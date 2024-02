Eduardo Pachas renuncia a ser abogado de Pedro Castillo: “Siempre le he sido leal y fiel”

Eduardo Pachas asumió la defensa legal de Pedro Castillo cuando este se encontraba en funciones. Continuó asesorándolo legalmente luego del fallido golpe de Estado. Foto: La República

El abogado Eduardo Pachas renunció este jueves 8 de febrero a ser abogado del expresidente Pedro Castillo en los procesos que se le siguen al exmandatario ante el Poder Judicial, como el fallido golpe de Estado y la presunta red criminal en el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y Petroperú.

“El día de hoy he dejado de ser abogado defensor de Pedro Castillo Terrones. Me estoy retirando de la defensa técnica, ya que los barcos, para ser dirigidos, no tienen dos capitanes, solo uno”, escribió el abogado en X (antes Twitter).

Eduardo Pachas renuncia a la defensa de Pedro Castillo

En diálogo con Infobae Perú, Pachas confirma que su salida del equipo legal de Castillo se debe a la reciente incorporación del abogado Luis Medrano Girón. “Simplemente el nuevo apersonamiento no lo conozco, no se me ha comunicado”, dijo.

Medrano Girón, de acuerdo con una resolución difundida por El Comercio, asumirá la defensa de manera exclusiva de Castillo Terrones en el proceso por rebelión. Según el renunciante letrado, la manera en la que se ha dado el relevo “no es la correcta” ya que, afirma, se enteró de ello a través de los medios de comunicación.

“No puedo ser asistente de nadie, las estrategias ya están planteadas dentro del proceso”, declaró Pachas a esta redacción.

El encuentro con Pedro Castillo

Una vez que se enteró de que, en los hechos, ya no dirigiría la defensa de Pedro Castillo, Eduardo Pachas acudió al Penal Barbadillo para obtener una explicación por parte del expresidente Pedro Castillo. La reunión, según indicó el abogado, se efectuó el último miércoles 7 de diciembre.

Ahí le dijo a Castillo que la estrategia de la defensa ya estaba definida y que el cambio en la defensa se está dando en medio del plazo de 10 días que ha dado el juez supremo Juan Carlos Checkley para que se formulen observaciones a la acusación de la Fiscalía.

Medrano no podría “leer mil folios (hojas)” del expediente judicial “ni saber el contenido del caso” en 10 días, afirmó Eduardo Pachas. Sin embargo, el recluido exmandatario hizo caso omiso a los argumentos.

“Siempre le he sido leal y fiel no solamente desde ahora, sino desde que está desde Palacio”, recuerda el abogado. También sacó a colación que, debido a un episodio suscitado cuando ejercía la defensa del expresidente, tiene una denuncia en trámite en el Colegio de Abogados de Lima.

Iber Maraví

Eduardo Pachas no solo habló con Pedro Castillo, sino también con el exministro de Trabajo, Iber Maraví, quien es cercano al exmandatario.

El abogado reconoce que “siempre ha habido disputas con Maraví” en relación a la dirección de la defensa legal de Castillo. No obstante, asevera que no aspira a ningún cargo político porque su trabajo es netamente jurídico. En cambio, señala al exministro de únicamente buscar nuevos comicios.

“Siempre ha habido disputas con Maraví, lo único que quiere nuevas elecciones mi trabajo es jurídico ni aspiro a ningún cargo político”, declaró Pachas. Agrega que sigue considerando a Pedro Castillo como una persona inocente.

Las desavenencias en el equipo legal del expresidente datan desde que este se encuentra recluido en el Penal Barbadillo. Un reportaje de Cuarto Poder de abril de 2023 revela sabotajes por parte del propio abogado Wilfredo Robles, quien recientemente fue captado adoctrinando a menores de edad.

En esa oportunidad renunciaron Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, mientras que la letrada Indira Rodríguez fue retirada por Robles. Luego, a mediados de ese año, las disputas internas desencadenaron las salidas de Walter Ayala y Guillermo Olivera. Este último también acusó a Maraví.

“Mi apartamiento se debe al intruso Iber Maraví que ayer (jueves) me llamó de mala manera a reprenderme por la inmensa entrevista que El Comercio publicó sobre mis cuestionamientos a la conducta procesal de Aníbal Torres Vásquez”, dijo Olivera.