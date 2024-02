Juan Carlos Bazalar, técnico de Los Chankas, y su desgarrador relato sobre su lucha contra el cáncer: “Pensé que eran mis últimos días”

Juan Carlos Bazalar, el técnico peruano catalogado como 'el rey del ascenso' que le ganó la batalla al cáncer y busca hacer historia en la Liga 1 2024.

Disputó muchos balones en la mitad de la cancha en su etapa como jugador y sorteó distintos obstáculos en su camino hacia la Primera División como técnico, pero afrontó su batalla más dura lejos del fútbol. Ese es un resumen de la historia del peruano Juan Carlos Bazalar, que sin duda alguna es digna de admiración.

‘Juanca’, como lo conocen, dio sus primeros golpes a un balón en Universitario. Posteriormente, se pasó a las filas del clásico rival, Alianza Lima. Algo que muy pocos pueden hacerlo con éxito. Su momento cumbre como futbolista no fueron con ninguna de las camisetas de los ‘compadres’, sino con Cienciano al ganar la Copa Sudamericana en 2003, el único título internacional del balompié ‘incaico’.

Una vez retirado, el limeño no quiso tomar distancia del deporte que tantas alegrías le dio y emprendió su carrera como entrenador. Vivió su primera experiencia al mando de Pacífico y ganó notoriedad de manera rápida al lograr su primer ascenso. Lastimosamente, tuvo que hacer una pausa forzada por una mala noticia.

Le diagnosticaron cáncer al estómago y, como era de esperarse, su vida cambió por completo. Dejó los campos de juego por las salas de los hospitales. No obstante, su carácter, su familia y su fe le permitieron vencer a esa mortal enfermedad, retomando su incursión como estratega y cosechando más logros, pues añadió cuatro boletos a la máxima categoría a su palmarés.

Infobae Perú se contactó con Juan Carlos Bazalar para conocer más detalles de su vida, así como también cuáles son sus objetivos con Los Chankas en la presente edición de la Liga 1.

Los Chankas, con Juan Carlos Bazalar a la cabeza, debutó con triunfo ante Unión Comercio.

Su exitosa etapa como futbolista

- Hace poco te vi en una reunión con tus excompañeros del Cienciano campeón de la Copa Sudamericana, ¿qué recuerdos se te vinieron a la mente?

Lindos recuerdos del 2003, una Sudamericana muy buena, el club hizo una mixtura de jugadores jóvenes y de experiencia. Mucha gente hoy en día se da cuenta de lo que hicimos: jugar con equipos importantes y sacarlos de carrera, es algo que no ocurre actualmente.

- Si tuvieras que quedarte con dos momentos específicos de tu carrera como futbolista, ¿cuáles elegirías?

Yo crecí en la ‘U’, me formaron y debuté ahí, fue lo más lindo que me pudo pasar. El debut fue con 18 años y con gol ante Sport Boys. Después, pasar a Alianza Lima, ha sido algo muy bueno dentro de mi carrera y poder conseguir títulos con su camiseta.

Juan Carlos Bazalar jugó en Universitario entre 1987 y 1994. Posteriormente, defendió la camiseta de Alianza Lima en 2001 y 2002.

El ‘rey del ascenso’ de Perú

- Ahora pasando a tu etapa como técnico, ¿cómo tomas la consideración como ‘rey del ascenso’?

Lo tomo con mucha tranquilidad. El haber ascendido a cinco equipos ha sido mucho trabajo, entonces uno se siente tranquilo y contento porque la gente te recuerda y te agradece. Eso es lo lindo del fútbol.

- Pese a que tuviste éxito en diferentes equipos consiguiendo el tan ansiado ascenso, los clubes decidieron no mantenerte. ¿Qué reflexión te dejaron esos momentos complicados?

Con Piratas me pasó lo mismo, con Carlos Stein lo acabas de mencionar, solo con ADT me mantuve dentro de lo que se pretendió luego de ascender. Después Los Chankas me dan la oportunidad, este es un proyecto a largo plazo, lo estamos haciendo de la mejor manera, esperamos seguir así porque los resultados mandan y nosotros intentamos darle mucho oficio a este equipo. El punto positivo es seguir luchando y trabajando.

El último ascenso de Juan Carlos Bazalar fue al mando de Los Chankas. Previamente, lo consiguió con Pacífico, Pirata, Carlos Stein y ADT.

Su triunfo contra el cáncer

- También te tocó afrontar una lucha fuera de las canchas, probablemente, la más difícil de tu vida. ¿Cómo tomaste la noticia de que padecías de cáncer?

Es un momento muy duro que me tocó vivir en el 2015. Llegar a esta situación me tocó mucho realmente, lo viví muy incómodo porque pensé que eran los últimos días de mi vida. Pero siempre con la protección de Dios, me encaminé con él, supe lo que se venía: me tuvieron que operar para salir de esta situación muy difícil, el cáncer al estómago. Hoy en día ya van a ser nueve años, me siento bien, con el propósito de seguir creciendo como persona y valorando mucho lo que me ha pasado.

- ¿Eres muy creyente?

Sí, me aferré a él, soy muy devoto del Señor de los Milagros, soy hermano de la quinta cuadrilla, siempre estuvo conmigo, lo llevo a todos lados, donde me toque jugar, tengo una imagen de él y siempre estaré con él hasta las últimas.

- Claramente tu familia jugó un rol importante en esta lucha contra el cáncer...

Fue muy importante para mi futuro, siempre han estado a mi lado. Hoy en día han pasado nueve años, la situación ha mejorado en lo anímico y personal, me está haciendo muy bien el tener un trabajo y hacer lo que a mí me gusta.

Juan Carlos Bazalar se aferró a Dios en medio de su lucha contra el cáncer.

Busca hacer historia con Los Chankas

- Has estado al mando de muchos equipos en Primera División, pero ¿consideras que esta ocasión es más especial por llevar el fútbol profesional a una ciudad como Andahuaylas?

Hicimos la pretemporada con muy poco tiempo, hemos venido haciendo partidos amistosos, en los cuales nos han resultado por el buen trabajo, y hemos llegado a jugar el primer partido de la Liga 1 en nuestra casa. Como dicen todos estamos pasando a la historia de Andahuaylas por tener fútbol profesional por primera vez y ganar en el debut.

- ¿El apoyo de la administración de Los Chankas fue importante para retener la localía en Andahuaylas?

Sí, los dirigentes y la gente de Andahuaylas, el alcalde y regidores, han tenido que asumir la responsabilidad sabiendo que la Liga 1 no podía irse a otro lado. Después de dos meses de para de la Liga 2, ellos han tenido que trabajar mucho para poder jugar de local, tanto así que hasta abril van a poder traer a los equipos porque a partir de ese mes habrán vuelos comerciales.

- ¿Qué detalles nos podrías revelar del estilo de tu equipo?

Hemos mantenido una base importante de 12 jugadores, incorporado futbolistas de jerarquía, del extranjero y del ámbito local, mantenido una estructura y un esquema de juego que nos han dado resultado en este primer partido de Liga 1. Tenemos un sistema 4-2-4 o 4-2-3-1, pero siempre varía de acuerdo a lo que necesitamos.

- ¿Has visto los comentarios positivos en redes sociales sobre el buen arranque de Los Chankas en Liga 1?

Han valorado mucho el buen juego de Los Chankas, la gente de Andahuaylas está muy ilusionada con este equipo, esperamos seguir con ese rendimiento, se lo he dicho a los jugadores ‘hay que competir’, vamos a competir partido tras partido que nos toque.

- Mencionaste que vas partido a partido, ¿cuál es tu análisis de tu siguiente reto ante Comerciantes Unidos en Cajamarca?

Si bien es cierto lo enfrentamos en la Liga 2 por el ascenso, ha cambiado mucho en cuanto a los jugadores que tenían, es un equipo que lo están estructurando, solo tienen a Santamaría, Sen y por ahí uno más, han incorporado jugadores nuevos que son importantes dentro del sistema de Carlos Silvestri. Ellos van a intentar imponer su localía, pero hemos trabajado durante estos días, hoy (viernes) estamos viajando porque es un trámite, viajamos en la noche, llegamos a Ayacucho, de Ayacucho a Lima y de ahí a Cajamarca. Hemos trabajado bien, vamos a enfrentar a un equipo difícil por la necesidad de los puntos.

- Ahora yendo un poco más adelante, ¿cuál es el objetivo de Los Chankas en este 2024?

Somos conscientes que recién estamos participando en Liga . El competir nos dará los resultados que queremos. Pretendemos mantener la categoría, meternos en la cabeza eso. Estamos inculcando eso a los jugadores, se ha hecho un buen grupo, queremos que crean en nosotros porque vamos en buen camino.

Debut con triunfo del cuadro 'guerrero' por la primera fecha del Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max)

- Se gestó una polémica sobre la escasez de técnicos peruanos en nuestro país, ¿cómo podría cambiar ello?

Hay que estructurar la formación de entrenadores, somos 4 entrenadores peruanos en la Liga 1, sin contar a Óscar Ibáñez que es nacionalizado. Nosotros tenemos que entender que podemos lograr cosas importantes pero siempre juntos. Hay expectativa del entrenador peruano, pero tenemos que aceptar la realidad y debemos estructurar lo que se ha perdido en los últimos años. Hay pocos entrenadores y eso nos hace falta.

- ¿Cuál es tu posición en cuanto a la limitación de jugadores mayores de 21 años en Liga 1? ¿Ha perjudicado a Los Chankas?

Se debería abrir el tema de la inscripción de jugadores. Por ejemplo, nosotros hemos recién ascendido, no tenemos reserva y eso es algo importante para todos los clubes. Sporting Cristal, la ‘U’ y Alianza lo tienen, nosotros no lo tenemos y en algún momento del campeonato se va a sentir el tema de los jugadores. No olvidemos que tenemos 24 o 23 jugadores y no tenemos más, se tiene que dar más prioridad al jugador peruano.

- La última Juan Carlos, ¿un sueño que quieras confesar?

A corto plazo seguir creciendo como entrenador de fútbol y poder llegar a una selección peruana.