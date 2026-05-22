El problema no es la IA, es seguir trabajando igual

Un ingeniero de TI configura modelos de inteligencia artificial en una estación de trabajo empresarial de alta gama, mostrando múltiples monitores con gráficos de automatización y código en un entorno tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, la inteligencia artificial ha pasado de ser una promesa tecnológica a una prioridad en la agenda de prácticamente todas las empresas. Hoy, pocas organizaciones dudan de su potencial. Sin embargo, empieza a aparecer una realidad incómoda. A pesar de las inversiones, los pilotos y el entusiasmo inicial, muchas empresas siguen sin ver el impacto esperado. Y no es un problema de tecnología.

Las herramientas existen, funcionan y evolucionan a una velocidad sin precedentes. Modelos capaces de automatizar procesos, analizar grandes volúmenes de información o generar contenido están al alcance de cualquier organización. El problema es otro, y es que muchas empresas están intentando incorporar inteligencia artificial sin cambiar la forma en que trabajan.

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Históricamente, las organizaciones han incorporado nuevas tecnologías como una capa adicional sobre sus procesos existentes. Se añade una herramienta, se automatiza una tarea concreta o se mejora una parte del proceso. Con la IA, muchas compañías están siguiendo exactamente el mismo patrón, pero esto ya no funciona así. Luis Echávarri (Presidente de TIMIA) lo resumió bien al señalar que “el problema de la inteligencia artificial ya no es la tecnología”, sino la forma en que las empresas la están abordando.

El verdadero potencial de la IA aparece cuando obliga a replantear cómo se ejecuta el trabajo, cómo se toman decisiones y cómo colaboran las personas y los equipos.

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Una organización puede incorporar asistentes de desarrollo capaces de generar código automáticamente y reducir el tiempo necesario para determinadas tareas. Desde un punto de vista técnico, el modelo funciona y la herramienta aporta valor. Sin embargo, si el proceso completo de desarrollo continúa siendo el mismo el impacto real será limitado. Se mejora una tarea, pero no se transforma el proceso.

Vemos organizaciones que lanzan pilotos, prueban soluciones aisladas y generan expectativas elevadas, pero que después no consiguen escalar esas iniciativas ni integrarlas en su operación diaria. Equipos que utilizan herramientas de IA de forma individual, mientras la organización continúa funcionando con las mismas estructuras y dinámicas de hace años. El resultado es una sensación de avance que muchas veces es más aparente que real.

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Parece que la empresa está innovando porque existen casos de uso, herramientas nuevas o iniciativas visibles. Pero cuando se analizan indicadores de negocio como impacto en ebitda, ahorro OPEX, reducción riesgo operativo, reducción FTE effort, churn, los cambios son menores de lo esperado.

Otro punto clave es la gestión del dato. Sin una base sólida de información estructurada, gobernada y accesible, cualquier iniciativa de inteligencia artificial se vuelve frágil. La IA no corrige problemas estructurales; sino que en muchos casos, los hace más visibles.

Pero disponer de datos tampoco es suficiente. A medida que las organizaciones incorporan múltiples modelos, asistentes y casos de uso, aparece un nuevo desafío, garantizar que todos entienden el negocio de la misma manera y operen bajo criterios comunes. Ahí empiezan a adquirir relevancia elementos como el gobierno de la inteligencia artificial y las capas semánticas, aspectos que con frecuencia quedan en un segundo plano en la carrera por incorporar IA rápidamente. Sin una estructura que aporte contexto, lenguaje común y reglas compartidas, las organizaciones corren el riesgo de construir soluciones aisladas que funcionan individualmente, pero que resultan difíciles de escalar.

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Por eso, antes de pensar en modelos avanzados o soluciones generativas, las organizaciones deberían hacerse preguntas más básicas: ¿tenemos claro qué problema queremos resolver?, ¿nuestros datos están preparados?, ¿nuestros equipos saben cómo utilizar estas herramientas en su día a día, tenemos las competencias adecuadas?, ¿existe una estrategia que conecte estos esfuerzos con el negocio?

La inteligencia artificial no es una solución mágica ni un atajo. Es una herramienta poderosa que exige rigor, foco y, sobre todo, una forma distinta de trabajar. No van a ganar la carrera quienes implementen más y más tempranamente sino las que antes entiendan que el cambio no está en las herramientas, sino en cómo reorganizar su negocio alrededor de ellas.

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