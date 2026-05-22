Franco Velazco zanja polémica de José Rivera: “Es un tema superado, está a las órdenes del comando técnico de Héctor Cúper”

José Rivera protagonizó una polémica que ha sido superada por Franco Velazco. - Crédito: Difusión

De un tiempo a esta parte, los problemas cayeron en masa sobre Universitario de Deportes, aunque el último caso registrado hizo un enorme ruido que, incluso, pudo ocasionar consecuencias deportivas terribles. El protagonista fue José Rivera, cuyo irrespeto institucional no dejó indiferente a nadie.

Consumido por la ira y frustración, el ‘Tunche’ cometió una afrenta sobre el escenario del estadio Monumental tras la caída inexplicable a manos de Atlético Grau: camino a los vestuarios, se sacó con furia la camiseta, la revoloteó y pateó ante la vista y paciencia de todos los presentes.

Celebración de José 'Tunche' Rivera en la Noche Crema 2026. Crédito: IG / alinacapristan_fotografia

Las imágenes fueron captadas a través de los dispositivos móviles y viralizadas en cuestión de horas en las plataformas sociales. De ahí que se le aplicara un juicio popular al revulsivo Rivera, quien por poco se quedó sin empleo en un contexto, verdaderamente, inédito.

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A pesar de la polémica escalada, las autoridades de la ‘U’ y el ‘Tunche’ resolvieron el asunto con el afán de centrar energías para levantar al club. De hecho, Franco Velazco ha confirmado que “es un tema superado, no hay ningún problema con él, está a las órdenes del comando técnico”.

Marcha atrás

El destino de José Rivera, inicialmente, se encontraba lejos de Ate. El acto realizado contra la indumentaria fue un puñal en el corazón de los hinchas y una insensatez de proporciones máximas para los directivos de la institución

A partir de ese deleznable accionar, en los despachos de la ‘U’ se tomó una postura poderosa: sancionar al delantero peruano con una multa económica y una esquela de pre-despido, de la que no había forma de zafarse.

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Según Jhonny Baldovino, Universitario viene actuando dentro de los márgenes legales al respetar el derecho de defensa y los procedimientos establecidos para sanciones internas. (Universitario de Deportes)

Entonces, ¿cómo se produjo ese repentino cambio de postura en la administración de Franco Velazco? Simple. A la salida de uno de los entrenamientos, el ‘Tunche’, visiblemente conmocionado, externó las disculpas del caso y se puso a disposición de los castigos correspondientes.

Ese fue el factor decisivo para que la cúpula administrativa de Universitario de Deportes reconsiderara su posición. El CT de Héctor Cúper también fue determinante, dado que un revulsivo como Rivera no podría ser desmarcado así, teniendo en cuenta que es un activo interesante para reforzar a otros clubes en Liga 1.

Recuperación en marcha

Para intentar salir de la marcada inestabilidad, Universitario recurrió a un entrenador de pergaminos y credenciales como Héctor Cúper. No fue complicado establecer un contacto ni mucho menos intensificar la operación. Al argentino, de 70 años, le sedujo el reto de levantar el ritmo del club en su misión por lograr el tetracampeonato en Perú.

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A su llegada, Héctor Raúl dejó muy en claro su asignatura más importante en la zona técnica: “El objetivo siempre debe ser el mayor, ganar todo. Decirlo es muy fácil, pero la mentalidad es decir dónde estamos y este es el nivel que tenemos que estar para ganar lo que se nos presente. Vamos a tener que trabajar y exigirnos. Hay que contagiarlo a todo un grupo que debe estar acostumbrado”.

La impactante revelación sobre el sentir del plantel de Universitario con Héctor Cúper. - créditos: Universitario

Con la documentación en regla y algunos entrenamientos encima, el ‘Cabezón’ Cúper dio inicio a su andadura como estratega de Universitario. El escenario que marcó su debut fue la Copa Libertadores en un partido clave contra Nacional, en Montevideo.

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Aunque el resultado final fue una igualada a cero, se apreció una notable mejora en lo que respecta a ánimos y ritmo en un plantel ‘crema’ que se encuentra convencido en recuperarse lo más pronto posible.