Fiscalía citó a Jorge Angulo para que declare por presunta interferencia del ministro del Interior en ascensos de la PNP

Gobierno usó como pretexto la agresión contra Dina Boluarte para quitar a Jorge Angulo de la Comandancia General de la Policía. Foto: composición/Ministerio del Interior

El excomandante general de la PNP, Jorge Angulo, ha sido citado por la Fiscalía de la Nación para que brinde detalles sobre la presunta interferencia que el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, habría tenido en el proceso de ascensos y pase al retiro dentro de la institución policial tal como lo denunció tras disponerse su salida por parte del gobierno de Dina Boluarte.

Te puede interesar: Jorge Angulo presentará amparo contra el Ejecutivo para ser reincorporado como jefe de PNP: “Luego renunciaré inmediatamente”

Angulo Tejada deberá presentarse en la sede central del Ministerio Público, ubicada en la avenida Abancay (Centro de Lima), este viernes a las 11:00 horas de la mañana. El exjefe policial fue notificado para que asista a esta diligencia por disposición del área de enriquecimiento y denuncias constitucionales de la Fiscalía.

Hay que recordar la decisión de requerir el testimonio del exjefe policial se da tras la publicación de un comunicado de Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación, en el que daba cuenta que ordenó recabar información sobre el papel del actual titular del Mininter en el proceso de renovación de cuadros al interior de la PNP.

Te puede interesar: Víctor Torres: Perú Libre respaldará censura a ministro del Interior por inseguridad ciudadana

De esta manera se busca encontrar algún indicio que comprometa al ministro Víctor Torres, quien habría buscado postergar hasta 2024 la publicación de colocación de oficiales con el pretexto de las protestas sociales que se iban a dar contra la presidenta Boluarte por las muertes registradas en diciembre del 2022 y enero del año pasado.

Notificación a Jorge Angulo, excomandante general de la Policía Nacional, para que asista a la Fiscalía.

No obstante, otras fuentes señalaron que la verdadera intención de Torres era colocar a gente de su confianza en puestos estratégicos.

Graves acusaciones

En declaraciones para el Diario La República, Jorge Angulo enfatizó que su destitución intempestiva de la comandancia general de la Policía Nacional no se dio por algún acto de corrupción, sino por “defender la institucionalidad”.

Te puede interesar: Los Intocables de la Corrupción: Avanza País considera que Martín Vizcarra “merece ir a prisión”

“Mi salida de la institución policial no es por un tema de corrupción, sino por defender la institucionalidad”, apuntó. “No permito que nadie meta la mano en los procesos (de ascensos y colocación de oficiales) y eso parece que no le ha gustado al ministerio del Interior (a cargo de Víctor Torres Falcón)”, indicó al citado medio de comunicación.

Angulo refirió que el ministro Víctor Torres le solicitó cerca de 300 cambios en el personal de la PNP para contratar a oficiales que no reunían las condiciones necesarias para los cargos.

Denuncian que Víctor Torres Falcón presionó a Jorge Angulo para que removiera a Harvey Colchado "a pedido de la presidenta Dina Boluarte". Composición Infobae.

“Incluso algunos de ellos tenían conductas criminales porque habían sido intervenidos en algún momento por actos de corrupción”, precisó.

Quiso sacar a Harvey Colchado

De otro lado, Angulo reveló también que el Ministerio del Interior tenía la intención de pasar al retiro al coronel Harvey Colchado, quien trabaja con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EEFICOP), cuya coordinadora es la fiscal superior Marita Barreto.

“En una oportunidad, en una conversación, él me preguntó y me dijo si era posible pasar al retiro al coronel Colchado. Le dije que ese era un tema que iba a generar mucha polémica. Y también me preguntó si conocía al coronel “Bica” (apelativo institucional del coronel Walter Lozano Pajuelo). Era evidente que él no sabía quién era “Bica”. Ni tampoco sabía a qué se dedicaban ellos. Seguramente alguien le había preguntado por ellos”, indicó el exjefe policial cuando fue entrevistado por el programa Punto Final.

Al final, el titular de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la PNP no fue separado y siguió en su puesto. Colchado ha estado en la mira desde el gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo, quien lo separó de su puesto tras ejecutar un allanamiento en Palacio de Gobierno para capturar a Yenifer Paredes en agosto del 2022.

Tiempo después es que Colchado regresó al frente de la Diviac para seguir colaborando con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EEFICOP).