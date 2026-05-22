Perú

El problema no es la IA, es seguir trabajando igual

El verdadero potencial de la IA aparece cuando obliga a replantear cómo se ejecuta el trabajo, cómo se toman decisiones y cómo colaboran las personas y los equipos

Guardar
Google icon
Un ingeniero de TI con capucha y auriculares trabaja en una estación de trabajo con seis monitores que muestran código, redes neuronales y gráficos de progreso de IA.
Un ingeniero de TI configura modelos de inteligencia artificial en una estación de trabajo empresarial de alta gama, mostrando múltiples monitores con gráficos de automatización y código en un entorno tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, la inteligencia artificial ha pasado de ser una promesa tecnológica a una prioridad en la agenda de prácticamente todas las empresas. Hoy, pocas organizaciones dudan de su potencial. Sin embargo, empieza a aparecer una realidad incómoda. A pesar de las inversiones, los pilotos y el entusiasmo inicial, muchas empresas siguen sin ver el impacto esperado. Y no es un problema de tecnología.

Las herramientas existen, funcionan y evolucionan a una velocidad sin precedentes. Modelos capaces de automatizar procesos, analizar grandes volúmenes de información o generar contenido están al alcance de cualquier organización. El problema es otro, y es que muchas empresas están intentando incorporar inteligencia artificial sin cambiar la forma en que trabajan.

PUBLICIDAD

Históricamente, las organizaciones han incorporado nuevas tecnologías como una capa adicional sobre sus procesos existentes. Se añade una herramienta, se automatiza una tarea concreta o se mejora una parte del proceso. Con la IA, muchas compañías están siguiendo exactamente el mismo patrón, pero esto ya no funciona así. Luis Echávarri (Presidente de TIMIA) lo resumió bien al señalar que “el problema de la inteligencia artificial ya no es la tecnología”, sino la forma en que las empresas la están abordando.

El verdadero potencial de la IA aparece cuando obliga a replantear cómo se ejecuta el trabajo, cómo se toman decisiones y cómo colaboran las personas y los equipos.

PUBLICIDAD

Una organización puede incorporar asistentes de desarrollo capaces de generar código automáticamente y reducir el tiempo necesario para determinadas tareas. Desde un punto de vista técnico, el modelo funciona y la herramienta aporta valor. Sin embargo, si el proceso completo de desarrollo continúa siendo el mismo el impacto real será limitado. Se mejora una tarea, pero no se transforma el proceso.

Vemos organizaciones que lanzan pilotos, prueban soluciones aisladas y generan expectativas elevadas, pero que después no consiguen escalar esas iniciativas ni integrarlas en su operación diaria. Equipos que utilizan herramientas de IA de forma individual, mientras la organización continúa funcionando con las mismas estructuras y dinámicas de hace años. El resultado es una sensación de avance que muchas veces es más aparente que real.

Parece que la empresa está innovando porque existen casos de uso, herramientas nuevas o iniciativas visibles. Pero cuando se analizan indicadores de negocio como impacto en ebitda, ahorro OPEX, reducción riesgo operativo, reducción FTE effort, churn, los cambios son menores de lo esperado.

Otro punto clave es la gestión del dato. Sin una base sólida de información estructurada, gobernada y accesible, cualquier iniciativa de inteligencia artificial se vuelve frágil. La IA no corrige problemas estructurales; sino que en muchos casos, los hace más visibles.

Pero disponer de datos tampoco es suficiente. A medida que las organizaciones incorporan múltiples modelos, asistentes y casos de uso, aparece un nuevo desafío, garantizar que todos entienden el negocio de la misma manera y operen bajo criterios comunes. Ahí empiezan a adquirir relevancia elementos como el gobierno de la inteligencia artificial y las capas semánticas, aspectos que con frecuencia quedan en un segundo plano en la carrera por incorporar IA rápidamente. Sin una estructura que aporte contexto, lenguaje común y reglas compartidas, las organizaciones corren el riesgo de construir soluciones aisladas que funcionan individualmente, pero que resultan difíciles de escalar.

Por eso, antes de pensar en modelos avanzados o soluciones generativas, las organizaciones deberían hacerse preguntas más básicas: ¿tenemos claro qué problema queremos resolver?, ¿nuestros datos están preparados?, ¿nuestros equipos saben cómo utilizar estas herramientas en su día a día, tenemos las competencias adecuadas?, ¿existe una estrategia que conecte estos esfuerzos con el negocio?

La inteligencia artificial no es una solución mágica ni un atajo. Es una herramienta poderosa que exige rigor, foco y, sobre todo, una forma distinta de trabajar. No van a ganar la carrera quienes implementen más y más tempranamente sino las que antes entiendan que el cambio no está en las herramientas, sino en cómo reorganizar su negocio alrededor de ellas.

Imagen D6ZEGZF4FJAXXPJ24XD4T5VYYM

Temas Relacionados

IAInteligencia Artificialperu-noticiasOpinión

Más Noticias

Emergencia en Real Plaza Primavera: caen vidrios de la fachada y cierran vía en Av. Angamos de San Borja

La caída de fragmentos de vidrio templado en la entrada del local provocó el cierre parcial de la vereda y la vía en la cuadra 25 de la avenida Angamos Este. El centro comercial activó protocolos de seguridad y restringió el acceso peatonal

Emergencia en Real Plaza Primavera: caen vidrios de la fachada y cierran vía en Av. Angamos de San Borja

Korina Rivadeneira le hizo inesperado reclamo a Diana Sánchez por admitir que le gustaba Mario Hart: “¡Me dio un palmazo!”

La exchica reality contó cómo reaccionó la modelo venezolana luego de escuchar que admitió públicamente que en el pasado sintió atracción por el corredor de autos

Korina Rivadeneira le hizo inesperado reclamo a Diana Sánchez por admitir que le gustaba Mario Hart: “¡Me dio un palmazo!”

Selección de Irán sigue esperando visas para ingresar a Estados Unidos: ¿se pone en riesgo su participación en el Mundial 2026?

A menos de un mes del torneo, el proceso de visados del combinado iraní continúa sin resolverse por completo, generando preocupación en la federación y seguimiento directo de la FIFA

Selección de Irán sigue esperando visas para ingresar a Estados Unidos: ¿se pone en riesgo su participación en el Mundial 2026?

Caral llega al mundo digital: exposición gratuita en Lima usará realidad virtual y juegos para difundir patrimonio arqueológico

La exposición “Uniendo Historias y Mundos” reunirá recorridos 360°, realidad virtual y juegos educativos para acercar el legado de la Ciudad Sagrada al público en Lima

Caral llega al mundo digital: exposición gratuita en Lima usará realidad virtual y juegos para difundir patrimonio arqueológico

Toñizonte sorprende al revelar los supuestos grandes sueldos de los integrantes de ‘La Granja VIP’: “Yo quiero entrar”

Durante el pódcast ‘Eso háblalo’, el conductor sorprendió al revelar la cifra que, según una fuente cercana, cobrarían los integrantes del programa de convivencia

Toñizonte sorprende al revelar los supuestos grandes sueldos de los integrantes de ‘La Granja VIP’: “Yo quiero entrar”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar se reunió en Palacio con el exsacerdote expulsado por el Vaticano por escándalo sexual, guía de Roberto Sánchez

José Balcázar se reunió en Palacio con el exsacerdote expulsado por el Vaticano por escándalo sexual, guía de Roberto Sánchez

Keiko Fujimori afirma que pidió perdón en Puno por muertes en protestas y por sostener a Dina Boluarte en el poder

La polémica reacción de María del Carmen Alva tras disolución de la bancada Podemos Perú: “No quieren trabajar”

Crimen de alcalde en Piura: Presidencia emite mensaje escueto, Congreso exige buscar sicarios y Defensoría convoca reunión urgente

Solo dos postulantes continúan en carrera para liderar la ONPE tras aprobar prueba de conocimientos: ¿quiénes son?

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira le hizo inesperado reclamo a Diana Sánchez por admitir que le gustaba Mario Hart: “¡Me dio un palmazo!”

Korina Rivadeneira le hizo inesperado reclamo a Diana Sánchez por admitir que le gustaba Mario Hart: “¡Me dio un palmazo!”

Toñizonte sorprende al revelar los supuestos grandes sueldos de los integrantes de ‘La Granja VIP’: “Yo quiero entrar”

Usuarios reaccionan al hackeo del Sismate tras falsa alarma de terremoto y tsunami en Perú: “Para eso gastan 40 millones”

Jenko del Río expone confesión de Paloma Fiuza sobre Christian Domínguez: “Quiso entrar a su cuarto”

Ampayan a Carlos Alcántara y Laura Huarcayo de la mano en concierto de Ed Sheeran

DEPORTES

Selección de Irán sigue esperando visas para ingresar a Estados Unidos: ¿se pone en riesgo su participación en el Mundial 2026?

Selección de Irán sigue esperando visas para ingresar a Estados Unidos: ¿se pone en riesgo su participación en el Mundial 2026?

Franco Velazco zanja polémica de José Rivera: “Es un tema superado, está a las órdenes del comando técnico de Héctor Cúper”

La espina clavada de Leao Butrón: “Deportivamente sí debía ir al Mundial 2018, mi rendimiento estaba por encima de cualquier otro arquero”

Vanessa Palacios apunta a dirigir la selección y se prepara en Europa: “Quiero ayudar a que el vóley peruano vuelva a crecer”

Gerente deportivo de Sporting Cristal lamenta el momento de Felipe Vizeu y anuncia refuerzos: “No voy a criticarlo”