Sergio Tarache: Ocho agentes de la PNP viajarán a Colombia para extraditar a feminicida

En total se gastará 8 mil dólares en el viaje de los efectivos a Colombia - crédito Andina

El Ministerio del Interior autorizó que ocho agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) viajen a Colombia para cumplir con la extradición de Sergio Tarache, el feminicida confeso de Katherine Gómez, una joven de 18 años.

Te puede interesar: Wanda del Valle y otros delincuentes muy cerca de Perú: PCM aprobó que sean extraditados desde Colombia

El hombre huyó del país a inicios del 2023, por lo que responderá a la justicia casi un año después de haber atacado a su víctima.

Los policías que permanecerán en la ciudad de Leticia, Colombia, desde este 29 hasta el 30 de enero, son los siguientes, de acuerdo con la norma publicada en el diario oficial El Peruano:

Te puede interesar: Sergio Tarache: Confeso feminicida será extraditado el martes 30 de enero, anunció PNP

Dirección de Asuntos Internacionales

General Milton Javier Cabrera Ríos Coronel José Luis Quiroz Dávila Comandante Óscar Ludeña Hurtado Capitán Jesús Alberto Domínguez López Suboficial Brigadier Paul José Huaripaita Benites Suboficial Brigadier William Leonardo Moscoso Olaya Suboficial Técnico de Primera Freddy Arturo Inca Condorpuza Suboficial de Segunda Piero Israel Quesada Vega

Dirección de Aviación Policial

Coronel Paul Rolando Cuadros Gamboa Mayor Jonny Jesús Maldonado Vera Suboficial Brigadier Javier Solís Ariza

Cynthia Machare, la mamá de la víctima, viene pidiendo que Tarache sea extraditado desde hace varios meses - crédito Andina

Los gastos de los viáticos destinados para este viaje serán cubiertos por la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía. En total, se invertirá 370 dólares cada día y por persona, por lo que el costo total será de 8.140 dólares, o aproximadamente 30 mil 846 soles.

Te puede interesar: Peruana cae enferma en aeropuerto de Colombia y lleva ya 20 días en UCI: Ahora debe más de 200 mil soles a clínica

Este personal de la PNP deberá presentar, dentro de 15 días calendario, un informe detallado donde se describa las acciones realizadas y los resultados obtenidos, así como la rendición de cuentas de los viáticos asignados.

“La presente Resolución Ministerial no da derecho a exoneración o liberación del pago de impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación”, se lee en el documento.

Sergio Tarache quemó viva a Katherine Gómez luego de comprar gasolina de forma irregular - crédito Latina Noticias

Madre de Katherine

La madre de la víctima, Cinthia Machare, venía solicitando la extradición de Tarache desde hace varios meses para que este sea juzgado en Perú. A mediados de mayo del 2023 se pudo completar el trámite del cuadernillo de extradición.

“Recién cuando informé a la prensa que estaba viniendo a Colombia, me llamó una asistente de la ministra de la Mujer para decirme que ellos le están dando seguimiento constante al caso y en coordinaciones. Si quiera me hubieran dado una llamada para decirme que la extradición se está demorando o no avanza”, manifestó en septiembre pasado.

Feminicidios en el Perú

En lo que va del 2024, ya se han confirmado cinco casos de feminicidio en el Perú, de acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Entre los casos más notorios se encuentra el hallazgo de los restos de una joven de 23 años en Arequipa, así como la captura de un hombre acusado de dos asesinatos en Huacho. Esto demuestra la violencia que muchas veces sufren las mujeres a manos de parejas o exparejas.

Lima y Arequipa son las regiones con más feminicidios en el 2023, en el Perú - crédito Karen Melo/Getty Images/Andina

Asimismo, en Lima, Cristian Trujillo Bardales confesó haber asesinado a dos amigas de la infancia tras varios años de acoso. En esta oportunidad, el juez ordenó 18 meses de prisión preventiva para el acusado.

El MIMP reportó una preocupante cifra de 153 femicidios a lo largo del territorio nacional durante el 2023. Lima, Arequipa y Cusco registraron el mayor número de casos. Este patrón pone en evidencia que en la mayoría de los incidentes, las mujeres adultas son las principales víctimas.

Por ello, el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Programa Aurora) del MIMP destaca la importancia de la intervención temprana y el soporte comunitario para las víctimas. Toda persona que necesite ayuda, puede comunicarse con la Línea 100 y los Centros de Emergencia Mujer (CEM) que brindan orientación y apoyo en varios idiomas, incluidos el quechua y el aimara, las 24 horas del día.