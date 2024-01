La ‘maldición de los 3 años’ de Christian Domínguez: cantante le fue infiel a Pamela Franco tras aniversario

Christian Domínguez fue amapayado con rubia en su camioneta. ATV

Christian Domínguez, cantante de cumbia, ha sido captado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ en una situación comprometedora al interior de una camioneta con una mujer que no es Pamela Franco, su pareja y madre de su última hija. Las imágenes han dado de qué hablar en redes sociales, pues no es la primera vez que el panelista de ‘América Hoy’ es involucrado en un caso de infidelidad.

Te puede interesar: ¿Quién es Mary Moncada, la mujer con la que Christian Domínguez le fue infiel a Pamela Franco?

Aunque Christian Domínguez es conocido a nivel nacional por haber formado parte de la agrupación Joven Sensación a finales de los años noventa y por haber protagonizado la exitosa telenovela ‘Mi amor, el wachimán’, el artista nacional es popularmente reconocido en los medios por sus múltiples parejas, a quienes ha traicionado en la gran mayoría de ocasiones.

Nuevamente, el cantante de cumbia Christian Domínguez fue ampayado siéndole infiel a su pareja. Esta vez Pamela Franco fue la afectada.

¿Cuál es la maldición de los 3 años de Christian Domínguez?

Se dice que Christian Domínguez enfrenta la ‘maldición de los 3 años’, ya que sus anteriores relaciones sentimentales con Melanie Martínez, Julissa Vázquez, Vania Bludau, Karla Tarazona e Isabel Acevedo no han logrado superar los 3 años de duración. Pamela Franco ha sido la única en batir dicho récord al cumplir los 4 años de romance, en noviembre de 2023.

Te puede interesar: Mary Moncada da detalles de cómo conoció a Christian Domínguez y revela chats: “Empezó a coquetearme, y le seguí el jueguito”

En su momento, Christian Domínguez tomó con humor esa ‘leyenda urbana’ y afirmó que Pamela Franco era el gran amor de su vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, terminó traicionándola al involucrarse con una mujer llamada Mary Moncada.

Pamela Franco y Christian Domínguez se conocieron 8 años atrás, cuando coincidieron en un evento musical.

“Mi señora es, en todo aspecto, lo que yo esperaba. Ella siempre toma las mejores decisiones y siempre está pensando en la familia, en avanzar para cumplir nuestros sueños. (Sobre la maldición), manejamos ese tema con mucho humor, Pamela espera el corso que están anunciando. Lo más importante para nosotros es que cada año que pasamos juntos nos consolidamos más como pareja. Pamela es la ama y señora del hogar”, manifestó al diario Trome.

¿Quién es Mary Moncada?

Mary Moncada es la mujer con la que Christian Domínguez le fue infiel a Pamela Franco. Según el programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’, Moncada es una ciudadana peruana de 35 años que reside en Estados Unidos desde sus veintes. Actualmente, trabaja como gerente de marca en un banco importante de La Florida, por lo que viaja alrededor del mundo.

Te puede interesar: Christian Domínguez le decía “mi amorcito” a Mary Moncada: “te extraño, espero que vengas pronto”

Mary Moncada y Christian Domínguez se conocieron en junio de 2023 durante un concierto del líder de Gran Orquesta Internacional. “Él me empezó a coquetear, tenía una interacción conmigo y le seguí el jueguito. Ahí empezamos, él desde el escenario y yo desde mi asiento. La verdad es que él es guapo”, relató la empresaria.

Una vez finalizada la presentación musical, un miembro del equipo de Christian Domínguez se acercó a Mary Concada para pedirle su número de celular y ella aceptó sin problemas. “Al principio, los primeros mensajes fueron de la persona que me pidió mi número, luego me invitó a otro evento. Allí ya me dio su número personal”, relató.

Mary Moncada, la rubia debilidad de Christian Domínguez con la que le fue infiel a Pamela Franco.

Pamela Franco si perdonaría una infidelidad

Pamela Franco, vocalista del grupo Puro Sentimiento, ha estado en una relación con Christian Domínguez, conocido por su complicado historial amoroso, durante casi tres años. Por eso, fue interrogada por el programa ‘Magaly TV La Firme’ respecto a si perdonaría una posible infidelidad de Domínguez, tomando en cuenta que él mismo ha confesado no haber respetado su matrimonio con Karla Tarazona al iniciar un romance clandestino con Isabel Acevedo.

“Yo lo perdonaría a él, pero como me amo a mí, no podría estar con él. El hecho de perdonar no significa estar juntos. Y él lo tiene bastante claro, igual que él conmigo. La infidelidad puede suceder de parte de ambos”, manifestó.

Según la artista nacional, la decisión de perdonar a Christian Domínguez se debería únicamente a María Cataleya, la primera hija de ambos. “No me podría pelear porque tengo una hija. Y voy a tenerlo que ver todos los días de mi vida, así que ¿para qué vivir con sentimientos negativos?”, sentenció Pamela Franco al espacio de ATV.