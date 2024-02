Jorge Angulo presentará amparo contra el Ejecutivo para ser reincorporado como jefe de PNP: “Luego renunciaré inmediatamente”

Fuente: Cuarto Poder

El general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jorge Angulo anunció que presentará una demanda de amparo para volver a ocupar el cargo de comandante general de la PNP. En entrevista con Hildebrandt en sus Trece, el policía indicó que cuando le devuelvan este puesto presentará su renuncia.

Recodemos que Jorge Luis Angulo Tejada fue destituido el pasado 22 de enero, en medio de pronunciamientos en contra de la agresión que sufrió Dina Boluarte, en Ayacucho, de parte de deudos de manifestantes que fallecieron cuando salieron a las calles para exigir que la mandataria renuncie al puesto de presidenta.

Las imágenes revelaron que las mujeres burlaron la seguridad de la jefa de Estado para encararla y preguntarle cuándo obtendrán justicia para sus familiares. Por este hecho, la misma presidenta firmó una resolución suprema, con la que dieron por concluida la designación de Jorge Angulo como jefe de la PNP.

Precisamente, el general PNP presentará una demanda contra este documento. “Quiero que se deje sin efecto esa resolución y que se me reincorpore en el cargo para renunciar yo mismo de manera inmediata. Es un tema de respeto a mi persona y a la institución”, afirmó.

Después de que Angulo fue destituido, el Ministerio del Interior lo acusó mediante una carta, firmada por Dina Boluarte, de haber tratado de suspender el estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho y en San Martín de Porres, así como en otras localidades de Lima y Sullana, en Piura. En consecuencia, lo responsabilizaron de haber intentado poner en riesgo la lucha contra las bandas criminales dedicadas a la extorsión y otros delitos.

Jorge Angulo

Para Angulo, la persona que influyó en que lo saquen del cargo es el ministro del Interior, Victor Torres Falcón, de quien aseguró que llegó al Poder Ejecutivo con el objetivo de perjudicarlo. Para probar su acusación, afirmó que él mismo se lo dijo a través de un mensaje de WhatsApp.

Añadió que en una oportunidad el titular del sector Interior le pidió que pase al retiro al coronel Harvey Colchado, miembro del Equipo Especial de la Policía, quien colabora con la Fiscalía en la investigación a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“En una oportunidad, en una conversación, él me preguntó y me dijo si era posible pasar al retiro al coronel Colchado. Le dije que ese era un tema que iba a generar mucha polémica. Y también me preguntó si conocía al coronel “Bica” (apelativo institucional del coronel Walter Lozano Pajuelo). Era evidente que él no sabía quién era “Bica”. Ni tampoco sabía a qué se dedicaban ellos. Seguramente alguien le había preguntado por ellos”, respondió.

Angulo también señaló que el ministro del Interior le pidió que haga cerca de 300 cambios en el personal de la PNP para contratar a oficiales que no reunían las condiciones necesarias para los cargos.

“Incluso algunos de ellos tenían conductas criminales porque habían sido intervenidos en algún momento por actos de corrupción”, precisó.

Respecto a la agresión contra Dina Boluarte, en Huamanga, Ayacucho, Angulo se defendió y dijo que él no podía estar supervisando todas las operaciones que se realizan en todo el Perú. Era consciente de esto, por lo que emitieron un documento titulado “Disposición de Comando”, realizada por la Comandancia General. Allí advirtieron que todos los efectivos policiales ejecuten sus protocolos y obligaciones. Pero los miembros de seguridad que cuidaron ese día a la presidenta eran adscritos a la Casa Militar.

“Y es la Casa Militar la que se hace cargo de la seguridad presidencial. Entonces, ellos determinarán si hubo o no policías, si estuvo el jefe de escolta en esos momentos, si no lo dejaron subir al helicóptero”, informó.