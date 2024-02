Anders Partouche, expareja de Carolina Braedt, habla de su separación: “Rompió de una forma desagradable”

Anders Partouche da detalles de su ruptura con Carolina Braedt. (Instagram)

Anders Partouche se convirtió en parte de la farándula peruana luego de iniciar su relación con la influencer Carolina Braedt. La popular Fashaddicti saltó a la palestra de la televisión y el espectáculo por su tormentosa separación de Bruno Vega, su esposo y socio de sus restaurantes Rutina Café. En mayo del 2023, la creadora de contenido usó sus redes sociales para dar a conocer esta noticia y el implicado afirmó no haber estado enterado de esa decisión.

Con el paso del tiempo, se crearon varias interrogantes y hasta surgió la posibilidad de que la influenciadora habría conocido a una nueva pareja durante un viaje de estudios en Francia y por ello terminó su matrimonio. No pasó mucho tiempo para que confirmara que iniciaba una nueva relación con Anders Partouche y así se conoció al francés.

Sin embargo, el jueves 15 de febrero, Carolina Braedt anunció su separación de Anders Partouche y afirmó que se sentía bien. Solo fue cuestión de minutos para que el joven usara también sus redes sociales y señalara que lo habían retirado del hogar que compartía con la mujer que amaba.

Anders Partouche revela que Carolina Braedt lo habría echado de la casa que compartían. (Instagram)

“Imagina regresar a casa a las 9 pm y que te boten un día después de San Valentín”, es lo que menciona el post de Partouche.

Anders da detalles de su separación

El último fin de semana, Partouche se viene pronunciando mediante sus historias de Instagram y trata de explicar cómo es que se dio su separación de Braedt. Según mencionó en uno de sus primeros posts, quedó sorprendido con la forma en la que la peruana de un momento a otro lo sacó de su vida.

“Después de un año de relación, amor, trabajo, apoyo y viajes. Ella decide romper las cosas de la manera más desagradable posible, romper nuestros proyectos, empacar todas mis pertenencias y dejarlas en la puerta, no contestar la puerta ni el teléfono y me bloqueó en todas partes”, expresó al comienzo.

Después, calificó de Irrespetuosa la manera en la que le dijo adiós después de estar en un proyecto para los dos. “Es la forma más irrespetuosa de manejar una ruptura después de todo lo que he hecho por ella. Toma todo y déjame en la calle. ¿Se están distanciando durante los últimos meses? 2 semanas donde ella estuvo en perú y brasil, mientras yo trabajaba horas al día en nuestro proyecto”, agregó.

Anders Partouche da detalles de su ruptura con Carolina Braedt. (Instagram)

Incluso, afirma sentirse en shock lo que viene pasando. “Ahora ella quiere publicar todo el trabajo y actuar como si nada, estoy en shock, mi cerebro tiene problemas para procesar todo esto porque es inimaginable y una falta de respeto” finalizó.

Por otro lado, desmintió que la decisión haya sido por una infidelidad. “Está bien, para dejar las cosas claras en algo, no rompimos por hacer trampa o descubrir algo... (...)Ella quería lavar la ropa sucia en público y antes le pedí mucho que dejara de hacerlo (...) Ella no comenta nada, porque sabe que no es bueno seguir ese camino... y créanme, yo tampoco quiero, pero ustedes pueden detener todas sus teorías sobre las trampas”, expresó al inicio de un segundo post.

Anders Partouche da detalles de su ruptura con Carolina Braedt. (Instagram)

Finalmente, comentó que sí han estado teniendo días complicados en las últimas semanas, pero él tenía la esperanza de que todo pudiera arreglarse y no ser tratado como dice que lo fue.

“Sí, hemos hablado y la razón es que estábamos peleando por cuestiones de comportamiento y sí, nos estábamos distanciando durante las últimas 2 semanas mientras ella estaba fuera, pero nada que no pudiéramos arreglar y nada que merezca el trato que recibí después”, sentenció.