Qué se celebra el 22 de mayo en el Perú: día de memoria y proyección en la cultura y la historia del país

La coincidencia de acontecimientos en esta fecha señala una diversidad de aportes en la reconstrucción nacional, la investigación histórica, la gestión pública y la creación artística en el Perú (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 22 de mayo reúne hechos y figuras que dejaron huella en la historia y cultura del Perú. En 1884, Ricardo Palma inició la reconstrucción de la Biblioteca Nacional tras la devastación de la Guerra del Pacífico.

En 1892 nació Antenor Orrego, influyente pensador y miembro del Grupo Norte. También se recuerda a Andrés Aramburú Sarrio, protagonista de la política republicana. La fecha marca además los nacimientos del historiador José Agustín de la Puente Candamo y de la política Mercedes Cabanillas.

En 1950 fue creado el distrito de San Martín de Porres y, en 2023, falleció Princesita Mily, histórica voz de la cumbia peruana.

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22 de mayo de 1884 - Ricardo Palma inició la reconstrucción de la Biblioteca Nacional tras la guerra

Entre libros saqueados y salones destruidos, Ricardo Palma devolvió vida a la Biblioteca Nacional con esfuerzo, prestigio intelectual y perseverancia. (BNP)

Ricardo Palma asumió el 22 de mayo de 1884 la misión de reconstruir la Biblioteca Nacional del Perú, devastada y saqueada luego de la Guerra del Pacífico.

El recinto había sido utilizado como cuartel y caballeriza, y de sus más de 56 mil libros solo sobrevivieron unos 700 ejemplares. Ante la falta de recursos, Palma recurrió a su prestigio intelectual para solicitar donaciones a escritores e instituciones del mundo, gesto que le dio el apodo de “El Bibliotecario Mendigo”.

Gracias a ese esfuerzo logró reabrir la biblioteca pocos meses después y recuperar parte importante del patrimonio cultural peruano, devolviéndole su papel central en la vida intelectual del país.

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22 de mayo de 1892 - nació Antenor Orrego, pensador que marcó la filosofía y cultura peruana

Filósofo, periodista y político, Antenor Orrego impulsó desde Trujillo un pensamiento que marcó generaciones de escritores e intelectuales peruanos. (BNP)

Antenor Orrego nació el 22 de mayo de 1892 en Cajamarca y se convirtió en uno de los intelectuales más influyentes del Perú del siglo XX. Filósofo, periodista, ensayista y político, integró el histórico Grupo Norte junto a figuras como César Vallejo y Víctor Raúl Haya de la Torre.

Desde Trujillo impulsó una visión humanista y latinoamericanista que dejó huella en la vida cultural y política del país. También participó en la fundación del APRA y fue rector de la Universidad Nacional de Trujillo.

Su pensamiento, ligado a la identidad americana y la justicia social, sigue siendo referente en el debate intelectual peruano.

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22 de mayo de 1916 - murió Andrés Aramburú Sarrio, político clave en la historia republicana peruana

Diputado, senador y diplomático, Andrés Aramburú Sarrio destacó por su participación en una etapa marcada por cambios institucionales en el país. (Courret Hermanos)

Andrés Aramburú Sarrio murió el 22 de mayo de 1916 tras una extensa trayectoria en la política y la diplomacia peruana. Nacido en Arequipa en 1885, participó activamente en la vida pública del país durante buena parte del siglo XX. Fue diputado, senador y presidente del Senado, además de desempeñar funciones diplomáticas en distintos países.

También integró el Partido Liberal y tuvo presencia en debates vinculados a la organización política del Estado peruano.

Su figura estuvo asociada a una etapa de transformaciones institucionales y tensiones políticas en el país. Con su fallecimiento se cerró la vida de uno de los protagonistas del parlamentarismo peruano republicano.

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22 de mayo de 1922 - nació José Agustín de la Puente Candamo, maestro e historiador de la independencia peruana

Con libros sobre San Martín y Miguel Grau, José Agustín de la Puente Candamo dejó una obra fundamental para comprender la historia del Perú. (Andreasmperu)

José Agustín de la Puente Candamo nació el 22 de mayo de 1922 en Lima y se convirtió en uno de los historiadores más influyentes del Perú contemporáneo.

Especialista en el proceso de la independencia y los primeros años republicanos, dedicó gran parte de su vida a la investigación, la docencia y la difusión de la historia nacional. Fue profesor y decano en la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de director del Instituto Riva-Agüero y presidente de la Academia Nacional de Historia.

Sus libros sobre San Martín, Miguel Grau y la emancipación peruana marcaron generaciones de estudiantes e investigadores. Falleció en 2020 a los 97 años.

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22 de mayo de 1947 - nació Mercedes Cabanillas, figura histórica del aprismo y la política peruana

Desde el Congreso hasta los ministerios de Estado, Mercedes Cabanillas marcó presencia en la política peruana durante varias décadas de actividad pública. (Andina)

Mercedes Cabanillas Bustamante nació el 22 de mayo de 1947 en Lima y se consolidó como una de las figuras más representativas del Partido Aprista Peruano y de la política nacional.

Profesora de profesión, inició su trayectoria pública vinculada a la educación y posteriormente ocupó importantes cargos en el Estado. Fue ministra de Educación y también ministra del Interior durante el segundo gobierno de Alan García. Además, presidió el Congreso de la República entre 2006 y 2007.

A lo largo de varias décadas mantuvo una activa participación parlamentaria y partidaria, convirtiéndose en una de las voces femeninas más influyentes del escenario político peruano contemporáneo.

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22 de mayo de 1950 - crearon el distrito de San Martín de Porres, símbolo del crecimiento popular limeño

Entre calles levantadas por vecinos y sueños de progreso, San Martín de Porres creció hasta convertirse en símbolo de identidad popular limeña. (Andina)

El distrito de San Martín de Porres fue creado oficialmente el 22 de mayo de 1950 durante el gobierno de Manuel A. Odría, inicialmente con el nombre de “Distrito Obrero Industrial 27 de Octubre”.

Su nacimiento respondió al acelerado crecimiento poblacional y a la expansión urbana del norte de Lima, impulsada por miles de familias migrantes que buscaban nuevas oportunidades. Con el paso de los años, el distrito se consolidó como uno de los más poblados e importantes de la capital.

En 1962 adoptó el nombre de San Martín de Porres tras la canonización del santo peruano. Su historia refleja esfuerzo vecinal, identidad popular y desarrollo urbano constante.

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22 de mayo de 2023 - murió Princesita Mily, emblemática voz de la cumbia peruana de Pintura Roja

Voz inolvidable de la música tropical, Princesita Mily marcó una época con canciones que acompañaron fiestas y generaciones en todo el Perú. (Andina)

Milagros Soto Rivas, conocida artísticamente como Princesita Mily, murió el 22 de mayo de 2023 en Lima a los 57 años. Fue una de las voces más representativas de la cumbia peruana durante las décadas de 1980 y 1990, especialmente por su paso como primera vocalista de Pintura Roja.

Alcanzó gran popularidad con temas como El teléfono, canción que marcó una época en la música tropical peruana. También integró el Grupo Halley y posteriormente desarrolló una carrera ligada a la música cristiana.

Su fallecimiento generó numerosas muestras de afecto y recordó el legado artístico que dejó en la cumbia nacional.

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