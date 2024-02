Aumento del sueldo mínimo: titular del MEF da malas noticias acerca de incremento en 2024

El nuevo ministro de Economía, José Arista, opinó sobre el aumento del sueldo mínimo. ¿Concuerda con el ministro de Trabajo, Daniel Maurate? - Crédito Composición Infobae/Andina/MTPE/Presidencia

José Arista acaba de asumir el liderazgo en el Ministerio de Economía y Finanzas, reemplazando a Alex Contreras, quién terminó su gestión con más de un año en el cargo, pero con una sensación de desconfianza —tras el caso político alrededor de su salida en enero y por el balance de la gestión—.

Ahora, no solo el ministro tiene el trabajo de recobrar esa confianza y liderar la recuperación del crecimiento peruano, sino también de escuchar y atender los pedidos de los ciudadanos, que viven bajo los efectos de una economía en crisis, y que son partidarios de medidas como retiros AFP y el aumento del sueldo mínimo.

Sobre este último tema, sobre todo, este año se espera que se pueda volver a discutir en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), a fin de aprobarse un incremento de la remuneración mínima vital, como fue expresado en forma de ‘deseo’ por la Presidenta Dina Boluarte —y que está en agenda del ministro de Trabajo, Daniel Maurate—. El titular del MTPE ha dado buenas noticias sobre esta subida de salario, pero ¿cuál es la opinión del nuevo titular del MEF?

El 13 de febrero José Arista fue anunciado como nuevo ministro de Economía. - Crédito Presidencia del Perú

Aumento de sueldo mínimo en 2024: ¿qué dijo José Arista de esta medida?

En entrevista con el medio local Gestión, el nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas, explicó su posición sobre el aumento del sueldo mínimo, que muchos trabajadores esperan. La respuesta podría bajar el entusiasmo que pueden tener los empleados este 2024 sobre esta medida.

“En estos momentos no es el tiempo oportuno para pensar en una subida de la remuneración mínima vital (...) Pensamos que los buenos resultados nos van a acompañar en el tercer y cuarto trimestre. Ahí creo que sería momento para evaluar qué tan bueno son los resultados que se darían. Pero, en estos primeros trimestres, esperemos un poco”, declaró para Gestión.

Así, el optimismo que demostraban autoridades como el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate. “Hay un compromiso presidencial para incrementar el salario mínimo vital. No lo hemos hecho el año pasado porque la economía entró en recesión. Lo he dicho abiertamente y con toda sinceridad que, en una situación de recesión, no es aconsejable aumentar sueldo mínimo. El panorama es muy favorable para este año. [...] en consecuencia, se va a dar el escenario para discutir el aumento”, había señalado en rueda de prensa.

Daniel Maurate, titular del MTPE, señaló que el incremento de la remuneración mínima vital tendrá que esperar un poco más. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/MTPE

Daniel Maurate: “Ojalá para el 28 de julio podamos tener ese anuncio”

El ministro Maurate señaló anteriormente que, si bien ya se desarrolló la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo (CNTPE) todavía no está en agenda el debate de la Remuneración Mínima Vital (RMV). “Nosotros ya hemos empezado reuniones. No lo hemos hecho de manera mediática porque queremos una etapa de consolidación. Ya tenemos agenda, en febrero es la segunda reunión. [...] Estamos agendando [por ahora] nuevas reglas del Consejo para que tenga institucionalidad y no dependa de algunas personas, por ejemplo, del ministro. Si quisiera no convoco nunca porque, de acuerdo a las reglas, es el ministro que convoca. Si no, no hay sesión del Consejo”, explicó.

Sin embargo, el titular del MTPE sí acotó que espera que para la mitad del 2024 este anuncio del aumento del sueldo mínimo se pueda dar, aunque el ministro Arista señala que recién en el tercer trimestre sería un buen momento para evaluar esto en tanto las cifras del crecimiento económico del Perú acompañen.

“Ojalá podamos para el 28 de julio tener ese anuncio, pero depende mucho de cómo va la recuperación economía. Tengo confianza. Los factores que han determinado la huida de la inversión privada, que básicamente son la conflictividad y fenómenos naturales, felizmente no se están presentando este año. [...] En consecuencia, el panorama es bueno”, declaró Maurate en su momento.