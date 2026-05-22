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Selección de Irán sigue esperando visas para ingresar a Estados Unidos: ¿se pone en riesgo su participación en el Mundial 2026?

A menos de un mes del torneo, el proceso de visados del combinado iraní continúa sin resolverse por completo, generando preocupación en la federación y seguimiento directo de la FIFA

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Jugadores y personal de Irán en Ankara para los procedimientos de VISA antes de la Copa Mundial.
Jugadores y personal de Irán en Ankara para los procedimientos de VISA antes de la Copa Mundial. Crédito: REUTERS

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, la selección de Irán aún no tiene garantizada la normalidad en su preparación para el torneo. El combinado asiático continúa a la espera de la resolución de sus solicitudes de visa para ingresar a Estados Unidos, país donde disputará la mayor parte de sus partidos en la fase de grupos, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre logística y diplomática.

Pese a que el equipo ya se encuentra en plena preparación en Turquía, la situación administrativa se ha convertido en el principal foco de preocupación para la federación iraní, que trabaja contrarreloj para asegurar que toda su delegación pueda viajar sin restricciones al territorio estadounidense.

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Según la información reportada en las últimas horas, la delegación asiática ha establecido a Turquía como base operativa para resolver el proceso de visados. En Ankara se están realizando las gestiones consulares, mientras que el plantel realiza su concentración en Antalya como parte de su preparación previa al torneo.

El procedimiento incluye la tramitación de visas tanto para Estados Unidos como para Canadá, países anfitriones del Mundial 2026. En este contexto, el traslado a Turquía se ha vuelto imprescindible debido a la imposibilidad de completar estos trámites directamente desde Irán, lo que ha añadido complejidad a la planificación del equipo.

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Hajsafi y compañeros de equipo de Irán fuera de la embajada de Canadá para los procedimientos de VISA antes de la Copa Mundial. Crédito: Reuters /Dilara Senkaya
Hajsafi y compañeros de equipo de Irán fuera de la embajada de Canadá para los procedimientos de VISA antes de la Copa Mundial. Crédito: Reuters /Dilara Senkaya

FIFA interviene y busca evitar un conflicto mayor

La situación no ha pasado desapercibida para la FIFA, que sigue de cerca el caso con el objetivo de garantizar la participación de todas las selecciones clasificadas. El organismo ha mantenido conversaciones con las partes involucradas para evitar que los problemas migratorios afecten la presencia de Irán en la competencia.

Según reportes internacionales, la entidad rectora del fútbol mundial busca que los trámites administrativos no se conviertan en un obstáculo deportivo en la recta final hacia el torneo. Sin embargo, pese a los avances registrados en Ankara, el proceso aún no está completamente cerrado, ya que no todos los miembros de la delegación han recibido la confirmación de sus visas, lo que mantiene en alerta a la federación iraní.

El problema no es deportivo —Irán tiene asegurada su clasificación al Mundial—, sino logístico y administrativo, debido a la posibilidad de que retrasos o restricciones impidan el ingreso de jugadores, comando técnico o personal de apoyo a Estados Unidos dentro de los plazos previstos.

Un caso marcado por la tensión política y migratoria

El trasfondo del problema está directamente relacionado con el contexto político entre Irán y Estados Unidos, lo que ha generado un proceso más complejo en la aprobación de documentos migratorios. Esto ha obligado a la intervención de la FIFA, que busca garantizar condiciones iguales para todas las selecciones participantes.

Mientras tanto, la preparación deportiva del combinado asiático continúa en Turquía, aunque condicionada por la incertidumbre administrativa. La situación ha convertido al caso iraní en uno de los más delicados de cara al inicio del Mundial 2026.

Queda menos de un mes para el inicio del Mundial 2026. Crédito: Agencias
Queda menos de un mes para el inicio del Mundial 2026. Crédito: Agencias

¿Se pone en riesgo la participación de Irán?

Por ahora, la participación de Irán en el Mundial no está oficialmente en peligro, pero sí depende de la resolución oportuna de los trámites de visa. El principal riesgo es que no toda la delegación pueda ingresar a tiempo a Estados Unidos, lo que complicaría su logística previa al torneo.

Con el calendario cada vez más ajustado, el desenlace del proceso será clave para definir si el equipo asiático llega al Mundial con normalidad o si enfrenta complicaciones hasta el último momento.

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