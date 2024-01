Crisis en la Policía: 240 agentes pasarán a retiro en febrero y más del 50% solicitó abandonar la institución

La Policía Nacional del Perú pasa el retiro a 240 oficiales a partir del 1 de febrero del año 2024. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/ANDINA)

El escenario al interior de la Policía Nacional del Perú, en medio de la polémica por un presunto pase al retiro del excomandante general de la PNP, Jorge Angulo, no es alentador luego de que se revelara que al menos 240 oficiales de pasarán a situación de retiro a partir del 1 de febrero del año 2024 y que 124 de ellos son suboficiales de segunda y tercera que presentaron su solicitud para abandonar la institución por motivos particulares.

En ese sentido, se hace énfasis en la necesidad de observar con mayor detenimiento el proceso de selección de agentes en las escuelas de suboficiales, pues también se han presentado casos en los que oficiales en activo de la PNP forman parte de bandas criminales, como quedó evidenciado en el asalto a una joyería en el distrito de Magdalena y en el que participaron dos agentes en actividad, además de la participación de al menos dos oficiales activos en el caso de un secuestro en Surquillo.

Es por eso que el general en retiro Carlos Tuse, exdirector de investigaciones de inspectoría de la PNP, considera que es necesario reformar el sistema institucional. “Hay que eliminar los pases al retiro por renovación, hay que incentivar al personal, hay que mejorar la salud (...)”, indicó a Panamericana.

Para el exdirector general de la Policía Nacional del Perú, el general en retiro Eduardo Pérez Rocha, más de 4.000 suboficiales egresan de las escuelas, mientras que al mismo tiempo una cantidad similar pasa a retiro “algunos porque ya cumplieron más de 20 años (de servicio) o porque saben que tienen antecedentes y voluntariamente piden pasar a situación de retiro”.

Para el excomandante general de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, es necesario que el ministro del Interior, Víctor Torres, resuelva el problema de los oficiales PNP que son malos elementos. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Se requiere mejora de las escuelas de suboficiales

Pérez Rocha también indicó que parte del problema actual de la Policía Nacional consiste en la falta de especialización de las escuelas de preparación de los suboficiales. “Las escuelas no son preparadas para la capacitación. Algunas son viviendas que no tienen campos deportivos, comedores, salón de conferencias. (...) No están estudiando los tres años, sino solo un año y medio o dos años”, afirmó a Panamericana.

El general en retiro también consideró que “al haber falta de control se presentan estos problemas y se le ha quitado (a la PNP) la facultad que siempre ha tenido para que se pueda expulsar a los malos elementos. El ministro del Interior (Víctor Torres) tiene que atender este caso, ese sería un primer paso necesario”.

Por otro lado criticó la decisión de cambiar y pasar al retiro al excomandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo, y sostuvo que la decisión que se tomó fue política, pues se le responsabilizó por el fallo de los estados de emergencia. Además indicó que esta sería una decisión ilegal.

Luis Herrera, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, indicó que el hecho de que agentes en actividad de la Policía Nacional se vean involucrados en casos criminales da un mal mensaje a la ciudadanía. “El mensaje es negativo y eso cuesta vida de peruanos. Si ni siquiera la presidenta está segura, ¿de qué estamos hablando?”, dijo a Panorama.

El excomandante general de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, indicó que las escuelas de suboficiales de la PNP se deben mejorar. (Foto: Andina)

“Lo que esto quiere decir es que hay que potenciar la contra inteligencia y hay que mandar un mensaje fuerte y claro. Lo que ha mostrado el ministro (Víctor Torres) es que no tiene liderazgo”, asegura Herrera.

También indicó que es necesario que el gabinete de ministros de la presidenta Dina Boluarte presente cambios, pues “lo que está pasando es que los ministros están aferrándose al cargo. Ya no importa si es que se hacen bien las cosas, aquí solo se trata de durar lo que se pueda y eso está afectando la fortaleza del gobierno. La presidenta Boluarte tiene que tomar la decisión de cambiar el gabinete”.

Solo durante el año 2023 se pasó al retiro a 1.030 oficiales de diferentes jerarquías por diferentes motivos relacionados con graves faltas disciplinarias.

En un informe especial presentado por La República, se afirmó que la PNP tomó la decisión de separar a estos agentes porque tenían vinculación con actos delictivos como el crimen organizado, tráfico de drogas, la perpetración de delitos comunes o infracciones al reglamento disciplinario de la institución.