Nutre tu espíritu de cosas positivas. Quiérete”, escribió en Twitter.

El duro mensaje de Laszlo Kóvacs. Captura/Twitter

La respuesta de los usuarios

La publicación de Laszlo Kóvacs no fue del agrado de los cibernautas. En Twitter, los usuarios le recordaron su paso por ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Lo mismo digo de las novelas y películas peruanas, ¿para qué verlas si tienen mal guion, malos y pésimos actores, y hay una argolla roja para ser convocado? Nada como las españolas, mexicanas o argentinas”.

“Si te gusta la actuación, ¿por qué actúas en series y novelas mediocres como las peruanas? ¿No tienes amor propio? La actuación es una profesión bella y hay países con una industria actoral maravillosa. ¡Quiérete!”, le dijo otro cibernauta.

Más comentarios como estos fueron dirigidos para Laszlo Kóvacs: “Si te gustan las series, ¿por qué interesarte por una emitida tan mediocre, vomitiva y sin ideas como AFHS? Ten amor propio”, “Es casi como ver producciones peruanas, tipo AFHS”, “Si la Liga peruana es mala, no me imagino qué tan cag*** estamos en novelas peruanas, jajaja”.

László Kovács es cuestionado en redes. Captura/Twitter

¿Quién es la esposa de Laszlo Kóvacs?

El actor Laszlo Kóvacs está casado con Mili Asalde, una chiclayana aficionada al yoga. La pareja se unió en matrimonio el sábado 23 de julio de 2022 en una ceremonia civil realizada en un lujoso hotel de San Isidro. Hasta la fecha, continúan firmes en su compromiso.

“Nos estamos casando muy enamorados y sabemos que tenemos muchos puntos positivos y fuertes. Además, ya estamos maduritos (risas) y sabemos lo que queremos. Mientras que tengo amigos que van por su segundo matrimonio, para mí lo bueno es que tengo toda la determinación de que esto es para toda la vida. Obviamente nunca se sabe, pero estamos convencidos de lo que queremos y hacia dónde queremos llegar”, señaló el popular ‘Tito’ a Infoabe Perú antes de pasar por el altar.

Laszlo Kovacs y Mili Asalde se dieron el sí este 23 de julio y lo celebró en el Real Club de Lima. (Foto: Daniel Ysidro)

Laszlo Kóvacs y Mili Asalde se conocieron en el 2009, cuando el actor nacional formaba parte de las giras de ‘Al Fondo Hay Sitio’, que en ese entonces había estrenado su primera temporada. Después de presentarse en Chiclayo, decidió divertirse con Erick Elera (Joel Gonzalez) en una discoteca de la localidad. Allí fue donde se vieron por primera vez.

“No me inspiraba mucha confianza. Yo le dije que ya me iba, que la pase divino. Pero el muchacho (Laszlo) me agarró la mano. Me dijo que no me vaya. En ese momento yo dije ‘bueno, de repente cuando ya madure, más adelante’. Nos encontramos hace cuatro años, y todavía no estaba madurito”, comentó Milagros para el programa En Boca de Todos.